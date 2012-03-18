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HP, dv serisini Ivy Bridge ile güncelliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP firması, Ivy Bridge platformunun yayınlanmasına kısa bir süre kala Pavilion dv portfolyosunu yeni modellerle güncelliyor.

HP'nin piyasaya süreceği modeller Pavilion dv4-5000, Pavilion dv6-7000, Pavilion dv7-6000 ve Pavilion g4-2000 şeklinde sıralanıyor.

Pavilion dv4-5000 modelinde Ivy Bridge ailesine ait 2.3GHz hızında çalışan i7-3610QM işlemci, 8GB'a kadar RAM, 2GB belleğe sahip GeForce GT630M grafik birimi, 1TB'a kadar HDD, Super-Multi DVD yazıcı, SuperSpeed USB 3.0, Beats Audio teknolojisi, 14 inç boyutunda 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel çözünürlükte ekran gibi özellikler bulunuyor.

Pavilion dv6-7000 modelinde Ivy Bridge ailesine ait 2.3GHz hızında çalışan i7-3610QM işlemci, GeForce GT630M/650M grafik birimi, Super-Multi DVD/Blu-ray yazıcı, 2TB'a kadar HDD, SuperSpeed USB 3.0, 8GB'a kadar RAM, Beats Audio teknolojisi, 15.6 inç boyutunda 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel çözünürlükte ekran kullanılıyor.

Pavilion dv7-6000 modelinde 2.6GHz hızında çalışan i7-3720QM Ivy Bridge işlemci, GeForce GT 650M grafik birimi, SuperSpeed USB 3.0, Super-Multi DVD/Blu-ray yazıcı, 2TB'a kadar HDD, 8GB'a kadar RAM ve 17.3 inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe veya 15.6 inçlik 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel çözünürlüğe sahip ekran özellikleri bulunuyor.

Pavilion g4-2000 modeli ise AMD Trinity ailesi ve Sandy Bridge tabanlı işlemci opsiyonlarına sahip. Çift çekirdekli AMD A6-4400M,  Intel Core i3-2350M, Intel Core i5-2450M işlemci seçeneklerinin yanında 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, AMD Radeon HD 7670M veya AMD Radeon HD 7520G + 7670M çift grafik birimi, 8GB'a kadar RAM, SuperSpeed USB 3.0 şeklinde özellikleri var. Aynı serinin g6 ve g7 modelleri ile ilgili herhangi bir açıklama yok.

Nisan ayında piyasaya çıkması beklenen g serisinin başlangıç fiyatı 630$ iken, dv6 ve dv7 modellerinin başlangıç fiyatı 940$ civarında.

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hpci 7 yıl
mayıs sonu haziran başı ürünler elektronik marketlerin raflarında yer alacak arkadaşlar...
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gollory 7 yıl hpci
hpci
mayıs sonu haziran başı ürünler elektronik marketlerin raflarında yer alacak arkadaşlar...

İste bu güzel bir haber sagol dostum.
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gollory 7 yıl
Konuyla alakasız biraz ama Nisan'da piyasaya çıkıyorsa Türkiye ye ne zaman gelir arkadaslar?? Çok uzun sürer mı yani..,
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aslanemre58 7 yıl gollory
gollory

Konuyla alakasız biraz ama Nisan'da piyasaya çıkıyorsa Türkiye ye ne zaman gelir arkadaslar?? Çok uzun sürer mı yani..,

2 ay sonrasında çıkar muhtemelen genellikle öyle oluyor çünkü
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E_Aydin35 7 yıl
Eski Pc'm aklıma geldi ve başlığı hemen görüp girdim gerçekten Pavilionlar aklımızda hatta kalbimizde yer edinmiş modellerdir Hp tarafından ve bunların güncellenmesi bir nevi tazelenmesi isim ve seri aynı olarak güzel oldu gerçekten :D
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söny 7 yıl
Bi türlü ısınamadığım tek laptop markası heralde ilerdeki ısınma ve kapanma sorunları yüzünden olabilir
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azizkguc 7 yıl
ardacoha
Umarım hdd ler 5400rpm olmaz

ne 5400 nede 7200 olması bir fark getirmez. hdd lerin hızı taşınabilir aygıtlar için yetersiz ve güç tüketimlerine de önemli etkileri var. en güzeli ssd kullanmak. yer sıkıntısı doğar derseniz, büyük verileri taşımak için 2,5" lik harici hdd daha uygundur.
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ThE LoSt 7 yıl
AMD ati den Nvidia geçiş var bakalım ilgi ve alaka nedenli fark edecek.
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mczaga 7 yıl
DV7 ye "Thunterbold" iletişim portu koysalar güzel olurdu 10gb/sn.
MSI GUS II harici ekran kartı o bağlantıyı kullanıyor.
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myhotyro 7 yıl
Laptopda retinaya fazla heveslenmeyin. Var bende 13" 1920x1080 Vaio. Ekran süper ama 1920x1080 de bakabilene. Herkese uygun ve kullanışlı olmadığı için Sony de artık standard 1600x900 koyuyor. 1920x1080 sadece opsiyon (oda sadece yurt dışında konfigre edilebilen ülkelerde)
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vidoko 7 yıl
ipad3 te retina ekrandan sonra tek isteğim laptoplarda da ekran çözünürlüklerinin 1080 standart olması lazım.
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nightstalker07 7 yıl
CodeMachine
İki tane dv serisi hp laptopa sahibim ve afedersiniz cavur ... gibi yanıyor aletler :) Eğer hala bu sorun düzeltilmediyse önce bunu halletsin. Şimdi Dell xps kullanıyorum, cihaz efil efil buz gibi...

dv7 serısı kullanıyorum hpnın eskı bılgısayarları oleydı ama artık cok ıyı makıne yapıyorlar cryss 2 de ısınmıyor bıle
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_Ruby_ 7 yıl
Şu ana kadar Ivy bridge ve Kepler'li modellerden gördüğüm en iyisi Samsung NP700G7C. Bunu bekliyorum :)
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HighonFire 7 yıl
dv7ler 2500 civarı olursa alabilirim.
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