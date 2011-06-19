HP Touchpad döküman düzenlemeyi destekleyecek mi?





HP TouchPad'in çıkış tarihi yaklaşırken ortaya garip bir iddia atıldı. WebOS için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan HP, TouchPad modelinin Quickoffice uygulamaları ile tam uyumlu olacağını ve döküman düzenlemeye tam destek vereceğini açıklamıştı. Diğer tablet modellerinde olmayan yerleşik döküman düzenleme TouchPad için önemli bir avantaj kabul edilmişti.

PreCentral sitesinin bazı kaynaklardan edindiği bilgiye göre TouchPad ilk piyasaya çıktığında ofis dökümanlarını düzenleme imkanı vermeyecek. Döküman düzenleme ancak 2011 üçüncü çeyrekte yayınlanacak bir güncelleme ile gelecek.

Bu iddia ne kadar doğru bilinmiyor ancak HP'nin döküman düzenleme ile ilgili herhangi bir video yayınlamamış olması kafalarda soru işareti bırakıyor.

TouchPad'e yönelik geniş bir uygulama desteği için çalışan HP'nin temel fonksiyonları eksik olarak sunması yeni tableti merakla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir. Daha çok iş dünyasını hedefleyen TouchPad için bu bir dezavantaj gibi görünüyor.