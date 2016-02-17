Türk girişimcilerden Continuum için dizüstü aksesuarı

Yıllar önce, Motorola Atrix akıllı telefonu ile dizüstü tarzında aksesuarlar görmeye başlamıştık. Akıllı telefonu bir dizüstü gibi kullanmamızı sağlayan bu trend daha sonra unutuldu. Gerekli aparatlarla harici ekranlara bağlanabilme imkanı, dizüstü aksesuarlarını da geri planda bıraktı. Şimdi ise Windows 10 mobil, bu trendi yeniden ayağa kaldırabilir.





Windows 10 birlikte sunulan Continuum özelliği, monitör-fare-klavye üçlüsünü bağladığınızda, cihazınızı bir bilgisayar gibi kullanmanızı sağlıyor. İlk etapta küçük boyutlarda bağlantı merkezleri satışa sunulmuştu. Şimdi ise, Continuum'un daha büyük potansiyeli ortaya çıkmaya başladı.





Indiegogo üzerinde destek arayan NexDock, Continuum için geliştirilmiş bir dizüstü aksesuarı. 14 inçlik bir ekrana sahip olan aksesuar, Emre Koşmaz ve Yeliz Kayacan'ın ABD'de kurduğu Nex Computer imzasını taşıyor. Mini-HDMI üzerinden bağlanan ürün, Bluetooth üzerinden de tam boy klavye ve trackpad imkanı da sunuyor. Böylece Continuum özelliğini kullanmak için gerekli olan herşey hazır hale geliyor. Ürün içerisinde bir de dahili batarya mevcut.





NexDock, farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Harici ekran barındırdığı için çubuk bilgisayarlar, Android cihazlar, mini bilgisayarlar kolaylıkla bağlanabiliyor. Bu bakımdan NexDock, geniş bir tüketici kitlesine hitap edebilecek. 100$ karşılığında alınabilen ürün, henüz istenen bağış rakamına ulaşabilmiş değil.

https://www.indiegogo.com/projects/nexdock-turn-your-smartphone-into-a-laptop--2#/