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HP, Stream serisi dizüstü bilgisayarlarını güncelledi

3 yıl
2,4b
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP, Stream serisi dizüstü bilgisayarlarını güncelledi
Son duyuruları ile donanım sektörünü hareketlendiren HP, ilk olarak 2014 yılında satışa sunduğu uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarları Stream 11 ve Stream 13'ü güncelledi.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz HP Stream 11 ve Stream 13, yapılan güncelleme ilk olarak daha hafif hale getirildi ve 11.6-inç ekrana sahip Stream 11 "1.1 KG", 13.3-inç ekrana sahip Stream 13 ise "1.5 KG" seviyesine çekildi. Bu sayede daha taşınabilir halen gelen bilgisayarlar, batarya süreleri açısından da önemli artış kazandı. Bu artış ile Stream 11 "10.5" saat, büyük model Stream 13 ise "8.5" saat kullanma süresi sunmaya başladı.
Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan bilgisayarlar, maliyet odaklı geliştirildikleri için güçlerini Intel'in Celeron işlemcilerinden alıyorlar. Dahili olarak 32GB'lık eMMC flaş depolama birimiyle gelen ve kullanıcılarına 1TB'lık One Drive bulut depolama veren HP Stream 11 ve Stream 13, HDMI ile USB3.0 portlarına sahipler ve microSD hafıza kartlarını okuyabiliyorlar.
Mavi ve Mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan HP Stream 11 ve Stream 13, 199$ ve 229$'dan başlayan fiyat etiketleriyle 18 Ekim tarihinden sonra raflardakini yerini alıyor.

http://www.engadget.com/2015/10/07/hp-stream-11-13-refreshed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1BilimAdamı 3 yıl
Bunlar türkiyeye neden 1000 lira seviyesinde geliyor anlamıyorum.
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