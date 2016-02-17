Türk girişimcilerden Continuum için dizüstü aksesuarı

Haber Editörü
Yıllar önce, Motorola Atrix akıllı telefonu ile dizüstü tarzında aksesuarlar görmeye başlamıştık. Akıllı telefonu bir dizüstü gibi kullanmamızı sağlayan bu trend daha sonra unutuldu. Gerekli aparatlarla harici ekranlara bağlanabilme imkanı, dizüstü aksesuarlarını da geri planda bıraktı. Şimdi ise Windows 10 mobil, bu trendi yeniden ayağa kaldırabilir.
Windows 10 birlikte sunulan Continuum özelliği, monitör-fare-klavye üçlüsünü bağladığınızda, cihazınızı bir bilgisayar gibi kullanmanızı sağlıyor. İlk etapta küçük boyutlarda bağlantı merkezleri satışa sunulmuştu. Şimdi ise, Continuum'un daha büyük potansiyeli ortaya çıkmaya başladı.
Indiegogo üzerinde destek arayan NexDock, Continuum için geliştirilmiş bir dizüstü aksesuarı. 14 inçlik bir ekrana sahip olan aksesuar, Emre Koşmaz ve Yeliz Kayacan'ın ABD'de kurduğu Nex Computer imzasını taşıyor. Mini-HDMI üzerinden bağlanan ürün, Bluetooth üzerinden de tam boy klavye ve trackpad imkanı da sunuyor. Böylece Continuum özelliğini kullanmak için gerekli olan herşey hazır hale geliyor. Ürün içerisinde bir de dahili batarya mevcut.
NexDock, farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Harici ekran barındırdığı için çubuk bilgisayarlar, Android cihazlar, mini bilgisayarlar kolaylıkla bağlanabiliyor. Bu bakımdan NexDock, geniş bir tüketici kitlesine hitap edebilecek. 100$ karşılığında alınabilen ürün, henüz istenen bağış rakamına ulaşabilmiş değil.
https://www.indiegogo.com/projects/nexdock-turn-your-smartphone-into-a-laptop--2#/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonuçta Çocuklar Amerikada Arge yapmış, Dünyada şu ana kadar örneği olmamış bir ürünün prototipini yapıp seri üretime geçmeye çalışıyorlar, Insallaha basarılı olurlar yerine hemen kotulemek. Bu bakış açısını değiştirelim lütfen. Ürünü eleştirelim ama yapıcı olsun, girişimciyi, araştırmacıyı destekleyelim...
Dolusu bile epey hafif iken bunu almak aptallik olur derim .
Ucuzdur diyorsunuz ama bence daha ucuz olmaliydi.
USB TYPE-C girisi dahi yok .
Ekranin cozuurlugu en az FUL HD olmali idi onu da gectim IPS panel olmali idi . Harici ekran olarak kullanilabilmesi icin IPS gibi duzgun gorus acisina sahip olmalidir.
Sonucta ici bombos ... Islemci yok fani yok RAM i yok Hard disk i yok ... Anakarti da yoktur bu halde ...
Her biri olmayinca ciddi hafif olmasi gerekirdi 800 gr anca olabilirdi ama 1.5 kg ... Kullanilan ic malzeme ve bilesenler son teknoloji veya minyatur degil . Netbook lardaki gibi eski ic parcalar var.
Pili hangi teknoloji o kadar agirlik yapiyor merak ettim. Sonucta bataryalar epey hafif olmali 10 bin mah lik olsa da .
Masaustu gercek PC diye reklam yapmislar lakin burda keramet Windows 10 Mobile li telefonlardadir. Ayrica Continuum deniyor. Ayrica Continuum denen sey gercek bir masaustu windows 10 deneyimi vermiyor. Coklu uygulama masaustu filan imkansizdir yoktur zaten.
Continuum destekli Windows Store uygulama sayisi da cok azdir hem her Windows Store uygulamasi Continuum destegi yoktur silik olarak gorulur harici ekrana aktarma yapilacagi zaman .
Bu cihazda ahim sahim birsey yok malesef.
Turkiye merkezli degil ve uretimi de Cin de ... Yerli mali degil herturlu . MErkezi Amerika uretimi de Cin .
Son noktayi koyayim :
Ici dolu dolu ultrabook 14" 2 pound agirlinda yani 950 gr ile basliyor ve birsuru farkli marka ve ic donanimla 14" ustelik kaliteli ekran ve daha yuksek cozunurluke ...
laptops.specout.com/...
The technical specifications are as follows.
Dimensions & weight: 351 mm x 233 mm x 20 mm, 1490 gr
Display: 14.1 inch 1366*768 TN Screen with 16:9 display ratio
Keyboard and Touchpad: Bluetooth class 4.0
Battery: Li-ion battery, 3.8V / 10000mAh
HDMI port: mini HDMI
Connectivity: 2x USB port, 1 x TF card slot, 1 x 3.5mm headphone port
Power: DC 3.5mm 5V/2.5 A
Ekran kalitesi kotu ve cok agir :/ .
Cin li ODM adli bir firmaya yaptiriyorlar . Bari Turkiye den uretselerdi ... Vestel gibi firmalar pekala uretebilirdi bu kalitedeki urunu ...