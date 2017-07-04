Güvenlik devi Kaspersky, Rus ajanı olmadığını ispat etme peşinde

Ne kadar başarılı olursa olsunlar özellikle komünizm ile yönetilen kapalı ülkelerden çıkan teknolojilere şüphe ile yaklaşılıyor. Zaman zaman teknolojilerde kendi istihbarat birimlerine bilgi aktaran açıklar olduğu için soruşturma da açılmıştı. Güvenlik devi Kaspersky, bu kötü şöhretten kurtulmanın peşinde.

Son dönemde Rusya hükümeti ile çok sıkı ilişkileri olduğu gerekçesiyle ABD’de pek çok ihaleyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kaspersky, kendisini ispatlamak için Kongre önünde şahitlik yapmak da dahil her şeyi göze almış durumda.

Yükselen kaygılar

Gündeme gelen iddialara göre Kaspersky, Rusya hükümeti ile doğrudan ilişkili ve gelecekte çok kolay bir şekilde yazılımlarına arka kapı veya izleme kodları atabilir. Bu iddialar Senatör Jeanne Shaheen’e ait. Shaheen geçtiğimiz aylarda Kaspersky ürünlerinin Savunma Bakanlığı’nda yasaklanması için bir kanun teklifi de vermişti. Shaheen, firmanın kesinlikle Rus hükümeti ile irtibatlı olduğunu düşünüyor. Elbette şimdilik ortada ispatlanmış bir şey yok.

Firmanın patronu Eugene Kaspersky, AP ajansına yaptığı açıklamada Ruslar için çalışan bir Truva atı olmadığını ispat etmek için kaynak kodlarını ABD hükümetinin incelemesine açabileceğini duyurdu. Ayrıca Kaspersky, Kongre önünde sorguya çekilmeye de hazır olduğunu bildirdi.

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Kaspersky, bir dönem bazı hükümetler tarafından siber saldırı yapması için baskı gördüğünü itiraf ederken bunların hiç birisine boyun eğmediğini ifade etti. Ayrıca şirket içerisinde eski Rus istihbarat görevlerinin olduğu yönündeki iddialara da hükümet kurumlarından ihale alabilmek için konuya hakim kişileri işe almak durumunda olduğu şeklinde yanıt verdi.

Kaspersky’nin ABD yetkililerini ne kadar ikna edeceği merak konusu. Aksi takdirde yükselen ajanlık kaygıları nedeniyle pek çok ABD kurumu ile olan sözleşmelerini kaybedecek.