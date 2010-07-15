HIS: ATi Radeon HD 6000 serisinin son çeyrekte çıkmasını bekliyoruz

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, geçtiğimiz aylarda düzenlenen finansal analist toplantısında, yılın ikinci yarısında ATi Radeon HD 5000 serisinin tamamiyle yenileneceğini ve ikinci jenerasyon DirectX 11 kartlarını pazara sunacaklarını açıklamıştı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin köklü iş ortaklarından biri olan ve sadece ATi tabanlı grafik çözümleri hazırlayan HIS'ten kıdemli pazarlama yöneticisi Kenny Chow verdiği yeni bir röportajında, ATi Radeon HD 6000 serisini yıl sona ermeden çıkasını beklediklerini söyledi.

Kod adı Southern Islands olan yeni nesil ekran kartları hakkıında henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama olmasa da kimi kaynaklara göre Radeon HD 6000 serisi melez bir yapıya sahip olacak. Bilindiği üzere Radeon HD 5000 serisi de dahil olmak üzere güncel ATi kartlarının tamamı, ilk defa 2007 yılında lanse edilen R600 mimarisinden izler taşıyorlar. Tamamiyle baştan tasarlanan yeni nesil grafik işlemci mimarisine geçiş sürecinde AMD'nin, ATi Radeon HD 6000 serisinde, mevcut mimariyi yeni tasarımdan detaylarla güncelleyeceği iddia ediliyor.

Southern Islands serisi için tasarım çalışmalarını bir süre önce tamamlayan AMD'nin, ekran kartı üretimindeki ortaklarını yeni nesil ekran kartları için bilgilendirdiği belirtiliyor. Özellikle DirectX 11 (Tessellation) performansı üzerine güncellemeler içermesi beklenen yeni jenerasyonda, verimliliğin ön planda tutulacağı ve olgunlaşan 40nm fabrikasyon süreci sayesinde ısıl güç tasarımının daha da aşağı çekileceği öne sürülüyor. DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisi, önümüzdeki Eylül ayında bir yaşına girecek olan AMD, yıl sona ermeden ürün gamını güncelleyecek gibi görünüyor. Nvidia ilk jenerasyon DirectX 11 ailesini tamamlarken, ikinci jenerasyona geçmeyi planlayan AMD, HD 4800 ve 5800 serisindeki yükselişini yeni jenerasyonla sürdürmeyi hedefliyor.