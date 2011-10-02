HP, eski tepe yöneticisi Leo Apotheker'ı 13 milyon dolar ile yolladı

HP geçtiğimiz günlerde 11 aylık tepe yöneticisi Leo Apotheker'ın görevine son vererek yerine Meg Whitman'ı atadığını duyurmuştu. Apotheker'ın dümende olduğu 11 aylık dönemde piyasa değeri 40 milyar dolar eriyen HP, kısa bir süre önce Kişisel Sistemler Grubu'nu ayıracağını açıklamış hatta bazı firmaların Kişisel Sistemler Grubu'nu satın alacağı dile getirilmiş son olarak ta Amazon'un, HP'den Palm'i alabileceği iler sürülmüştü.

Business Insider'da yer alan habere göre HP, işine son verdiği Leo Apotheker'ı 13 milyon dolarlık "teşekkür" paketi ile yolladı. 7.2 milyon doları işten ayrıma tazminatı, 2.4 milyon doları bonus ve 3.7 milyon dolarlık hissenin oluşturduğu dev pakete ek olarak HP aynı zamanda, Apotheker'ın, Belçika veya Fransa'ya taşınması durumunda tüm masrafları da üstlenecek. Yeni gelen tepe yöneticisi Meg Whitman ise sembolik olarak yıllık 1 dolar alacak ancak 6 milyon dolara varan bonus kazanabilecek.