Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP Touchpad döküman düzenlemeyi destekleyecek mi?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HP TouchPad'in çıkış tarihi yaklaşırken ortaya garip bir iddia atıldı. WebOS için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan HP, TouchPad modelinin Quickoffice uygulamaları ile tam uyumlu olacağını ve döküman düzenlemeye tam destek vereceğini açıklamıştı. Diğer tablet modellerinde olmayan yerleşik döküman düzenleme TouchPad için önemli bir avantaj kabul edilmişti.
PreCentral sitesinin bazı kaynaklardan edindiği bilgiye göre TouchPad ilk piyasaya çıktığında ofis dökümanlarını düzenleme imkanı vermeyecek. Döküman düzenleme ancak 2011 üçüncü çeyrekte yayınlanacak bir güncelleme ile gelecek.
Bu iddia ne kadar doğru bilinmiyor ancak HP'nin döküman düzenleme ile ilgili herhangi bir video yayınlamamış olması kafalarda soru işareti bırakıyor.
TouchPad'e yönelik geniş bir uygulama desteği için çalışan HP'nin temel fonksiyonları eksik olarak sunması yeni tableti merakla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir. Daha çok iş dünyasını hedefleyen TouchPad için bu bir dezavantaj gibi görünüyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 8 yıl
hardware oncusu fasoncuyla software uydurup nihai urun sunuyor.
software'ci hardwareci nin uzerinden piyasadan musteri hedefliyor.
taslar yeni duzende tuketici lehine sekilleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy S 2 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim