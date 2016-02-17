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Türk girişimcilerden Continuum için dizüstü aksesuarı

Microsoft'un Windows 10 ile birlikte sunduğu Continuum özelliği, aksesuar pazarı açısından hareketlilik oluşturacak gibi görünüyor. Türk girişimcilerden gelen NexDock buna en iyi örnek.
3 yıl
2,5b
1
13
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk girişimcilerden Continuum için dizüstü aksesuarı

Yıllar önce, Motorola Atrix akıllı telefonu ile dizüstü tarzında aksesuarlar görmeye başlamıştık. Akıllı telefonu bir dizüstü gibi kullanmamızı sağlayan bu trend daha sonra unutuldu. Gerekli aparatlarla harici ekranlara bağlanabilme imkanı, dizüstü aksesuarlarını da geri planda bıraktı. Şimdi ise Windows 10 mobil, bu trendi yeniden ayağa kaldırabilir. 

Windows 10 birlikte sunulan Continuum özelliği, monitör-fare-klavye üçlüsünü bağladığınızda, cihazınızı bir bilgisayar gibi kullanmanızı sağlıyor. İlk etapta küçük boyutlarda bağlantı merkezleri satışa sunulmuştu. Şimdi ise, Continuum'un daha büyük potansiyeli ortaya çıkmaya başladı. 

Indiegogo üzerinde destek arayan NexDock, Continuum için geliştirilmiş bir dizüstü aksesuarı. 14 inçlik bir ekrana sahip olan aksesuar, Emre Koşmaz ve Yeliz Kayacan'ın ABD'de kurduğu Nex Computer imzasını taşıyor. Mini-HDMI üzerinden bağlanan ürün, Bluetooth üzerinden de tam boy klavye ve trackpad imkanı da sunuyor. Böylece Continuum özelliğini kullanmak için gerekli olan herşey hazır hale geliyor. Ürün içerisinde bir de dahili batarya mevcut. 

NexDock, farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Harici ekran barındırdığı için çubuk bilgisayarlar, Android cihazlar, mini bilgisayarlar kolaylıkla bağlanabiliyor. Bu bakımdan NexDock, geniş bir tüketici kitlesine hitap edebilecek. 100$ karşılığında alınabilen ürün, henüz istenen bağış rakamına ulaşabilmiş değil. 

https://www.indiegogo.com/projects/nexdock-turn-your-smartphone-into-a-laptop--2#/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Madem Vestel yapabilirdi, neden kendisi bu tarz bir ürün yapmıyor? AR GE yapıp kendisi de üretebilir.
Sonuçta Çocuklar Amerikada Arge yapmış, Dünyada şu ana kadar örneği olmamış bir ürünün prototipini yapıp seri üretime geçmeye çalışıyorlar, Insallaha basarılı olurlar yerine hemen kotulemek. Bu bakış açısını değiştirelim lütfen. Ürünü eleştirelim ama yapıcı olsun, girişimciyi, araştırmacıyı destekleyelim...
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DarkHellKnightX 3 yıl
Fikir çok güzel ama keşke continuum destekleyen cihazlar x86 bir işlemci ile tam windows 10 çalıştırsaydı. Ek olarak bu cihazlara evdeki mevcut masaüstü bilgisayarı veya konsolları stream etme özelliği falan da koysalar interneti sağlam kullanıcılar için yine yenilikçi bir ürün olur.
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simbolmina 3 yıl
Üründe yüksek işçilik veya hafif malzeme kullanılmamasının sebebi fiyatı gibi geldi bana :) 100 dolar yav, 100 dolar. Laptop değil bu. İş görsün diye alınacak bir şey.
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smart1978 3 yıl simbolmina
Alan memnun kalmaz en basta agir ici bos 10 binlik bataryaya gore cok cok agir.

Dolusu bile epey hafif iken bunu almak aptallik olur derim .

Ucuzdur diyorsunuz ama bence daha ucuz olmaliydi.

USB TYPE-C girisi dahi yok .
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idris 3 yıl
Ekran eleştirileri konusunda haklısınız çözünürlük yetersiz. Ancak ağırlığını eleştiren arkadaşlar 14" ekrana ve içerisinde dahili bataryaya sahip olduğunu anlamamışlar yada okumamışlar. O boyut için gayet yeterli bir ağırlık. 11" olsa idi 1 kg civarı olurdu.
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smart1978 3 yıl idris
10bin mah lik batarya o kadar agirlik yapmaz.

Ekranin cozuurlugu en az FUL HD olmali idi onu da gectim IPS panel olmali idi . Harici ekran olarak kullanilabilmesi icin IPS gibi duzgun gorus acisina sahip olmalidir.

Sonucta ici bombos ... Islemci yok fani yok RAM i yok Hard disk i yok ... Anakarti da yoktur bu halde ...

Her biri olmayinca ciddi hafif olmasi gerekirdi 800 gr anca olabilirdi ama 1.5 kg ... Kullanilan ic malzeme ve bilesenler son teknoloji veya minyatur degil . Netbook lardaki gibi eski ic parcalar var.


Pili hangi teknoloji o kadar agirlik yapiyor merak ettim. Sonucta bataryalar epey hafif olmali 10 bin mah lik olsa da .


Masaustu gercek PC diye reklam yapmislar lakin burda keramet Windows 10 Mobile li telefonlardadir. Ayrica Continuum deniyor. Ayrica Continuum denen sey gercek bir masaustu windows 10 deneyimi vermiyor. Coklu uygulama masaustu filan imkansizdir yoktur zaten.

Continuum destekli Windows Store uygulama sayisi da cok azdir hem her Windows Store uygulamasi Continuum destegi yoktur silik olarak gorulur harici ekrana aktarma yapilacagi zaman .


Bu cihazda ahim sahim birsey yok malesef.

Turkiye merkezli degil ve uretimi de Cin de ... Yerli mali degil herturlu . MErkezi Amerika uretimi de Cin .


Son noktayi koyayim :

Ici dolu dolu ultrabook 14" 2 pound agirlinda yani 950 gr ile basliyor ve birsuru farkli marka ve ic donanimla 14" ustelik kaliteli ekran ve daha yuksek cozunurluke ...

laptops.specout.com/...



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bodyman700 3 yıl
hemen kötüleme işine girişmişler ama adamların video da dedikleri gibi, cep telefonları geleceğin (hatta şimdinin) bilgisayarları ve bu gibi konseptler sayesinde evde masa üstü yolda cep telefonu yada laptop olarak kullanabilmek çok güzel bir fikir. benim gibi sanal klavyeye bir türlü alışamayan kişileri ve oyun severleri gayet yeterli şekilde karşılayabilecek bir ürün. videoda farketmedim ama aynı anda şarj istasyonu olarakta kullanılabilinirse tam olur.
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Basteryus 3 yıl
Hologram gelecek dertler bitecek
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Gray Code 3 yıl
Anladığım kadarıyla bu cihaz ekranı,port giriş çıkışları,hdmi girişi olan bir klavye.Ayrıca görsel macbook airi bir hayli andırıyor.Sevmedim.
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Sirkadyen 3 yıl
1.5 kilo mu
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Guest-6F17B5B5B 3 yıl
Diz üstü aksesuarı mı yoksa diz üstüne benzeyen bir aksesuar mı?
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byrd 3 yıl
fikir güzel.
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smart1978 3 yıl
What are the technical specifications of NexDock?
The technical specifications are as follows.
Dimensions & weight: 351 mm x 233 mm x 20 mm, 1490 gr
Display: 14.1 inch 1366*768 TN Screen with 16:9 display ratio
Keyboard and Touchpad: Bluetooth class 4.0
Battery: Li-ion battery, 3.8V / 10000mAh
HDMI port: mini HDMI
Connectivity: 2x USB port, 1 x TF card slot, 1 x 3.5mm headphone port
Power: DC 3.5mm 5V/2.5 A
Ekran kalitesi kotu ve cok agir :/ .
Cin li ODM adli bir firmaya yaptiriyorlar . Bari Turkiye den uretselerdi ... Vestel gibi firmalar pekala uretebilirdi bu kalitedeki urunu ...
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