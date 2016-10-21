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HP Z1 iş istasyonu güncellendi

Güçlü donanımlar ve kalın kasa yapıları isteyen iş istasyonu sınıfına ilk kez hepsi-bir-arada konseptini getiren HP, Z1 Workstation serisini üçüncü nesle güncelliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,1b
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk hepsi-bir-arada iş istasyonu olarak piyasaya sürülen ve o günden bu yana sürekli kendisini geliştiren HP Z1, üçüncü nesli ile daha hafif, daha kompakt ve daha ince olarak karşımızda. Ayrıca maliyet konusunda da gelişmeler var.

Yeni Nesilde Önemli Gelişmeler

Üçüncü nesilde HP Z1 serisinin önceki nesle göre yüzde 47 daha küçük ve yüzde 51 daha hafif olduğunu görüyoruz. Böylece taşınabilirlik konusunda da kolaylık sunan modelin ekranı farklı açılarda hareket edebiliyor. Seri daha çok profesyonellere ve eğitim kurumlarına yönelik olarak geliştiriliyor.

23.6 inçlik 3840x2160 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan üçüncü nesil modelde Skylake tabanlı Intel Xeon E3 v5 veya Intel Core işlemci seçenekleri yer alıyor. Nvidia Quadro M1000M veya M2000M ekran kartları ile sağlanan grafik gücü, 64GB’a kadar DDR4 2133MHz ECC RAM bellek ile destekleniyor.

Çift PCIe HP Z Turbo depolama sürücüleri ile çok hızlı sistem başlatma ve büyük dosyalar için daha hızlı hesaplama gibi imkanlar sunulabiliyor. Depolama tarafında 1TB’a kadar SATA HDD ve PCIe SSD sürücüleri kullanılabiliyor. Ayrıca 2 adet 2.5 inç sürücü ile bir adet M.2 2280 soketi de boş bırakılmış. Kullanıcılar, 24 çekirdekli işlemci, 15TB kapasite, 512GB RAM gibi en üst seviyede bir sistem kurma şansına sahip.

USB 3.0, USB 2.0, HDMI 2.0 gibi genişleme seçeneklerinin yanında Thunderbolt 3 destekli 2 adet USB 3.1 Type-C girişi de yer alıyor. Böylece 40Gbps hızlarına kadar veri aktarımı 100Watta kadar enerji beslemesi mümkün oluyor. Ayrıca Bluetooth 4.2 ve WiFi AC kablosuz bağlantı seçenekleri de mevcut.

En İyi Uzak Masaüstü Yazılımı 

HP, Z1 G3 Workstation serisinin Mac cihazlarından çok daha iyi performans sunduğunu belirtiyor. Eğer Mac cihazlarından vazgeçmek istemiyorsanız, HP Remote Graphics yazılımını kullanarak ekstra bir HP Z1 sahibi de olabilirsiniz.

HP’nin popüler uzak masaüstü yazılımı, Mac sistemleri için de sunuluyor. Diğer yazılımlardan farklı olarak, istasyonda düzenlediğiniz karmaşık 3D video veya görselleri, kayıpsız sıkıştırma teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde Mac cihazına aktarabilirsiniz. Yazılım, 60 kare/saniye hızında 4K ekranları yönetebiliyor ve 3Mbps bant genişliği sunuyor. HP Z1 G3 Workstation serisi, 1500$ başlangıç etiketi ile sunuluyor. Seride dokunmatik ve standart ekran seçeneklerine de yer verilmiş. 

HP iş istasyonları konusunda Avnet uzmanlarına danışabilirsiniz.  
(0216) 999 53 00, HPI.tr@avnet.com

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SEO-Uzmanı 3 yıl
DDR4 ne zaman hangi ara çıktı ! bizim dünyadan haberimiz yok way anasını yaw ! :(
2 Yanıt Yanıtla
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BekirHan 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

DDR4 ne zaman hangi ara çıktı ! bizim dünyadan haberimiz yok way anasını yaw ! :(

Eylül 2014' te
Yanıtla +2
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BahtsızSüvari 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
DDR4 ne zaman hangi ara çıktı ! bizim dünyadan haberimiz yok way anasını yaw ! :(

w kullandığına göre 2012'de kalmışsın kardeş
1 Yanıt Yanıtla +2
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