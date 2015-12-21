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HEVC Advance, lisans ücretlerinde değişikliğe gidiyor

Günümüzde her internet kullanıcısının veya firmanın medya içeriklerinden gelir elde edebilmesi mümkün hale geldi. İçeriklerin temelini oluşturan kodek geliştiricileri ise büyümeden pay almak niyetinde
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HEVC Advance, lisans ücretlerinde değişikliğe gidiyor


Mart ayında kurulan HEVC Advance adlı grup ellerindeki HEVC ile ilgili patentleri bir araya getirmeyi ve bu format üzerinden gelir elde eden herkesin telif hakkı ödeyeceği bir sistem geliştirdi. GE, Technicolor, Dolby, Philips ve Mitsubishi Electric firmalarından oluşan HEVC Advance her içerikten yüzde 0.5 telif hakkı istiyordu. Ayrıca ilk gün kararı kapsamında sistemin kurulduğu günden itibaren değil, kişinin içerikleri ilk yayınlamaya başladığı günden itibaren telif bedeli oluşturuluyordu. Yani bir nevi kararlar geçmişe yürüyordu. 

HEVC formatı yüksek verimlilik seviyesinde video sıkıştırma olarak tanımlanıyor ve H265 şeklinde de biliniyor. Videoları daha fazla sıkıştıran ve daha az bant genişliği kullanan format böylece daha yüksek çözünürlükte ve yüksek kalitede videolara imkan tanıyor. Bu sayede 4K videolar akıcı ve daha az bant genişliği kullanarak  tüketiciye sunuluyor. 

Yaklaşık 500 patente sahip olan grubun hesabıyla örneğin Facebook, Netflix gibi firmalar yıllık 100 milyon dolara kadar telif bedeli ödeyecek. Ayrıca örneğin Zappos firması bir ayakkabı reklamı hazırladığında eğer patentleri kullanıyorsa ayakkabı satışlarından bedel ödemek zorunda. 

İçeriklerin yanında bu içerikleri oynatabilecek cihazlar için de bedel isteniyor. Örneğin televizyon üreticileri cihaz başına 1.5$, mobil cihaz üreticileri de cihaz başına 0.8$ şeklinde bedel ödemek zorunda. Medya oynatıcılar için ise cihaz başı 1.1$ bedel söz konusu. HEVC Advance yanında MPEG LA gurubu da HEVC kodekleri için lisans bedeli istiyor ancak ödeme tablosu nispeten daha ekonomik ve üst sınırlar da belirlenmiş durumda. 

4K içeriklerdeki bu sıkıntılı durum, içerik ve cihaz üreticilerini yeni kodekler geliştirmeye itmişti. Google'ın hali hazırdaki VP9 kodeğinin yanında pek çok farklı firma bir araya gelerek çalışmalar yapmaya başladı. Bağımlılığı azaltmaya yönelik olan bu çalışmalar HEVC Advance grubuna geri adım attırdı. 

Grup yeniden belirlediği ödeme tablosunda kategorilere göre lisans ücretlerini revize ederken, yarı yarıya düşen bedeller söz konusu. Diğer taraftan ücretsiz olarak içerik sunan platformlardan bedel istenmeyecek. Ayrıca faaliyet gösterilen alana göre de yıllık 2.5 milyon ile 40 milyon dolar arasında üst sınır belirlendi. Böylece firmaların maliyetinin artmasının önüne geçilmiş oldu. 

Yeni ödeme tablosunda Samsung, Apple gibi üreticilerin çok büyük bir kaybı yok. Ayrıca kamu yararına olarak, ücretsiz veya reklam destekli içerik sunan platformlar da bedel ödemekten kurtuldu. Bununla birlikte en büyük darbe çevrimiçi ücretli film ve video gösterimi yapan firmalara vuruldu zira abone başına bedel ödemek gibi zorlayıcı seçenekler bulunuyor. 

Firmaların alternatif ve açık kaynak kodeklere yönelmesi aslında tam olarak sorunu çözmüyor zira içerik üreticiler an itibariyle Google VP9 standardına yönelse bile, bunu desteklemeyen televizyon, medya oynatıcı gibi cihazlar bir anda işlevsiz hale gelecek. Bu bakımdan her üreticinin tüm standartları destekleyen cihazlar geliştirmeleri gerekiyor. Bu da önümüzdeki yıllarda mümkün olabilecek.  

http://www.engadget.com/2015/12/19/hevc-license-deal-protects-4k-video/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
HEVC muhteşem bir kodek gerçekten, yapmış olduğum denemelerde kaliteden öden vermeden, aynı kalitede h264 kodeğe göre 6 KAT (ALTI) daha az dosya boyutu elde ettim.
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byrd 3 yıl
hevc iyi hoş ama render süresi iki kat sürüyor.buna convert yazılımı yapan firmaların bi el atması mı gerek yoksa bu süre standart mı olacak cevap yok.
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gun 3 yıl byrd
İki kat sıkıştırıyorsa iki kat sürmesi makul birşey ilerde bu işi programcılar kolay yollarını buldukça hızlanır ama şimdilik 2 kat bile değil bildiğim kadarı ile 4-5 kat gerekiyor.

Bana sorarsanız Google'ın VP-10'unu beklemek zorunda kalacağız zira oda benzer bir performans sunacak ama bedava olacak oda gelecek yıl sonuna yetişir diyorlar bakalım ne olacak.
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mokinto 3 yıl
Çok güzel haber. (Haber değeri açısından)
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Seyrim 3 yıl
Her şey para olmuş.. :)
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montevo 3 yıl
şimdi nalburdan 12-13 anahtar aldım.her bisiklet tamiri için benden telif isteyecek.levyeyle dalarlar adama
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gun 3 yıl montevo
O anahtarın telif süresi geçeli 100 yıl olmuştur. 25 yıl en fazla 50 yıl içinde bitiyor bildiğim kadarı ile.

Yalnı bu video formatı yüzbinlerle saat adam/saat iş ile geliştirilen birşey kullanıma açtığı için telif istemekte hakkı.

Aynı şekilde tren rayı döşeyen adam da Nasıl üzerinden geçerse para isterse aynı şekilde codec geliştirende kullanırsan ister.

Mesela biz bu telif yüzünden geçmeyi düşünmüyorduk bile. Android dünyası geçemedi bile. Apple pahalı olduğundan 1,5 yıldır geçti.

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