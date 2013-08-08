Güney Kore'de elektrikli araçları şarj edebilen otoyollar test ediliyor





Elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller giderek daha fazla sektöre girmeye başlarken, halen şarj konusundaki handikap aşılmış değil. Benzinli araçlara göre nispeten tek şarjda daha az mesafe kat eden elektrikli araçlar bu nedenle daha sık şarj edilmek zorunda. Ancak sık aralıklarla şarj istasyonları olmadığı için batarya kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor.





Güney Kore ise araçları yolda hareket halinde iken şarj edebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çevrimiçi Elektrikli Araçlar şeklinde tanımlanan OLEV adlı sistem, şarj kablolarını otoyola gömüyor. Üzerinden araç geçerken de manyetik rezonans transferi ile araçtaki uyumlu plakalar vasıtasıyla şarj işlemi yapılıyor.





Şarj kabloları elektromanyetik bir alana manyetik rezonans transferi yoluyla 20KHz frekans aktarıyor. Yoldan geçecek araçların ise OLEV uyumlu düzenleyici ve çeviricilerinin olması gerekiyor. Bu düzenek ile frekanslar elektriğe dönüştürülerek bataryayı şarj etmek için kullanılıyor.





Sistemin hem yola hem de araca kurulması için belirli bir maliyet ödenmesi gerekirken, şarj işlemi için ücret talep edilmiyor. Bunun yanında elektrikli araçlar durmaya gerek kalmadan hareket halinde şarj olabiliyor.





Sistem ülkede 22km'lik bir yolda iki elektrikli otobüs ile denemelere devam ediyor. Ancak denemeler herkese açık. 2015 yılında 10 adet elektrikli otobüs ile testler devam edecekken, yavaş yavaş sistemin ülkeye yayılması da sağlanacak.

http://www.slashgear.com/korea-rolls-out-olev-electric-car-charging-highway-06292948/