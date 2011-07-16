HP, Pre 3'ün işlemcisinde değişikliğe gitti; Artık çift çekirdekli ve 1.2 GHz (G)

Haber Editörü
PDA denildiğinde aklımıza ilk gelen firmalardan Palm'ı bünyesine katarak yoluna devam eden HP, şubat ayında ''Büyük düşün, küçük düşün, ilerisini düşün, ötesini düşün'' sloganıyla HP Pre 3 modelini teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarmıştı.
111 x 64 x 16 mm ebatlarında -156 gram ağırlığında tasarlanan, 3.58-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrna yer verilen ve webOS platformunu kullanan Pre 3, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8x55 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyordu ta ki bugüne dek.
HP'nin, internet sitesinde Pre 3'ün teknik özellik listesinde değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Son duruma göre telefonda 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon APQ8060 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye daha önce HP TouchPad'de yer verildiğini söyleyebiliriz. Diğer teknik özellikler ise tamamen aynı görünüyor.
Herhangi bir yazım hatasıyla karşı karşıya olmadığımızı düşündüğümüz takdirde HP, akıllı telefon üreticileri arasında artan rekabetten dolayı son anda böyle bir karar değişikliğine gitmiş olabilir.
Güncelleme: HP'ye yakınlığıyla tanınan Precentral.net, işlemcinin değiştiğine dair gelen haberleri reddediyor. Ellerinde HP'nin incelemeleri amacıyla verdiği Pre 3'ün bulunduğunu belirten Precentral.net, yazım hatası yapıldığını ileri sürüyor. Hatta aynı teknik özellik listesinde stereo hoparlörün de yer aldığını ancak telefonda stereo hoparlörün kullanılmadığı belirtiliyor.
http://h41112.www4.hp.com/promo/webos/uk/en/smartphone/pre3-specs.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çıktımı bilen var mi
KESİNLİKLE katılıyorum ağzına sağlık kardeşim işte bütün olay budur birileri çıkar ANDROİD mesala sırf arkasında büyük bir isim olduğu için dandik bir işçilikle patlar gider keşke herkes ince eleyip sık dokusada RIM ve PALM gibi çok yüksek potansiyele sahip firmalar daha başarılı olsa AMA şahsen ben herkesin blackberry veya palm kullanmasını istemem sadece böyle alternatif bakış açısına sahip ve hemen bir akıma kapılmayan kişilerin bu cihazları almasını isterim AMA bu sistemlerinde gelişmesi için desteğe ihtiyacı var yoksa sönüp gidecekler ne yaparsın herkes hakettiğini almıyor.BURDA bir yorum okumuştum her 10 akıllıdan 7 si android miş birisi şöyle yazmıştı '''HERKES ANDROİD KULLANMASININ O BİR AYRICALIK'''DEMİŞTİ BENDE GÜLÜYORUM ORTALIK ANDROİD KAYNARKEN AYRICALIK BUNUN NERESİNDE ????????????????????
Android mi iyidir iOs mu tartışması sonsuza kadar sürecektir muhtemelen. Ancak Android mi iyidir WebOS mu? diye bir tartışma bile çıkamaz. Zira Android doğal bir işletim sistemi bile değil. WebOS kesinlikle açık ara en mükemme mobil işletim sistemidir. Benim açımdan iOS'a tercih edilebilecek yegane işletim sistemidir. Ancak ne yazık ki Türkiye'ye gelmiyor.