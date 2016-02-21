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HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında

HP'nin Windows ekosistemine yeniden dönüşünü simgeleyen Elite X3 akıllı telefonu, fuar öncesinde yeniden kameraların karşısına geçti. Bu kez, Continuum aksesuarı ile birlikte.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,7b
1
24
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında


MWC 2016 tüketici elektroniği fuarı için standların kurulmaya başlaması ile birlikte, yeni cihazlar da daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. HP'nin Elite X3 adındaki Windows 10 amiral gemi akıllı telefonu, özel Continuum aksesuarı ile birlikte görüntülendi.

Stand üzerinde görüntülenen HP Elite X3, 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Windows 10 ekosisteminin en büyük telefonu olacak Elite X3 modeli, Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen model, 32GB/64GB artırılabilir depolama seçenekleri sunacak. 

HP Elite X3 modelinde ayrıca iris tarayıcı, Windows Hello desteği, parmak izi okuyucu, Qi kablosuz şarj desteği, çift SIM yuvası, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, USB Type-C bağlantısı ve 4150mAh kapasiteli batarya gibi önemli özellikler yer alıyor. 

Dayanıklılık tarafında da yüksek seviyeler görüyoruz. 1 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabildiğini gösteren IP67 sertifikası yanında, 1 metreden düşmelere karşı dayanıklılığı ifade eden MIL STD810 sertifikası da yer alıyor. Alt kısımda ise Bang & Olufsen imzasını taşıyan geniş bir hoparlör ızgarası mevcut. 


HP Elite X3, Continuum özelliği için bir laptop aksesuarı da hazırlamış. 12.5 inçlik bir ekrana sahip olan Mobile Extender, tam boy QWERTY klavye, dahili batarya, WiFi, USB Type-C portu gibi özellikler sunacak. Telefon, WiFi veya Type-C üzerinden aksesuara bağlanabiliyor ve bir dizüstü tecrübesi sunuyor. 
HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında
 
HP Elite X3 yeniden kameralar kaşısında
 

http://www.phonearena.com/news/HP-Elite-X3-to-feature-a-4150mAh-battery-more-photos-leak_id78590 Yorum Yaz
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Basteryus 3 yıl en beğenilen
Ne buldularsa koymuşlar, yok yok telefonda
güzel cihaz olmuş, tasarımını da beğendim ben
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Biyturs_OnSr 3 yıl
İşte uzun zamandır beklediğim, Continuum'un daha piyasaya çıkmadan önce olabilir dedikleri senaryo. Dizüstü alette anakart, fan vs. yer kaplamayacak, tamamen batarya ile donatılacak, bu sayede hem her bilgi telefonda, hem de dizüstünde olacak, tabi ki yanında çok uzun bir kullanım süresi ile beraber.
İşte uzun zamandır beklediğim, Continuum'un daha piyasaya çıkmadan önce olabilir dedikleri senaryo. Dizüstü alette anakart, fan vs. yer kaplamayacak, tamamen ba...
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AkselEsEs 3 yıl
HP resmen yaparsam tam yaparım demiş.Ülkemize gelirse almayı düşünebilirim.Tabi fiyatıda uygun olcak.
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drjacob 2 yıl
Güzel cihazda Windows ile iş yapmaz
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ddnet 2 yıl drjacob
drjacob
Güzel cihazda Windows ile iş yapmaz

telefonunuz apple ise kaç gb'lik hafıza kartı kullandığınızı öğrenebilirmiyim ? bende kendi telefonuma güzel bi hafıza kartı arıyordum da... şöyle aşşağı-yukarı 5 yıldan beri çektiğim canlı fotoğraflarla 4k videolarımı kaydedebileceğim geniş hafızalı bir hafıza kartı tavsiye edebilirseniz sevinirim.. mesela bu hp telefonlara 1 tb'ye kadar hafıza kartı koyulabiliyormuş...
peşin edit:
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Rsturksever 2 yıl
Selamlar cihazı 1 haftadır kullanıyorum önceki cihazım iphone 6 plus.Cihaz tasarım ve özellik olarak oldukça güzel ancak telefonun alt kısmında kalan B&O ses bölümünün hiçbir ekstrası olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.Windows mobile ise üzgünüm ama berbat yavaş ve çok hata veren bir program.Telefonun kendi kedine restart yaptığına birkaç kez şahit oldum.Herhangi bir sesli uyarıda yapılmadığı için telefon açık sanıyorsunuz.
Kamera performansı maalesef oldukça düşük ilginç olan başka bir detay iphone flash ısıgını gece acınca cok guclu ve bembeyaz yanarken bu cıhazda sarımsı bır ısık yanıyor.
Ekran kalitesi ise çok iyi renkler belirgin bir şekilde keskin ve parlak.
Pil performansı mükemmel çok fazla kurcalamama rağmen 2 gün rahat gidiyor.
Sorularınız varsa her zaman cevaplayabilirim.
4 Yanıt Yanıtla +2
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Biyturs_OnSr 2 yıl Rsturksever
Hayırlı olsun
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skoca 2 yıl Rsturksever
Cihazı nereden ve kaça aldınız? Ülkemize geleceği soyleniyordu ama henüz bir ses yok.
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl Rsturksever
Rsturksever
Selamlar cihazı 1 haftadır kullanıyorum önceki cihazım iphone 6 plus.Cihaz tasarım ve özellik olarak oldukça güzel ancak telefonun alt kısmında kalan B&O ses bölümünün hiçbir ekstrası olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.Windows mobile ise üzgünüm ama berbat yavaş ve çok hata veren bir program.Telefonun kendi kedine restart yaptığına birkaç kez şahit oldum.Herhangi bir sesli uyarıda yapılmadığı için telefon açık sanıyorsunuz.
Kamera performansı maalesef oldukça düşük ilginç olan başka bir detay iphone flash ısıgını gece acınca cok guclu ve bembeyaz yanarken bu cıhazda sarımsı bır ısık yanıyor.
Ekran kalitesi ise çok iyi renkler belirgin bir şekilde keskin ve parlak.
Pil performansı mükemmel çok fazla kurcalamama rağmen 2 gün rahat gidiyor.
Sorularınız varsa her zaman cevaplayabilirim.

Sizin cihazda bir sorun olabilir mi acaba tamam Windows 10 berbat, eksik, sorunlu evet ama desteği olmayan x20 serisinde bile rs1 ile kendi kendine reset atma, donup kalma gibi sorunlar büyük oranda düzeldi bu cihazda asla olmaması gerekiyor.
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kemak 3 yıl
Pazara girerken ilk ürünün windowslu olması bence büyük dezavantaj.
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DH Misafiri 3 yıl
androidciler resmen şaka gibi
1- windows düşük özellikli telefonlarda bile androidin takılma, kasılma ve şarj tüketimi konusunda wp' nin yanından geçemez.ayrıca windows store uygulama çöplüğüde değil
2- androide geçip okadar markayla yarısıp preformanssal riske gireceğine çakmış w10 u o sistemin amiral gemilerinden olacak ki bu sistemle w10 uçar.
3- bireyselden cok kurumsal bir telefon tasarlamışlar ki güvenlik, altyapı falan dedin mi androidin windowsun yanında lafı bile edilmez
bi marifetmi gibi girip w10 lu telefonun altına girip android yorumları yapıyolar.
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DH Misafiri 3 yıl
KESKE ANDROİD 6.0 _ WİNDOWS 10 GECİS DESTEĞİ OLSA :ddddddd O ZAMAN EFSANE OLURDU..
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kadirirdem 3 yıl
buna android kurmak lazım efsane cihaz olmuş...
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skywalker06 3 yıl
Kesin o telefonda ısınıyordur :D
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Guest-5E274E432 3 yıl
Ölü doğacak
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QuexSeeL 3 yıl
Pili de bir nebze kolay değişebiliyorsa ömürlük telefon. Pili öldükçe değiştir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğsun.
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General. 3 yıl
Hp coşmuş resmen, umarım bizim ülkeye gelir.
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