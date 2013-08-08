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Güney Kore'de elektrikli araçları şarj edebilen otoyollar test ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
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59
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Kore'de elektrikli araçları şarj edebilen otoyollar test ediliyor

Elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller giderek daha fazla sektöre girmeye başlarken, halen şarj konusundaki handikap aşılmış değil. Benzinli araçlara göre nispeten tek şarjda daha az mesafe kat eden elektrikli araçlar bu nedenle daha sık şarj edilmek zorunda. Ancak sık aralıklarla şarj istasyonları olmadığı için batarya kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. 

Güney Kore ise araçları yolda hareket halinde iken şarj edebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çevrimiçi Elektrikli Araçlar şeklinde tanımlanan OLEV adlı sistem, şarj kablolarını otoyola gömüyor. Üzerinden araç geçerken de manyetik rezonans transferi ile araçtaki uyumlu plakalar vasıtasıyla şarj işlemi yapılıyor. 

Şarj kabloları elektromanyetik bir alana manyetik rezonans transferi yoluyla 20KHz frekans aktarıyor. Yoldan geçecek araçların ise OLEV uyumlu düzenleyici ve çeviricilerinin olması gerekiyor. Bu düzenek ile frekanslar elektriğe dönüştürülerek bataryayı şarj etmek için kullanılıyor.

Sistemin hem yola hem de araca kurulması için belirli bir maliyet ödenmesi gerekirken, şarj işlemi için ücret talep edilmiyor. Bunun yanında elektrikli araçlar durmaya gerek kalmadan hareket halinde şarj olabiliyor. 

Sistem ülkede 22km'lik bir yolda iki elektrikli otobüs ile denemelere devam ediyor. Ancak denemeler herkese açık. 2015 yılında 10 adet elektrikli otobüs ile testler devam edecekken, yavaş yavaş sistemin ülkeye yayılması da sağlanacak.  

http://www.slashgear.com/korea-rolls-out-olev-electric-car-charging-highway-06292948/ Yorum Yaz
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Farwynd 6 yıl en beğenilen
DraGonS
Bence mantıklı bir sistem değil. Tramvay sisteminden farkı nedir ki? Sadece şahsi anlamda tramvayımız olacak o kadar demi? Belediyecilik anlamında mantıksız. Ama şahsi arabalar için güzel bir düşünce. Bu teknolojiyi destekleyen araba hususi arabalar var mı onu bilmiyorum yalnız.

Tramvay sisteminden farkı mı ne? Dostum tramvay dediğin şey için elektrik kablolarını taşıyacak bloklar inşaa etmen lazım. Sorun sadece bu olsa.
Bir de ray döşemen lazım ki ray döşemek ciddi anlamda zor ve pahalı bir iş. Zor olmasa bugün Türkiye'de her yere trenle gidebiliyor olurdun.
Sistem mantık olarak aşırı harika. Bilmem hatırlarmısınız araba yarışı setlerimize benziyor bu. Hani altında o saçak olan, iletkene oturttuğumuzda düğmeye bastığımızda gitmeye başlayan.
DraGonSBence mantıklı bir sistem değil. Tramvay sisteminden farkı nedir ki? Sadece şahsi anlamda tramvayımız olacak o kadar demi? Belediyecili...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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mpy 6 yıl
Başarılı olursa yüzyılın olayı olur. Fikir çok güzel ancak çok maliyetli görünüyor.
1 Yanıt Yanıtla +10
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whitehazel 6 yıl
1 yıl kadar önce bir hocamız bu çalışmalardan bahsetmişti , ama manyetik alanın insanlara etkisinin engellenmesi konusunun tam olarak çözülmediğini söylemişti.

Birde sanırım şöyle olacak , formula 1 deki pit stop yerleri gibi ayrıca bir şerit olacak otoyolun belli kilometrelerinde , şarj olmak isteyen araç oraya girecek , orada birkaç kilometre gidip şarj olmuş olacak , tüm otoyol tüm şeritler şarj etme yeteneğine sahip olmayacak yani ki bu da maliyetlerin çok çok çok düşmesi demek...
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thelmessos 6 yıl ekrem71
Hocam merhaba. Ben de karayolları üzerine YL yapıyorum. Haberin linkini göremedim ama, mümkünse atar mısınız?
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onur01651 6 yıl
Adamların otobüslerindeki sinyal lambaları bile led, biz halen ampul peşindeyiz.
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SiNaPSiS 6 yıl
Elektrikli şeride komple HGS koyarız artık
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hidoriumen 6 yıl
Güneş enerjisini kullanacaklar ama bize nasıl satacaklar onu düşünüyorlar bence...Yoksa yapılmayacak bir şey değil,dünya teknolojisi bunun için yeterli
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malisert32 6 yıl
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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paul.muaddib 6 yıl
Arabalara da elektrik saati koyarlar kanımca. Ücreti de hattı döşeyen firmaya ödersin. Yap işlet devret modeli kullanılır çünkü. Nedense aklıma almanyadaki ters kutuplu mıknatısları kullanarak hareket eden tramvaylar geldi. Sürtünme katsayısı çok düşük olduğu için saatte 300 km gibi hızlara ulaşabiliyorlar. Ve onlar da elektriği bir nevi yoldan(raydan) alıyorlar. - kutuplu(mıknatıs) tramvay ve tramvay üzerine ulaştıkça elektrikle + yük verilen + kutuplu plakalar...
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zaim34 6 yıl
Koreli gören olursa söyleyin bu işten vazgeçsinler. Bu yaş iş, daha önceleri de tren için bu yöntem düşünülmüştü.
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sepkov 6 yıl
DH Misafiri
Bir Elektrik Mühendisi ve kablosuz enerji iletimi üzerine çalışarak cep telefonları için kablosuz enerji aktaran ürünler ortaya çıkaran bir firmanın ortağı olarak buraya bir iki satır da ben yazarak size bilgi vermeliyim sanırsam =)1) SağlıkElektromanyetik alan diye tabir ettiğimiz tanım, genelde popüler bilimde, elektrik alan, elektromanyetik alan, manyetik indüksiyon, manyetik rezonans gibi aslında birbirinden farklı olan tüm alanlar için kullanılmakta. Ancak bunların herbirisi birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin, cep telefonunuz baz istasyonu ile elektromanyetik alan yayılımı ile haberleşmektedir. Yaydıkları dalga küresel bir dalgadır (Çünkü baz istasyonunun nerede olduğunu bilemediğiniz için çevresini taramak zorundadır). Sadece veri sinyallerini taşıyacak kadar güçlü olması yeterlidir. Ancak enerji iletimi için kullanılam manyetik indüksiyon ve manyetik rezonansta durum biraz daha farklıdır. Şu anki uygulama ile, nerede olduğu belli olmayan bir noktadan diğer bir noktaya enerji iletmekten ziyade, aktarıcı ve alıcı antenler birbirini karşılıklı ve çizgisel olarak gördüğünde aktarım gerçekleşmektedir (tasarımlar buna göre özelleşmektedir demek daha doğru olur) Bu sayede, enerji antenin olduğu yüzeyden dikey olarak üzerinde bir alıcıya enerji aktarabilecek şekilde dalgalar yönlendirilmektedir.Buradan hareketle, sürekli enerji yayan bir aktarıcı antenin üzerinde duran bir canlı (ya da telefon şarjında insanın eli gibi bir uzvu) bu manyetik alandan etkilenecektir. Bunu da engellemek için, enerji aktarımını, basit bir sinyal haberleşmesi ile birlikte, sadece ve sadece üzerinde bu enerjiyi güvenli bir şekilde alabilecek bir alıcı anten yerleştiğinde enerji aktarımına başlayan sistemler ile çözmüş durumdalar (durumdayız da diyebilirim rahatlıkla).Yani senaryoya göre, cep telefonu kablosuz şarj aleti üzerine elinizi koyun= manyetik dalga yayılımı yok!, üzerine uyumsuz telefon koyun= manyetik dalga yayılımı yok!, üzerine uyumlu cihaz yerleştirdiniz=manyetik dalga var ve alıcı ile aktarıcı arasında manyetik kalkan ile hapsedilmiş durumda. Aktarım sırasında araya metal ya da organik bir cisim girdi=manyetik alan yayılımını durdur.Sistem bu şekilde çalışmaktadır kısacası, bu sebeple de sistem son derece güvenlidir (hatta elektrik kablo ile iletilirken, çin malı bir adaptör yüzünden telefonunuz patlayabilir, izolasyonsuz ya da kötü tasarımlar sebebiyle, elektrik çarpabilir ve hatta ve hatta, yüksek gürültülü aktarım sebebiyle, adaptörün kendisi manyetik alan saçabilir =) -sözüm kaliteli adaptörlerden dışarı- ama kablosuz aktarıcı bu tehlikelere sahip değildir)Manyetik rezonans ise çok daha güvenli ve ilginç bir yayılımdır ancak bundan patente konu olabilecek çalışmalarımız olduğu için bahsetmiyorum, temel olarak anlamak isteyenler wikipedia kurcayabilir =) 2) EkonomiAraçların şarj edilmesi konusunda yollara kablosuz şarj için yol içine aktarıcı antenlerin ve sistemlerin gömülmesi, dürüst olursak, bir tramway ya da metro yolu kadar (hatta çok daha fazla) maliyetlidir. Kullanım arttıkça seri üretim artacaktır bu da maliyetleri çok daha fazla aşağı çekecektir ancak şimdilik sadece pilot çalışmalara söz konusu olacaktır kanaatindeyim.Ha tabi şunu unutmayalım, belediyeler kâr elde etmek için değil, hizmet vermek, ülkeyi yaşanabilir bir yer haline getirmek için varlardır. Bu sebeple, gaz salınımını sıfıra indirgeyen, insanların kullanım alışkanlıklarını düzenleyen, teşvik eden bir yapı için yapılan yatırımı çok da düşüneceklerini sanmıyorum güney koreli yetkililerin. Özaellikle çok küçük şehirlerde çok büyük bir kalkınmanın etkisi olarak devasa yapıların olduğu yerdeki hava kirliliğini de düşünecek olursak, gayet mantıklı olabilir geleceğin yapılarını yapmak.Bu arada pil işine Samsung el atsın diyenlere küçük ve güzel bir anektod= Güney Korede geliştirilen her teknoloji ya da sanayide, Samsung, LG ve ya Hyundai firmalarından birisinin kesin parmağı vardır, o sebeple, gözü kapalı, elektrikli araç şarj eden yol projesinde de parmakları vardır bir ucundan =)

Bunu okuyana kadar ohooo
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1OOOOOO 6 yıl
Kim derdi ki gün gelecek Güney Kore Japonya'yı teknolojide geçecek...
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DH Misafiri 6 yıl
Bir Elektrik Mühendisi ve kablosuz enerji iletimi üzerine çalışarak cep telefonları için kablosuz enerji aktaran ürünler ortaya çıkaran bir firmanın ortağı olarak buraya bir iki satır da ben yazarak size bilgi vermeliyim sanırsam =)
1) Sağlık
Elektromanyetik alan diye tabir ettiğimiz tanım, genelde popüler bilimde, elektrik alan, elektromanyetik alan, manyetik indüksiyon, manyetik rezonans gibi aslında birbirinden farklı olan tüm alanlar için kullanılmakta. Ancak bunların herbirisi birbirinden farklılık göstermektedir.
Örneğin, cep telefonunuz baz istasyonu ile elektromanyetik alan yayılımı ile haberleşmektedir. Yaydıkları dalga küresel bir dalgadır (Çünkü baz istasyonunun nerede olduğunu bilemediğiniz için çevresini taramak zorundadır). Sadece veri sinyallerini taşıyacak kadar güçlü olması yeterlidir. Ancak enerji iletimi için kullanılam manyetik indüksiyon ve manyetik rezonans'ta durum biraz daha farklıdır. Şu anki uygulama ile, nerede olduğu belli olmayan bir noktadan diğer bir noktaya enerji iletmekten ziyade, aktarıcı ve alıcı antenler birbirini karşılıklı ve çizgisel olarak gördüğünde aktarım gerçekleşmektedir (tasarımlar buna göre özelleşmektedir demek daha doğru olur) Bu sayede, enerji antenin olduğu yüzeyden dikey olarak üzerinde bir alıcıya enerji aktarabilecek şekilde dalgalar yönlendirilmektedir.
Buradan hareketle, sürekli enerji yayan bir aktarıcı antenin üzerinde duran bir canlı (ya da telefon şarjında insanın eli gibi bir uzvu) bu manyetik alandan etkilenecektir. Bunu da engellemek için, enerji aktarımını, basit bir sinyal haberleşmesi ile birlikte, sadece ve sadece üzerinde bu enerjiyi güvenli bir şekilde alabilecek bir alıcı anten yerleştiğinde enerji aktarımına başlayan sistemler ile çözmüş durumdalar (durumdayız da diyebilirim rahatlıkla).
Yani senaryoya göre, cep telefonu kablosuz şarj aleti üzerine elinizi koyun= manyetik dalga yayılımı yok!, üzerine uyumsuz telefon koyun= manyetik dalga yayılımı yok!, üzerine uyumlu cihaz yerleştirdiniz=manyetik dalga var ve alıcı ile aktarıcı arasında manyetik kalkan ile hapsedilmiş durumda. Aktarım sırasında araya metal ya da organik bir cisim girdi=manyetik alan yayılımını durdur.
Sistem bu şekilde çalışmaktadır kısacası, bu sebeple de sistem son derece güvenlidir (hatta elektrik kablo ile iletilirken, çin malı bir adaptör yüzünden telefonunuz patlayabilir, izolasyonsuz ya da kötü tasarımlar sebebiyle, elektrik çarpabilir ve hatta ve hatta, yüksek gürültülü aktarım sebebiyle, adaptörün kendisi manyetik alan saçabilir =) -sözüm kaliteli adaptörlerden dışarı- ama kablosuz aktarıcı bu tehlikelere sahip değildir)
Manyetik rezonans ise çok daha güvenli ve ilginç bir yayılımdır ancak bundan patente konu olabilecek çalışmalarımız olduğu için bahsetmiyorum, temel olarak anlamak isteyenler wikipedia kurcayabilir =)
2) Ekonomi
Araçların şarj edilmesi konusunda yollara kablosuz şarj için yol içine aktarıcı antenlerin ve sistemlerin gömülmesi, dürüst olursak, bir tramway ya da metro yolu kadar (hatta çok daha fazla) maliyetlidir. Kullanım arttıkça seri üretim artacaktır bu da maliyetleri çok daha fazla aşağı çekecektir ancak şimdilik sadece pilot çalışmalara söz konusu olacaktır kanaatindeyim.
Ha tabi şunu unutmayalım, belediyeler kâr elde etmek için değil, hizmet vermek, ülkeyi yaşanabilir bir yer haline getirmek için varlardır. Bu sebeple, gaz salınımını sıfıra indirgeyen, insanların kullanım alışkanlıklarını düzenleyen, teşvik eden bir yapı için yapılan yatırımı çok da düşüneceklerini sanmıyorum güney koreli yetkililerin. Özaellikle çok küçük şehirlerde çok büyük bir kalkınmanın etkisi olarak devasa yapıların olduğu yerdeki hava kirliliğini de düşünecek olursak, gayet mantıklı olabilir geleceğin yapılarını yapmak.
Bu arada pil işine Samsung el atsın diyenlere küçük ve güzel bir anektod= Güney Kore'de geliştirilen her teknoloji ya da sanayide, Samsung, LG ve ya Hyundai firmalarından birisinin kesin parmağı vardır, o sebeple, gözü kapalı, elektrikli araç şarj eden yol projesinde de parmakları vardır bir ucundan =)
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aozgec 6 yıl
süper fikir ancak otoyola elektiriği, yol kenarına konumlandırılacak güneş enerjisi panellerinden verirlerse bedavaya şarj olur araçlar...
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Konungariket Sverige 6 yıl
ulan türkiyede olsa adamlar otoyola ara kablo çekerek eve kaçak elektrik alırlar,ergenler telefon şarj eder
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