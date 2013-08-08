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HP TouchPad gayri resmi Android güncellemesi almaya devam ediyor

5 yıl
463
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP TouchPad gayri resmi Android güncellemesi almaya devam ediyor


HP'nin başarısız tablet politikasının kurbanı olan TouchPad, çöpe gitmek üzereyken bağımsız geliştiricilerin el atmasıyla Android işletim sistemini çalıştırılabilir hale geldi ve hayatına farklı bir yoldan devam etti.

İlk Android sürümleri tabletin tüm fonksiyonlarını çalıştıramıyordu. Ancak aradan geçen zaman boyunca her yeni sürümde eksikler giderildi. Halen tüm fonksiyonları çalışmamakla birlikte en büyük eksikliklerden birisi olan Bluetooth desteği, Android 4.2.2 sürümü ile gideriliyor. 

James Sullins tarafından hazırlanan gayri resmi Android 4.2.2 test sürümü, cihaza Bluetooth desteği kazandırıyor. Sürüm henüz test aşamasında olmasına rağmen, Bluetooth ile dosya transferi problemsiz olarak yapılabiliyor. Önceki sürümde eksik olan ön kamera desteği de yine Sullins tarafından modele kazandırılmıştı.

http://goo.im/devs/jcsullins/cmtouchpad/testing/ Yorum Yaz
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