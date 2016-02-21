HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında





MWC 2016 tüketici elektroniği fuarı için standların kurulmaya başlaması ile birlikte, yeni cihazlar da daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. HP'nin Elite X3 adındaki Windows 10 amiral gemi akıllı telefonu, özel Continuum aksesuarı ile birlikte görüntülendi.





Stand üzerinde görüntülenen HP Elite X3, 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Windows 10 ekosisteminin en büyük telefonu olacak Elite X3 modeli, Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen model, 32GB/64GB artırılabilir depolama seçenekleri sunacak.





HP Elite X3 modelinde ayrıca iris tarayıcı, Windows Hello desteği, parmak izi okuyucu, Qi kablosuz şarj desteği, çift SIM yuvası, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, USB Type-C bağlantısı ve 4150mAh kapasiteli batarya gibi önemli özellikler yer alıyor.





Dayanıklılık tarafında da yüksek seviyeler görüyoruz. 1 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabildiğini gösteren IP67 sertifikası yanında, 1 metreden düşmelere karşı dayanıklılığı ifade eden MIL STD810 sertifikası da yer alıyor. Alt kısımda ise Bang & Olufsen imzasını taşıyan geniş bir hoparlör ızgarası mevcut.









HP Elite X3, Continuum özelliği için bir laptop aksesuarı da hazırlamış. 12.5 inçlik bir ekrana sahip olan Mobile Extender, tam boy QWERTY klavye, dahili batarya, WiFi, USB Type-C portu gibi özellikler sunacak. Telefon, WiFi veya Type-C üzerinden aksesuara bağlanabiliyor ve bir dizüstü tecrübesi sunuyor.

http://www.phonearena.com/news/HP-Elite-X3-to-feature-a-4150mAh-battery-more-photos-leak_id78590