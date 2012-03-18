HP, dv serisini Ivy Bridge ile güncelliyor





HP'nin piyasaya süreceği modeller Pavilion dv4-5000, Pavilion dv6-7000, Pavilion dv7-6000 ve Pavilion g4-2000 şeklinde sıralanıyor.





Pavilion dv4-5000 modelinde Ivy Bridge ailesine ait 2.3GHz hızında çalışan i7-3610QM işlemci, 8GB'a kadar RAM, 2GB belleğe sahip GeForce GT630M grafik birimi, 1TB'a kadar HDD, Super-Multi DVD yazıcı, SuperSpeed USB 3.0, Beats Audio teknolojisi, 14 inç boyutunda 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel çözünürlükte ekran gibi özellikler bulunuyor.





Pavilion dv6-7000 modelinde Ivy Bridge ailesine ait 2.3GHz hızında çalışan i7-3610QM işlemci, GeForce GT630M/650M grafik birimi, Super-Multi DVD/Blu-ray yazıcı, 2TB'a kadar HDD, SuperSpeed USB 3.0, 8GB'a kadar RAM, Beats Audio teknolojisi, 15.6 inç boyutunda 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel çözünürlükte ekran kullanılıyor.





Pavilion dv7-6000 modelinde 2.6GHz hızında çalışan i7-3720QM Ivy Bridge işlemci, GeForce GT 650M grafik birimi, SuperSpeed USB 3.0, Super-Multi DVD/Blu-ray yazıcı, 2TB'a kadar HDD, 8GB'a kadar RAM ve 17.3 inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe veya 15.6 inçlik 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel çözünürlüğe sahip ekran özellikleri bulunuyor.





Pavilion g4-2000 modeli ise AMD Trinity ailesi ve Sandy Bridge tabanlı işlemci opsiyonlarına sahip. Çift çekirdekli AMD A6-4400M, Intel Core i3-2350M, Intel Core i5-2450M işlemci seçeneklerinin yanında 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, AMD Radeon HD 7670M veya AMD Radeon HD 7520G + 7670M çift grafik birimi, 8GB'a kadar RAM, SuperSpeed USB 3.0 şeklinde özellikleri var. Aynı serinin g6 ve g7 modelleri ile ilgili herhangi bir açıklama yok.





Nisan ayında piyasaya çıkması beklenen g serisinin başlangıç fiyatı 630$ iken, dv6 ve dv7 modellerinin başlangıç fiyatı 940$ civarında.