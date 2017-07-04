Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anti Virus ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güvenlik devi Kaspersky, Rus ajanı olmadığını ispat etme peşinde

Firmanın patronu Eugene Kaspersky, AP ajansına yaptığı açıklamada Ruslar için çalışan bir Truva atı olmadığını ispat etmek için kaynak kodlarını ABD hükümetinin incelemesine açabileceğini duyurdu.
1 yıl
2,1b
1
14
Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ne kadar başarılı olursa olsunlar özellikle komünizm ile yönetilen kapalı ülkelerden çıkan teknolojilere şüphe ile yaklaşılıyor. Zaman zaman teknolojilerde kendi istihbarat birimlerine bilgi aktaran açıklar olduğu için soruşturma da açılmıştı. Güvenlik devi Kaspersky, bu kötü şöhretten kurtulmanın peşinde.

Son dönemde Rusya hükümeti ile çok sıkı ilişkileri olduğu gerekçesiyle ABD’de pek çok ihaleyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kaspersky, kendisini ispatlamak için Kongre önünde şahitlik yapmak da dahil her şeyi göze almış durumda.

Yükselen kaygılar

Gündeme gelen iddialara göre Kaspersky, Rusya hükümeti ile doğrudan ilişkili ve gelecekte çok kolay bir şekilde yazılımlarına arka kapı veya izleme kodları atabilir. Bu iddialar Senatör Jeanne Shaheen’e ait. Shaheen geçtiğimiz aylarda Kaspersky ürünlerinin Savunma Bakanlığı’nda yasaklanması için bir kanun teklifi de vermişti. Shaheen, firmanın kesinlikle Rus hükümeti ile irtibatlı olduğunu düşünüyor. Elbette şimdilik ortada ispatlanmış bir şey yok.

Firmanın patronu Eugene Kaspersky, AP ajansına yaptığı açıklamada Ruslar için çalışan bir Truva atı olmadığını ispat etmek için kaynak kodlarını ABD hükümetinin incelemesine açabileceğini duyurdu. Ayrıca Kaspersky, Kongre önünde sorguya çekilmeye de hazır olduğunu bildirdi.

Ayrıca Bkz. "Vodafone’dan Smart V8 akıllı telefonu"

Kaspersky, bir dönem bazı hükümetler tarafından siber saldırı yapması için baskı gördüğünü itiraf ederken bunların hiç birisine boyun eğmediğini ifade etti. Ayrıca şirket içerisinde eski Rus istihbarat görevlerinin olduğu yönündeki iddialara da hükümet kurumlarından ihale alabilmek için konuya hakim kişileri işe almak durumunda olduğu şeklinde yanıt verdi.

Kaspersky’nin ABD yetkililerini ne kadar ikna edeceği merak konusu. Aksi takdirde yükselen ajanlık kaygıları nedeniyle pek çok ABD kurumu ile olan sözleşmelerini kaybedecek. 

 

https://www.engadget.com/2017/07/02/kaspersky-lab-offers-source-code-to-gain-trust/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mcebi001 1 yıl en beğenilen
windows,androis,ios,mac os....vs
facebook,twetter,instagram,snapchat,youtube..vs..kısacası günlük hayatta kullandığımız ne varsa abd menşei brakta 1 tanesi rus olsun, ama yok oda abd olacak iki gün sonra tüm dünyada karalama kampanyası güder kullanımını düşürür ve tüm suyu yine kendi havuzuna bağlar bunlar..
windows,androis,ios,mac os....vsfacebook,twetter,instagram,snapchat,youtube..vs..kısacası günlük hayatta kullandığımız ne varsa abd menşei brakta 1 tanesi ...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
kadirirdem 1 yıl
İşi zor sanırım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emreyucell 1 yıl MegaWolt38
Giriş seviyesi i7 islemci ve 4gb ram ile üstüne Catia 3dsmax solidworks gibi sistemi zorlayabilecek tüm grafik programları kullanmama rağmen sorun yok, buradaki bir çok kullanıcı benzer sistemlerle kaspersky'ı gayet sorunsuz kullanıyor. Demek ki donanımsal bir sorun yok. Sisteminizi gözden geçirip sorunun nedenini anlamadan kaspersky kasıyor demeniz mantıksız. Zira yorumunuz internet cafe çocuklarının bilgisayar anlayışı dışında bir şey ifade etmiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
" MegaWolt38 " Dostum kullandığın İ7 diye tabir ettiğin işlemcinin gerçekten İ7 olduğuna emin misin yoksa çakma U ibareli İ7 diye satılan dual core işlemcilerden mi var. U ibareli ise zaten performans bekleme talep olduğu için satılmaktalar aslında ha 6100 intel işlemcili makine ha U ibareli çakma İ7 sistemler hepsi aynı güçte. U ibaresi olmayan M,H,HQ,HQM modelleri gerçek İ7 işlemcili notebook cihazlardır gerisi hikaye hele ki SSD yok ise hiç uğraşma direk kutusu ile birlikte çöp kovasına at en güzeli başın ağrımaz. İntelin KAZIĞI bu iş hatta AMD firmasının RYZEN diz üstü platformu yayılınca eli mahkum 6 ve 8 çekirdekli modelleri getirmeye diz üstüne ama 35 watt TDP değerini koruyabilecek mi orası muamma işte en tepe 8 çekirdekli diz üstü 35 watt TDP' ye sahip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 1 yıl Emreyucell
Ben 20 yıldan fazladır bilgisayar kullanıcısıyım, 7 yıldır da kurumsal firma bilgisayarlarında kaspersky denen illet var, en düşük 4gb ramli i7 li dizüstü ler kasıyor, başka sorunuz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emreyucell 1 yıl MegaWolt38
Bilgisayara giriş yaptığım süre boyunca(10-12 yıl) farklı hiç bir virüs programına ihtiyaç duymadan kaspersky kullandım. Bu güne kadar ne bir kasma şikayetim oldu ne de beni yarı yolda bıraktı. 4 gb ram olan laptopumda kasmıyorsa bence kendi sisteminizi kontrol edin
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ejihov 1 yıl
Hepsi açgözlü bunların. Sönmez Reis tavsiye ettiyse kullanılır. Kaspersky kullanın, kullandırın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 1 yıl Virinom
Üstün zekana hayran kaldım, sanırım sen ddr2 ile çalışıyorsun ki böyle üst düzey bir yorum yapmışsın, aynen devam.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl MegaWolt38
Hayır kendim ddr4 ve 850evo ssd ile çalışıyorum peformansa hiçbir hissedilir etkisi olmuyor da ondan yazdım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 1 yıl
Kaspersky ın kendisi virüs gibi, bilgisayarı kasmak ve kullanışsız hale getirmek için üretilmiş.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enemywalker 1 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Kaspersky ın kendisi virüs gibi, bilgisayarı kasmak ve kullanışsız hale getirmek için üretilmiş.

Bilgisayarına göre değişir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl MegaWolt38
Çift çekirdek ddr2 ramli bilgisayara kurarsan öyle olur. Şuan en gelişmiş firewall lardan biri kaspersky'da. anti-virüsü de çok başarılı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 1 yıl
Ne zaman bu firmayı görsem aklıma sönmez reis geliyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 1 yıl
nsa bunu beğendi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2087 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kaspersky, eugene kaspersky ve
3 etiket daha Anti Virus Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 3GB RAM’li Samsung Galaxy J5 Pro duyuruldu 1 yıl Antibiyotik direncini bakteriyel temizlik maddeleri mi tetikliyor? 1 yıl Windows 10, güncellemelerin yüklenmesi için uyarıda bulunacak 1 yıl Çin'in yükseltilmiş otobüs projesi tezgah çıktı 1 yıl BMW X2'nin tasarım görselleri internette yayınlandı 1 yıl Nvidia'nın sürücü tabanlı sürprizleri devam ediyor 1 yıl Petya’nın hedefindeki şirkete “güvenlik açığından” ötürü ceza verilebilir 1 yıl Silahlı insansız hava aracı ANKA-S göreve başladı 1 yıl 2020 model Golf'ün tasarımını yansıtan ilk fotoğraflar geldi 1 yıl Nvidia ekran kartı dünyasında radikal değişime hazırlanıyor 1 yıl Samsung'dan yonga üretimine 18 milyar dolarlık yeni yatırım 1 yıl Samsung, Bixby'li akıllı hoparlör üzerinde çalışıyor 1 yıl Hepsiburada platformu satılıyor mu? 1 yıl Razer halka arz edilecek 1 yıl iPhone 8'de parmak izi tarayıcısı yerine 3D yüz tanıma teknolojisi olabilir 1 yıl Türkiye’nin hava savunması için kritik kararlarda sona gelindi 1 yıl Her 10 bilgisayardan 9'u Windows'lu 1 yıl OnePlus 5 kutu açma, ön inceleme ve Xiaomi Mi6 ile kıyaslama 1 yıl Western Digital, yeni My Passport Ultra Drive’ı duyurdu 1 yıl Samsung bağımsız sanal gerçeklik kaskı çalışmalarını ilerletiyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Güvenlik devi Kaspersky, Rus ajanı olmadığını ispat etme peşinde Sonraki Windows 10 Redstone 3'ün ayak sesleri geldi 1 yıl AMD'den profesyoneller için Vega tabanlı yeni ekran kartı 1 yıl BMW i8 Roadster'a ait ilk teaser video yayınlandı 1 yıl Son milli korvet denize indirildi, milli fırkateynde düğmeye basıldı 1 yıl Uçakta elektronik cihaz yasağı kalkıyor! 1 yıl Game of Thrones'un son sezonunda bölümler film uzunluğunda olacak 1 yıl Galaxy S8'in parmak izi tarayıcısıyla Windows 10 PC'nizin kilidini açabilirsiniz 1 yıl Oyununuzu kağıda çizin ve telefonunuzda oynayın 1 yıl Meizu'nun giriş seviyesi akıllı telefonu Meizu A5 tanıtıldı 1 yıl Apple'dan LG Display'in yeni OLED fabrikasına yatırım 1 yıl Araç muayenesinde yeni dönem: Trafik Belgesi ruhsattan çıkıyor 1 yıl Elon Musk, Tesla Model 3'ün çıkış tarihini açıkladı 1 yıl AMD Ryzen işlemcili sistemde rekor bellek frekansı 1 yıl Windows Phone için Skype devri kapandı 1 yıl Akıllı telefon satın alırken ne kadar vergi ödüyoruz? 1 yıl Jailbreak tarihe mi karışıyor? 1 yıl Yerli geliştiricilerden iki güzel oyun 1 yıl Microsoft şantaj yazılımlarına tedbir alıyor 1 yıl Intel sil baştan: Yepyeni işlemci mimarisi geliştiriyor 1 yıl Vodafone’dan Smart V8 akıllı telefonu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim