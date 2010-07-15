HIS: ATi Radeon HD 6000 serisinin son çeyrekte çıkmasını bekliyoruz

AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, geçtiğimiz aylarda düzenlenen finansal analist toplantısında, yılın ikinci yarısında ATi Radeon HD 5000 serisinin tamamiyle yenileneceğini ve ikinci jenerasyon DirectX 11 kartlarını pazara sunacaklarını açıklamıştı. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin köklü iş ortaklarından biri olan ve sadece ATi tabanlı grafik çözümleri hazırlayan HIS'ten kıdemli pazarlama yöneticisi Kenny Chow verdiği yeni bir röportajında, ATi Radeon HD 6000 serisini yıl sona ermeden çıkasını beklediklerini söyledi.
Kod adı Southern Islands olan yeni nesil ekran kartları hakkıında henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama olmasa da kimi kaynaklara göre Radeon HD 6000 serisi melez bir yapıya sahip olacak. Bilindiği üzere Radeon HD 5000 serisi de dahil olmak üzere güncel ATi kartlarının tamamı, ilk defa 2007 yılında lanse edilen R600 mimarisinden izler taşıyorlar. Tamamiyle baştan tasarlanan yeni nesil grafik işlemci mimarisine geçiş sürecinde AMD'nin, ATi Radeon HD 6000 serisinde, mevcut mimariyi yeni tasarımdan detaylarla güncelleyeceği iddia ediliyor.
Southern Islands serisi için tasarım çalışmalarını bir süre önce tamamlayan AMD'nin, ekran kartı üretimindeki ortaklarını yeni nesil ekran kartları için bilgilendirdiği belirtiliyor. Özellikle DirectX 11 (Tessellation) performansı üzerine güncellemeler içermesi beklenen yeni jenerasyonda, verimliliğin ön planda tutulacağı ve olgunlaşan 40nm fabrikasyon süreci sayesinde ısıl güç tasarımının daha da aşağı çekileceği öne sürülüyor. DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisi, önümüzdeki Eylül ayında bir yaşına girecek olan AMD, yıl sona ermeden ürün gamını güncelleyecek gibi görünüyor. Nvidia ilk jenerasyon DirectX 11 ailesini tamamlarken, ikinci jenerasyona geçmeyi planlayan AMD, HD 4800 ve 5800 serisindeki yükselişini yeni jenerasyonla sürdürmeyi hedefliyor.
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fakat güzel oyun pek yok
donanım gelişiyor software yerinde sayıyor
nptın arkadaşım 7 yıl demek bu işler için çağ atlancak kadar zaman demek
bombayı patlatcak :)
İllaki öyle yapması lazım...
ben 2 yıldır 4870 kullanıyorum hala daha bir sıkıntısını görmedim ve yakında da kartı değiştiricem ama değiştirme sebebim kartın performansının yeterli olmadığından değil dx11 desteği bulunmadığından yoksa 4870 1-2 sene daha götürür.
Hah işte esas saçma olan bu.
hd4870 gibi bir kart var elinizde madem, fullHD veya üzeri bir çözünürlük kullanmıyorsanız gayet yeterli bir kartınız var (göreceli olarak fullHD için bile yeterli olabilir). Şuan piyasada dx11 destekli adam gibi bir oyun yok. Günümüzdeki tüm oyunlarda sm3.0'a dayalı HDR ışıklandırma ve Displacement Mapping denen doku kaplama yöntemi kullanılıyor. Yani bildiğiniz dx9 özellikleri. DX10 döneminde yamayla falan ufak tefek dx10 efektleri uygulandı oyunlara. Hiçbir işe yaramadı. Görsel olarak bile bir getirisi yoktu neredeyse. Şuan aynısını dx11'de yapıyorlar. Gözümüzün doyasıya gördüğü bir tesselation mı var? Yok Raytracing denilen gerçek zamanlı ışıklandırma mı? Yok. Mevcut kartlarla olması da çok çok zor. Çünkü bu iki özellik de inanılmaz bir hesaplama gücü istiyor. Bu da ancak MIMD denilen, çok çevrimli komutları işleyebilecek olan birimlerle mevcut olabilecek bir özellik gibi duruyor. Açıkcası Nvidia'dan yeni mimarisinde bunu kullanması bekleniyordu, olmadı. Ati'nin yeni kartlarında bekleniyor ancak açıkcası "herşey karşılıklı" diyerek ben beklemiyorum. Ancak illa bu gelişme yaşanacak ve bugün alacağınız dx11 ekran kartı hikaye olacak. Hemen şuanki güncel dx11 kartların dx11 oyunlarındaki performanslarına bakın, durumu çok iyi anlarsınız.
Heaven için mi?
İlk önce kartların hakkını verecek oyun yapsınlar.Benchmark kasmak için kart satın alır olduk.Tabi meydanı boş bırakınca oyun sektörü.O kadar optimizasyon özürlü oyun çıkarıyorlar ama bu kartlar yine yetiyor yine yetiyor.Çünkü kartların teknolojisi oyun sektörünü epey geçti.Crysis crysis diye nice kartları satın aldık durduk.Hala da doğru düzgün oynanmıyor.Bir tür ego tatminine dönüştü crysis.tavsiyem odur ki ihtiyacınızdan fazlasını almayın.HD5000 serisi oyun sektörünün bugünkü büyüme hızı göz önüne alındığında en az 2 sene yeter her oyuna.Yeterlilik herkese göre değişir bu kişisel bir fikir.
7/15/2010 Saat: 12:41 PM
28nm fermiler ve 28nm atiler çıkıpta oturana kadar HD5xxx serisi rahatlıkla yeterli olur.
Daha saçma bişi duymadım yeni çıkmış dx 11 destekli kart almışsan eğer sendede psikolojik bir yenisini satın alma bozukluğu yoksa yeni kart lar en az 4 yıl götürmesi lazım. gtx460 takıp oynayamayacağın oyun varmı ki yok önümüzdeki 4-5 yılda olmayacakzaten merak etme.
Zaten ekran kartını alıpta 4-5 sene değiştirmeden kullanan kesime hitaben yazmadığım açık ve seçik anlaşılıyor. Kaldı ki 4-5 sene sonra çıkacak oyunu bugünün kartıyla keyif alarak oynayacağını sanıyorsan, asıl saçmalık burdadır.
Vay canına... 4-5 yıl. Bu 4-5 yıl içerisinde konsolların yeni nesillerinin piyasaya sunulacağını ve buna bağlı olarak oyunların görsel ve fizik yapılarının çok çok gelişeceğini de hesapladınız mı? Bu durumda şuanki yeni kartlarında 2012'de çöp haline geleceğini tahmin edebiliyor musunuz?
Ekran kartılarının performansı son dönemde çok büyük bir hızla gelişmedi aslında. 2005 ve 2006 yıllarında piyasaya sunulan yeni konsollar sebebiyle oyunlar genel olarak dx9 api'sini kullanacak şekilde yazıldı ve yeni ekran kartlarından pek faydalanamadı. Hâlâ da bu durum geçerli. O yüzden 2007 yılında alınan üst seviye bir ekran kartı hâlâ birçok oyun için yeterli durumda. Ancak bu durum 2012'ye kadar belki devam edecek belki de etmeyecek. Çünkü artık konsolların yetersiz kaldığı biliniyor. Özellikle yeni mimarili işlemcilerin çıkmasıyla işlemci gücü olarak da konsollarla başedebilir hale geldi PC'ler. Özellikle bu tesselation büyük bir bela oldu kartların başına. Çok büyük bir hesap gücü gerekiyor. Yani tesselation kullanan oyunlar konsollar için piyasaya çıktığında -tahminen 2012'de- ekran kartları bugünün çok ötesinde olmak zorunda kalacaklar.