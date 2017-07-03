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Vodafone’dan Smart V8 akıllı telefonu

Smart markası altında akıllı telefonlarını abonelerine sunan Vodafone, giriş seviyesine yakın yeni bir akıllı telefon daha duyurdu. Smart V8 tatmin edici bir donanıma sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone’dan Smart V8 akıllı telefonu
 

Yıllardır orta ve giriş seviyesinde akıllı telefonlar ile müşteri portföyünü arttırmaya çalışan Vodafone, seriye yeni bir model daha ekliyor. Vodafone Smart V8, giriş seviyesinde tatmin edici bir performans sunmayı amaçlıyor.

Operatör telefonu

Tamamen metal bir gövdeye sahip olan akıllı telefon 5.5 inçlik IPS LCD ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 435 yonga setinin güç verdiği modele 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung katı durum bataryaları geliştiriyor"

Arka kısımdaki parmak izi okuyucusunun hemen üzerinde 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor ve Full HD video kaydı yapıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. Android 7.1 işletim sistemi üzerinde çalışan modelin 3000mAh kapasiteli bir bataryası mevcut.

Vodafone markası altında satılacak olan akıllı telefon için 205$ fiyat etiketi belirlenmiş. Operatör, farklı tarifelerle modeli abonelere sunacak. Yakın zamanda ülkemizde de piyasaya çıkması bekleniyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/58190/vodafone-launches-smart-v8-smartphone/index.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
Sakına sakın bulaşmayın sakın
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kadirirdem 2 yıl
s435 ne ya ?
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mkyb 2 yıl
Operatör telefonlarına bulaşılmaz. Hem donanımları dandik hemde içine tonla gereksiz operatör uygulamasını yüklüyorlar. Üstelik güncelleme falan hak getire. İkinci elde zaten çöpten farkı yok.
Anca 40-50 yaş teknolojiden anlamayan kesime satarlar.
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shadowmexo 2 yıl
FHD ekran ve Snapdragon 435 için tatmin edici bir donanıma sahip olduğunu söylemek hata olur. 720 p ekran ile dahi ufak tefek gerilmeler yaşayan bir işlemci. Artık giriş seviyesi snapdragon 625 serisi ile başlamalı. Orta seviye 650 serisi ile devam etmeli. Bir sene sonra insanlara kan kusturacak donanımlar bunlar. Alan pişman olur. Sevgiler saygılar.
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derepaca 2 yıl shadowmexo
shadowmexo
FHD ekran ve Snapdragon 435 için tatmin edici bir donanıma sahip olduğunu söylemek hata olur. 720 p ekran ile dahi ufak tefek gerilmeler yaşayan bir işlemci. Artık giriş seviyesi snapdragon 625 serisi ile başlamalı. Orta seviye 650 serisi ile devam etmeli. Bir sene sonra insanlara kan kusturacak donanımlar bunlar. Alan pişman olur. Sevgiler saygılar.

Devrimsel bir telefon olmuş. Çöpe doğru devrilen ama..
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