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HP, Pre 3'ün işlemcisinde değişikliğe gitti; Artık çift çekirdekli ve 1.2 GHz (G)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
1
11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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PDA denildiğinde aklımıza ilk gelen firmalardan Palm'ı bünyesine katarak yoluna devam eden HP, şubat ayında ''Büyük düşün, küçük düşün, ilerisini düşün, ötesini düşün'' sloganıyla HP Pre 3 modelini teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarmıştı.
111 x 64 x 16 mm ebatlarında -156 gram ağırlığında tasarlanan, 3.58-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrna yer verilen ve webOS platformunu kullanan Pre 3, 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8x55 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyordu ta ki bugüne dek. 
HP'nin, internet sitesinde Pre 3'ün teknik özellik listesinde değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Son duruma göre telefonda 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon APQ8060 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye daha önce HP TouchPad'de yer verildiğini söyleyebiliriz. Diğer teknik özellikler ise tamamen aynı görünüyor.
Herhangi bir yazım hatasıyla karşı karşıya olmadığımızı düşündüğümüz takdirde HP, akıllı telefon üreticileri arasında artan rekabetten dolayı son anda böyle bir karar değişikliğine gitmiş olabilir.
Güncelleme: HP'ye yakınlığıyla tanınan Precentral.net, işlemcinin değiştiğine dair gelen haberleri reddediyor. Ellerinde HP'nin incelemeleri amacıyla verdiği Pre 3'ün bulunduğunu belirten Precentral.net, yazım hatası yapıldığını ileri sürüyor. Hatta aynı teknik özellik listesinde stereo hoparlörün de yer aldığını ancak telefonda stereo hoparlörün kullanılmadığı belirtiliyor.

http://h41112.www4.hp.com/promo/webos/uk/en/smartphone/pre3-specs.html Yorum Yaz
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anelka39 8 yıl
Çıktımı bu telefon
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anelka39 8 yıl anelka39
anelka39
Çıktımı bu telefon

Çıktımı bilen var mi
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cartographer 8 yıl
Aynen Palm ve BlackBerry kac senedir bu isi yapiyorlar ve inanilmaz stabil sistemler.
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Stanislas Xavier 8 yıl
0 setor7 gün, 21 saat öncewebOS kullanmadım ama RIM tarafından yakın zaman öcesinde satın alınan ve Blackberry Playbook üzerinde çalışan QNX'i istanbulda gördükten sonra diyebileceğim tekşey ne iOS ne WP7 kullanır, ne de çok güçlü donanımlar üzerinde rezil rüsvan çalışan kendini işletim sistemi kategorisinde sayıp da aslında symbiotic bir şekilde GNU/Linux üzerinde yaşayan androidi bu saatten sonra umursarım. Keşke webOS, QNX içinde yeterli yazılım olsada insanların dikkatleri bu tip mobil işletim sistemleri üzerine yoğunlaşsa ve gerçek mobil işletim sistemleri ile tanışsalar. Bu arada WP7 ve iOS içinde hiçbir olumsuz düşüncem yok bunuda belirteyim sadece artık çakma işletim sistemi android den ve onun bitmek bilmez parçalanmışlık problemi ile sistemi etkin ve verimli kullanamayışından bıktım. QNX'in çokgörevlilik özelliğine ve hızınada bittim. 0

KESİNLİKLE katılıyorum ağzına sağlık kardeşim işte bütün olay budur birileri çıkar ANDROİD mesala sırf arkasında büyük bir isim olduğu için dandik bir işçilikle patlar gider keşke herkes ince eleyip sık dokusada RIM ve PALM gibi çok yüksek potansiyele sahip firmalar daha başarılı olsa AMA şahsen ben herkesin blackberry veya palm kullanmasını istemem sadece böyle alternatif bakış açısına sahip ve hemen bir akıma kapılmayan kişilerin bu cihazları almasını isterim AMA bu sistemlerinde gelişmesi için desteğe ihtiyacı var yoksa sönüp gidecekler ne yaparsın herkes hakettiğini almıyor.BURDA bir yorum okumuştum her 10 akıllıdan 7 si android miş birisi şöyle yazmıştı '''HERKES ANDROİD KULLANMASININ O BİR AYRICALIK'''DEMİŞTİ BENDE GÜLÜYORUM ORTALIK ANDROİD KAYNARKEN AYRICALIK BUNUN NERESİNDE ????????????????????
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setor 8 yıl
webOS kullanmadım ama RIM tarafından yakın zaman öcesinde satın alınan ve Blackberry Playbook üzerinde çalışan QNX'i istanbulda gördükten sonra diyebileceğim tekşey ne iOS ne WP7 kullanır, ne de çok güçlü donanımlar üzerinde rezil rüsvan çalışan kendini işletim sistemi kategorisinde sayıp da aslında symbiotic bir şekilde GNU/Linux üzerinde yaşayan androidi bu saatten sonra umursarım. Keşke webOS, QNX içinde yeterli yazılım olsada insanların dikkatleri bu tip mobil işletim sistemleri üzerine yoğunlaşsa ve gerçek mobil işletim sistemleri ile tanışsalar. Bu arada WP7 ve iOS içinde hiçbir olumsuz düşüncem yok bunuda belirteyim sadece artık çakma işletim sistemi android den ve onun bitmek bilmez parçalanmışlık problemi ile sistemi etkin ve verimli kullanamayışından bıktım. QNX'in çokgörevlilik özelliğine ve hızınada bittim.
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cartographer 8 yıl
Daha PlayBook kullanmak nasip olmadı ama videolarda göründüğü kadarıyla çok güzel. Yakında BlackBerry'nin QNX'li telefonları da çıkacak zaten, tadından yenmez.
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cartographer 8 yıl
@Erasmus78 nihayet benim gibi düşünen birini buldum yahu. webOS cidde çok akıcı bir işletim sistemi ve en iyi multitasking olayı bunda var. İş kullanımı için çok güçlü değil ama diğer konularda gayet yeterli. Sadece az uygulama var. Dünya pazarları konusunda bu kadar kapalı davranmasalar ve yaygınlaşsa uygulama sorunu da çözülür belki.
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bilonemsi 8 yıl
ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILMAZ AMA GERCEÇTEN BEYENDİĞM BİR CİHAZ KEŞKE TÜRKİYE DE BULUNABİLSE... İKİNCİ BİR DİLEYİM İSE İŞLETİM SİSTEMİ DAHA BİLİNDİK DÜNYANIN KABÜL ETTİĞİ BİRŞEY OLA BİLİR..
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sangreal_1905 8 yıl
bıraaz fazla kalın degılmı 16 mm
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lazloo 8 yıl
Palm HP ye satılmayıp Androşd kullansaydı belki şu an Samsung a veya başka bir firmaya alternatif olabilirdi.Şimdi bu fırsat HP nin elinde ama...
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Erasmus78 8 yıl lazloo
Juan Pablo Montoya

Palm HP ye satılmayıp Androşd kullansaydı belki şu an Samsung a veya başka bir firmaya alternatif olabilirdi.Şimdi bu fırsat HP nin elinde ama...


Android mi iyidir iOs mu tartışması sonsuza kadar sürecektir muhtemelen. Ancak Android mi iyidir WebOS mu? diye bir tartışma bile çıkamaz. Zira Android doğal bir işletim sistemi bile değil. WebOS kesinlikle açık ara en mükemme mobil işletim sistemidir. Benim açımdan iOS'a tercih edilebilecek yegane işletim sistemidir. Ancak ne yazık ki Türkiye'ye gelmiyor.
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