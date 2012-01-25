HP Mini 1104, Cedar Trail platformunu kullanıyor

2012 yılına hızlı giren Ultrabook modelleri farklı güncellemelerle alternatif bir pazar oluşturmak isterken, 2011 yılında düşüş trendine giren netbook pazarı da Cedar Trail platformuna ait çift çekirdekli Atom işlemcilerle 2012 yılında hamle yapmaya hazırlanıyor.





ASUS, Acer ve Lenovo gibi markalar Cedar Trail işlemcili modellerini piyasaya sundu. Mini adlı modelleriyle hali hazırda netbook pazarında rekabet eden HP de Cedar Trail işlemcili yeni modeli Mini 1104'ü tanıttı.





Mini 1104 modeli eğitim ve işletme sektörlerini hedef alıyor. 10.1 inçlik 1024 x 600 çözünürlükte WSVGA ekran, 1.6GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom N2600 işlemci, 2GB DDR3 RAM, Intel GMA 3600 grafik birimi, Windows 7 Home Premium işletim sistemi, 320GB HDD, Bluetooth 3.0, WiFi, 6 hücreli batarya ile 9 saate kadar kullanım süresi gibi özellikler sunuyor.





Mini 1104 modeli Trusted firmasının açılış düğmesine bastıktan itibaren tüm işletim sistemi ve uygulamalar yüklenene kadar cihazın güvenliğini sağlayan TPM 1.2 yongasını da ihtiva ediyor. Bu yonga BitLocker şifreleme sistemine de imkan veriyor.





HP Mini 1104 399$ satış fiyatıyla raflardaki yerini aldı.