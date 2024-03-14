ABD'li araştırmacılar, otomobiller için %96 verimli kablosuz şarj geliştirdi

Tam Boyutta Gör ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) araştırmacıları, önemli bir başarıya imza atarak %96 verimliliğe ve 100 kW hıza sahip kablosuz şarj geliştirdi.

ORNL'deki bilim insanları, dönen manyetik alanlara sahip çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobinlerini kullanarak elektrikli aracı kablosuz olarak şarj etmeyi başardı. ORNL'nin patentli sistemi, küçük elektronik cihazların kablosuz şarjına benzer bir süreç ile, elektromanyetik alanları kullanarak gücü 12 cm'lik bir hava boşluğu boyunca Hyundai Kona EV'ye aktarmayı başardı.

En yüksek güç yoğunluğuna sahip kablosuz şarj sistemi

ORNL'den Ömer Onar geliştirdikleri teknolojiyle ilgili şunları söyledi: "Bu sınıftaki araçlara yönelik kablosuz şarj sistemleri arasında dünyadaki en yüksek güç yoğunluğuna ulaştık. Teknolojimiz, geleneksel bobin teknolojisine göre 8-10 kat daha yüksek güç yoğunluğuna ulaşıyor ve 20 dakikadan kısa sürede batarya %50 şarj edilebiliyor."

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ORNL araştırmacıları daha önce laboratuvar testlerinde geleneksel bobin teknolojisini kullanarak 120 kW'lık bir şarj elde etmişti, ancak bu başarı, ORNL'nin çok fazlı bobinlerini kullanan şarj sistemleri için bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobininin küçük ve hafif tasarımı, mümkün olan en küçük bobinler (35 cm çapında) ile en yüksek güç yoğunluğuna ulaşmayı sağlıyor. Bobinin faz sargıları tarafından üretilen dönen manyetik alanlar gücü artırıyor.

Onar, "Bu çığır açıcı başarı, binek elektrikli araçlar için hızlı ve verimli kablosuz şarjın kapısını açıyor" diye ekledi.

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