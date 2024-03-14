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    Anlık Bildirim

    ABD'li araştırmacılar, otomobiller için %96 verimli kablosuz şarj geliştirdi

    ABD'li araştırmacılar, önemli bir başarıya imza atarak %96 verimliliğe ve 100 kW hıza sahip kablosuz şarj geliştirdi. Araştırmacılar, sistemin en yüksek güç yoğunluğuna sahip olduğunu belirtiyor.
    ABD'li araştırmacılar, %96 verimli kablosuz şarj geliştirdi Tam Boyutta Gör
    ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) araştırmacıları, önemli bir başarıya imza atarak %96 verimliliğe ve 100 kW hıza sahip kablosuz şarj geliştirdi.

    ORNL'deki bilim insanları, dönen manyetik alanlara sahip çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobinlerini kullanarak elektrikli aracı kablosuz olarak şarj etmeyi başardı. ORNL'nin patentli sistemi, küçük elektronik cihazların kablosuz şarjına benzer bir süreç ile, elektromanyetik alanları kullanarak gücü 12 cm'lik bir hava boşluğu boyunca Hyundai Kona EV'ye aktarmayı başardı.

    En yüksek güç yoğunluğuna sahip kablosuz şarj sistemi

    ORNL'den Ömer Onar geliştirdikleri teknolojiyle ilgili şunları söyledi: "Bu sınıftaki araçlara yönelik kablosuz şarj sistemleri arasında dünyadaki en yüksek güç yoğunluğuna ulaştık. Teknolojimiz, geleneksel bobin teknolojisine göre 8-10 kat daha yüksek güç yoğunluğuna ulaşıyor ve 20 dakikadan kısa sürede batarya %50 şarj edilebiliyor."

    ORNL araştırmacıları daha önce laboratuvar testlerinde geleneksel bobin teknolojisini kullanarak 120 kW'lık bir şarj elde etmişti, ancak bu başarı, ORNL'nin çok fazlı bobinlerini kullanan şarj sistemleri için bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

    Çok fazlı elektromanyetik bağlantı bobininin küçük ve hafif tasarımı, mümkün olan en küçük bobinler (35 cm çapında) ile en yüksek güç yoğunluğuna ulaşmayı sağlıyor. Bobinin faz sargıları tarafından üretilen dönen manyetik alanlar gücü artırıyor.

    Onar, "Bu çığır açıcı başarı, binek elektrikli araçlar için hızlı ve verimli kablosuz şarjın kapısını açıyor" diye ekledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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