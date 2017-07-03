Vodafone’dan Smart V8 akıllı telefonu

Yıllardır orta ve giriş seviyesinde akıllı telefonlar ile müşteri portföyünü arttırmaya çalışan Vodafone, seriye yeni bir model daha ekliyor. Vodafone Smart V8, giriş seviyesinde tatmin edici bir performans sunmayı amaçlıyor.

Operatör telefonu

Tamamen metal bir gövdeye sahip olan akıllı telefon 5.5 inçlik IPS LCD ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 435 yonga setinin güç verdiği modele 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

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Arka kısımdaki parmak izi okuyucusunun hemen üzerinde 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor ve Full HD video kaydı yapıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. Android 7.1 işletim sistemi üzerinde çalışan modelin 3000mAh kapasiteli bir bataryası mevcut.

Vodafone markası altında satılacak olan akıllı telefon için 205$ fiyat etiketi belirlenmiş. Operatör, farklı tarifelerle modeli abonelere sunacak. Yakın zamanda ülkemizde de piyasaya çıkması bekleniyor.