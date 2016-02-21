HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında

Haber Editörü
MWC 2016 tüketici elektroniği fuarı için standların kurulmaya başlaması ile birlikte, yeni cihazlar da daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. HP'nin Elite X3 adındaki Windows 10 amiral gemi akıllı telefonu, özel Continuum aksesuarı ile birlikte görüntülendi.
Stand üzerinde görüntülenen HP Elite X3, 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Windows 10 ekosisteminin en büyük telefonu olacak Elite X3 modeli, Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen model, 32GB/64GB artırılabilir depolama seçenekleri sunacak.
HP Elite X3 modelinde ayrıca iris tarayıcı, Windows Hello desteği, parmak izi okuyucu, Qi kablosuz şarj desteği, çift SIM yuvası, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, USB Type-C bağlantısı ve 4150mAh kapasiteli batarya gibi önemli özellikler yer alıyor.
Dayanıklılık tarafında da yüksek seviyeler görüyoruz. 1 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabildiğini gösteren IP67 sertifikası yanında, 1 metreden düşmelere karşı dayanıklılığı ifade eden MIL STD810 sertifikası da yer alıyor. Alt kısımda ise Bang & Olufsen imzasını taşıyan geniş bir hoparlör ızgarası mevcut.
HP Elite X3, Continuum özelliği için bir laptop aksesuarı da hazırlamış. 12.5 inçlik bir ekrana sahip olan Mobile Extender, tam boy QWERTY klavye, dahili batarya, WiFi, USB Type-C portu gibi özellikler sunacak. Telefon, WiFi veya Type-C üzerinden aksesuara bağlanabiliyor ve bir dizüstü tecrübesi sunuyor.
http://www.phonearena.com/news/HP-Elite-X3-to-feature-a-4150mAh-battery-more-photos-leak_id78590 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
telefonunuz apple ise kaç gb'lik hafıza kartı kullandığınızı öğrenebilirmiyim ? bende kendi telefonuma güzel bi hafıza kartı arıyordum da... şöyle aşşağı-yukarı 5 yıldan beri çektiğim canlı fotoğraflarla 4k videolarımı kaydedebileceğim geniş hafızalı bir hafıza kartı tavsiye edebilirseniz sevinirim.. mesela bu hp telefonlara 1 tb'ye kadar hafıza kartı koyulabiliyormuş...
peşin edit:
Kamera performansı maalesef oldukça düşük ilginç olan başka bir detay iphone flash ısıgını gece acınca cok guclu ve bembeyaz yanarken bu cıhazda sarımsı bır ısık yanıyor.
Ekran kalitesi ise çok iyi renkler belirgin bir şekilde keskin ve parlak.
Pil performansı mükemmel çok fazla kurcalamama rağmen 2 gün rahat gidiyor.
Sorularınız varsa her zaman cevaplayabilirim.
Sizin cihazda bir sorun olabilir mi acaba tamam Windows 10 berbat, eksik, sorunlu evet ama desteği olmayan x20 serisinde bile rs1 ile kendi kendine reset atma, donup kalma gibi sorunlar büyük oranda düzeldi bu cihazda asla olmaması gerekiyor.
1- windows düşük özellikli telefonlarda bile androidin takılma, kasılma ve şarj tüketimi konusunda wp' nin yanından geçemez.ayrıca windows store uygulama çöplüğüde değil
2- androide geçip okadar markayla yarısıp preformanssal riske gireceğine çakmış w10 u o sistemin amiral gemilerinden olacak ki bu sistemle w10 uçar.
3- bireyselden cok kurumsal bir telefon tasarlamışlar ki güvenlik, altyapı falan dedin mi androidin windowsun yanında lafı bile edilmez
bi marifetmi gibi girip w10 lu telefonun altına girip android yorumları yapıyolar.
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