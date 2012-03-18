HP, dv serisini Ivy Bridge ile güncelliyor

Haber Editörü
HP'nin piyasaya süreceği modeller Pavilion dv4-5000, Pavilion dv6-7000, Pavilion dv7-6000 ve Pavilion g4-2000 şeklinde sıralanıyor.
Pavilion dv4-5000 modelinde Ivy Bridge ailesine ait 2.3GHz hızında çalışan i7-3610QM işlemci, 8GB'a kadar RAM, 2GB belleğe sahip GeForce GT630M grafik birimi, 1TB'a kadar HDD, Super-Multi DVD yazıcı, SuperSpeed USB 3.0, Beats Audio teknolojisi, 14 inç boyutunda 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel çözünürlükte ekran gibi özellikler bulunuyor.
Pavilion dv6-7000 modelinde Ivy Bridge ailesine ait 2.3GHz hızında çalışan i7-3610QM işlemci, GeForce GT630M/650M grafik birimi, Super-Multi DVD/Blu-ray yazıcı, 2TB'a kadar HDD, SuperSpeed USB 3.0, 8GB'a kadar RAM, Beats Audio teknolojisi, 15.6 inç boyutunda 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel çözünürlükte ekran kullanılıyor.
Pavilion dv7-6000 modelinde 2.6GHz hızında çalışan i7-3720QM Ivy Bridge işlemci, GeForce GT 650M grafik birimi, SuperSpeed USB 3.0, Super-Multi DVD/Blu-ray yazıcı, 2TB'a kadar HDD, 8GB'a kadar RAM ve 17.3 inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe veya 15.6 inçlik 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel çözünürlüğe sahip ekran özellikleri bulunuyor.
Pavilion g4-2000 modeli ise AMD Trinity ailesi ve Sandy Bridge tabanlı işlemci opsiyonlarına sahip. Çift çekirdekli AMD A6-4400M, Intel Core i3-2350M, Intel Core i5-2450M işlemci seçeneklerinin yanında 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, AMD Radeon HD 7670M veya AMD Radeon HD 7520G + 7670M çift grafik birimi, 8GB'a kadar RAM, SuperSpeed USB 3.0 şeklinde özellikleri var. Aynı serinin g6 ve g7 modelleri ile ilgili herhangi bir açıklama yok.
Nisan ayında piyasaya çıkması beklenen g serisinin başlangıç fiyatı 630$ iken, dv6 ve dv7 modellerinin başlangıç fiyatı 940$ civarında.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İste bu güzel bir haber sagol dostum.
2 ay sonrasında çıkar muhtemelen genellikle öyle oluyor çünkü
ne 5400 nede 7200 olması bir fark getirmez. hdd lerin hızı taşınabilir aygıtlar için yetersiz ve güç tüketimlerine de önemli etkileri var. en güzeli ssd kullanmak. yer sıkıntısı doğar derseniz, büyük verileri taşımak için 2,5" lik harici hdd daha uygundur.
MSI GUS II harici ekran kartı o bağlantıyı kullanıyor.
dv7 serısı kullanıyorum hpnın eskı bılgısayarları oleydı ama artık cok ıyı makıne yapıyorlar cryss 2 de ısınmıyor bıle