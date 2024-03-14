ABD'li araştırmacılar, otomobiller için %96 verimli kablosuz şarj geliştirdi

ORNL'deki bilim insanları, dönen manyetik alanlara sahip çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobinlerini kullanarak elektrikli aracı kablosuz olarak şarj etmeyi başardı. ORNL'nin patentli sistemi, küçük elektronik cihazların kablosuz şarjına benzer bir süreç ile, elektromanyetik alanları kullanarak gücü 12 cm'lik bir hava boşluğu boyunca Hyundai Kona EV'ye aktarmayı başardı.
En yüksek güç yoğunluğuna sahip kablosuz şarj sistemi
ORNL'den Ömer Onar geliştirdikleri teknolojiyle ilgili şunları söyledi: "Bu sınıftaki araçlara yönelik kablosuz şarj sistemleri arasında dünyadaki en yüksek güç yoğunluğuna ulaştık. Teknolojimiz, geleneksel bobin teknolojisine göre 8-10 kat daha yüksek güç yoğunluğuna ulaşıyor ve 20 dakikadan kısa sürede batarya %50 şarj edilebiliyor."
ORNL araştırmacıları daha önce laboratuvar testlerinde geleneksel bobin teknolojisini kullanarak 120 kW'lık bir şarj elde etmişti, ancak bu başarı, ORNL'nin çok fazlı bobinlerini kullanan şarj sistemleri için bir kilometre taşı niteliği taşıyor.
Çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobininin küçük ve hafif tasarımı, mümkün olan en küçük bobinler (35 cm çapında) ile en yüksek güç yoğunluğuna ulaşmayı sağlıyor. Bobinin faz sargıları tarafından üretilen dönen manyetik alanlar gücü artırıyor.
Onar, "Bu çığır açıcı başarı, binek elektrikli araçlar için hızlı ve verimli kablosuz şarjın kapısını açıyor" diye ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.