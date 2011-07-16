HP, Pre 3'ün işlemcisinde değişikliğe gitti; Artık çift çekirdekli ve 1.2 GHz (G)

PDA denildiğinde aklımıza ilk gelen firmalardan Palm'ı bünyesine katarak yoluna devam eden HP, şubat ayında ''Büyük düşün, küçük düşün, ilerisini düşün, ötesini düşün'' sloganıyla HP Pre 3 modelini teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarmıştı.

111 x 64 x 16 mm ebatlarında -156 gram ağırlığında tasarlanan, 3.58-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrna yer verilen ve webOS platformunu kullanan Pre 3, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8x55 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyordu ta ki bugüne dek.



HP'nin, internet sitesinde Pre 3'ün teknik özellik listesinde değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Son duruma göre telefonda 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon APQ8060 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye daha önce HP TouchPad'de yer verildiğini söyleyebiliriz. Diğer teknik özellikler ise tamamen aynı görünüyor.



Herhangi bir yazım hatasıyla karşı karşıya olmadığımızı düşündüğümüz takdirde HP, akıllı telefon üreticileri arasında artan rekabetten dolayı son anda böyle bir karar değişikliğine gitmiş olabilir.

Güncelleme: HP'ye yakınlığıyla tanınan Precentral.net, işlemcinin değiştiğine dair gelen haberleri reddediyor. Ellerinde HP'nin incelemeleri amacıyla verdiği Pre 3'ün bulunduğunu belirten Precentral.net, yazım hatası yapıldığını ileri sürüyor. Hatta aynı teknik özellik listesinde stereo hoparlörün de yer aldığını ancak telefonda stereo hoparlörün kullanılmadığı belirtiliyor.



http://h41112.www4.hp.com/promo/webos/uk/en/smartphone/pre3-specs.html