Günün ücretsiz yapılan veya indirime giren iOS/OSX uygulamaları

Apple'ın bünyesinde 1.5 milyondan fazla uygulama ve oyun barındıran marketi App Store, her gün indirime giren ve ücretsiz yapılan birçok uygulama ile iOS ve OSX kullananlara güzel avantajlar sağlıyor. Günlük olarak yayınlanacak olan bu haberimiz içerisinde ise bu doğrultuda seçtiğimiz önemli fırsatlar yer alıyor.

Uygulama / Oyun:

PDF Expert 5 (Eski fiyat: 30 TL - Yeni fiyat: Ücretsiz): iOS için PDF için aklınıza gelecek her türlü özelliğe sahip etkili bir ofis uygulaması.



(Eski fiyat: 30 TL - Yeni fiyat: Ücretsiz): iOS için PDF için aklınıza gelecek her türlü özelliğe sahip etkili bir ofis uygulaması. Castro (Eski fiyat: 12 TL - Yeni fiyat: Ücretsiz): iOS için modern arayüzüyle dikkat çeken yüksek kaliteli Podcast uygulaması.

(Eski fiyat: 12 TL - Yeni fiyat: Ücretsiz): iOS için modern arayüzüyle dikkat çeken yüksek kaliteli Podcast uygulaması. Doctor Disk Cleaner (Eski fiyat: 2,69 TL - Yeni fiyat: Ücretsiz): Mac sistemler için bellek temizliği ve optimizasyonu yaparak performans artışı getiren sistem uygulaması.

(Eski fiyat: 2,69 TL - Yeni fiyat: Ücretsiz): Mac sistemler için bellek temizliği ve optimizasyonu yaparak performans artışı getiren sistem uygulaması. Droplock (Eski fiyat: 2,69 TL - Yeni fiyat: Ücretsiz): Mac sistemlerin üst barında çalışan ve atılan dosyaları AES-256 ile güvenlik altına alan şifreleme uygulaması.

Not: Uygulama ya da oyunlara ulaşmak için isimleri üzerine tıklayabilirsiniz. Fiyatlar geliştiriciye bağlı olarak gün içerisinde değişkenlik gösterebilir.