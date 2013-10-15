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Güney Kore'de her 10 akıllı cihazdan 4'ü phablet

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Güney Kore'de her 10 akıllı cihazdan 4'ü phablet

Saygın mobil analitik firmalarından Flurry'nin son çalışmasına göreelektronik dünyasının lider isimlerinden olan Samsung, anavatanında rakipsiz.

Flurry'nin Güney Kore'deki akıllı cihazları, ki buna akıllı telefonlar, tabletler ve phabletler dahil, kapsayan araştırmasına göre Samsung, pazardan %60'lık payı kontrolünde tutuyor. Pastanın geri kalanı ise 3 isim arasında LG, Pantech ve Apple, paylaşılmakta. Samsung'un en yakın rakibi LG, pazarın ancak %15'ini elinde tutabilirken; onu %14'lük pay ile Apple ve %10'luk pay ile Pantech takip ediyor. Geri kalan %1'lik pay ise diğer üreticiler oluşturuyor.

Ağustos ayında rasgele seçilen 3124 kişilik örnek grubunun göz önüne alındığı araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise phabletlerle ilgili. Dünyada kullanım ortalaması %7 olan phabletler, Güney Kore'de ise bu ortalamanın çok daha üzerinde olan %41'lik oran ile temsil ediliyor. Diğer bir deyişle her 10 telefondan 4'ünü 5-6,9 inçlik akıllı telefon / tablet hibrit cihazlar yani phabletler oluşturuyor. Diğer taraftan dünya genelinde kullanım oranı %69 olan 3,5 - 4,9 inç'lik orta boyutlu ve aslen akıllı telefon olarak nitelendirdiğimiz cihazlar, Güney Kore'de %54 ile tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği cihazlarken, 7 inç ve üzeri tabletlerin oranı ise ancak %6 seviyesinde.

Araştırma Güney Kore pazarındaki platform yarışının ya da cihazların oranlarının yanı sıra ülkedeki pazarla ilgili çok önemli bir gerçeği de ortaya koyuyor. Ağustos 2012-Ağustos 2013 arasında dünya genelinde pazar %81'lik bir büyüme trendi yakalarken; Güney Kore pazarında bu oran sadece %17 mertebesinde. Ancak incelediğimiz tarih aralığını 2011-2012 olarak değiştirdiğimizde ise Güney Kore'nin, dünya geneline göre çok daha hızlı bir şekilde büyüme gösterdiğini görüyoruz ki bu dönem Samsung Galaxy Note'un ilk lanse edildiği tarihi de kapsıyor. Bu da Güney Kore'deki pazarın büyümesine phabletlerin çok ciddi bir etki yaptığı anlamına geliyor. Fakat Güney Kore'deki bu büyüme trendi 2013 itibariyle yerini durağanlığa bıraktığından, pazarın doygunluk seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bu açıdan Güney Kore pazarı, akıllı cihazlar açısından dünyanın ilk doygunluğa ulaşan pazarı olarak öne çıkmakla birlikte; birkaç dönem sonra dünya pazarında karşılaşacağımız tabloyla ilgili yaklaşık bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Güney Kore'de her 10 akıllı cihazdan 4'ü phablet
Güney Kore'de her 10 akıllı cihazdan 4'ü phablet

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dere.beyi 5 yıl en beğenilen
habip72
Yani VESTEL rüzgarı mı essin.

fuarda bu ülkenin önde gelen teknoloji sitesine(donanimhabere) siz kimsiniz diyip kâale almayan bir markaya hangi cahil para verirki ?
adamların piyasadan kendi ülkelerinden haberleri yok
habip72Yani VESTEL rüzgarı mı essin.fuarda bu ülkenin önde gelen teknoloji sitesine(donanimhabere) siz kimsiniz diyip kâale almay...
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Yanıtla +12
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EfsungerHeisen 5 yıl
Yani VESTEL rüzgarı mı essin.
3 Yanıt Yanıtla +6
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Deniz Ali 5 yıl
2 Milyara satmadıklarından olabilir mi? :D
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
LG, G2 ile %15 den %20 ye yükselebilir :D
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
LG, G2 ile %15 den %20 ye yükselebilir :D
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Teknolojileri ilerde kendi markalarına sahip çıkıyorlar. Yerli firmaları kötülemek kolay. Kaliteli yada değil ne çeşit ürün yaparlarsa yapsınlar yinede tüketici yabancı ürünleri tercih eder. Algı değişmez.
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fukox 5 yıl
İnsan kendinde olmayanı ister,adamlar bamya olunca büyük şey istiyorlar.
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dere.beyi 5 yıl en beğenilen
habip72
Yani VESTEL rüzgarı mı essin.

fuarda bu ülkenin önde gelen teknoloji sitesine(donanimhabere) siz kimsiniz diyip kâale almayan bir markaya hangi cahil para verirki ?
adamların piyasadan kendi ülkelerinden haberleri yok
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LilTunechi 5 yıl
Casper alalım bizde
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Deniz Ali 5 yıl
2 Milyara satmadıklarından olabilir mi? :D
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Kulak Misafiri 5 yıl
Boyları kısa hayaller büyük la bunların da .D
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cabriolet1981 5 yıl
Sürpriz olmamış.
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