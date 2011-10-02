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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, eski tepe yöneticisi Leo Apotheker'ı 13 milyon dolar ile yolladı

7 yıl
14,2b
1
10
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP geçtiğimiz günlerde 11 aylık tepe yöneticisi Leo Apotheker'ın görevine son vererek yerine Meg Whitman'ı atadığını duyurmuştu. Apotheker'ın dümende olduğu 11 aylık dönemde piyasa değeri 40 milyar dolar eriyen HP, kısa bir süre önce Kişisel Sistemler Grubu'nu ayıracağını açıklamış hatta bazı firmaların Kişisel Sistemler Grubu'nu satın alacağı dile getirilmiş son olarak ta Amazon'un, HP'den Palm'i alabileceği iler sürülmüştü.
Business Insider'da yer alan habere göre HP, işine son verdiği Leo Apotheker'ı 13 milyon dolarlık "teşekkür" paketi ile yolladı. 7.2 milyon doları işten ayrıma tazminatı, 2.4 milyon doları bonus ve 3.7 milyon dolarlık hissenin oluşturduğu dev pakete ek olarak HP aynı zamanda, Apotheker'ın, Belçika veya Fransa'ya taşınması durumunda tüm masrafları da üstlenecek. Yeni gelen tepe yöneticisi Meg Whitman ise sembolik olarak yıllık 1 dolar alacak ancak 6 milyon dolara varan bonus kazanabilecek. 

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DH Misafiri 7 yıl
Ya adamın zaten geri zekalı biri olduğu yapmaya çalıştığı HP nin bazı bölümlerini
satmaya çalışması idi.40 milyon dolar zarara soktuğu şirketten bir de utanmadan 13 milyon dolar tazminatla defolup gitmiş.Yalnız ondan daha geri zekalı olanda HPnin kendisi.Herifi bir de tazminat ödemişler.Ben olsam soktuğu zararı ona ödetip,bir daha piyasada iş bulamaz hale getirirdim.
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ProbLem! 7 yıl
Resime bakarmısın ?

Adam 13 milyon doları gördüğü zaman bu hale gelmiş..
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sewger 7 yıl
hp son günlerde hiç iyi gitmiyor yanlış kararlar zararlar vs vs. bence buna o kadar para vereceklerine üstüne tazminat almaları lazım!!
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Stanislas Xavier 7 yıl
FoxPark
sis xvier
FoxPark yanlış anlamadıysam 40 milyar dolar batırmıs birde ödüllendirmişler 13 milyon dolar vermişler.tr de emekli edilen bir memur ise 20 bin tl alabiliyormudur acaba.
20 bin tl den çok daha fazlsını alıyorlar da bu adamın tr deki memurlarla ne alakası var ?
avrupadaki calısan insanların gelirlerinin tr deki calısanlarla kıyasladım

haklısın oradaki memurlar ülkemizdekilerden çok daha fazla gelire sahipler ama bu adam en büyük pc üreticisinin tepe yöneticisi yani memurla kıyaslanamaz bende bunu söylemek istemiştim
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Stanislas Xavier 7 yıl
FoxPark
yanlış anlamadıysam 40 milyar dolar batırmıs birde ödüllendirmişler 13 milyon dolar vermişler.tr de emekli edilen bir memur ise 20 bin tl alabiliyormudur acaba.

20 bin tl den çok daha fazlsını alıyorlar da bu adamın tr deki memurlarla ne alakası var ?
1 Yanıt Yanıtla
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FoxPark 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

FoxPark

yanlış anlamadıysam 40 milyar dolar batırmıs birde ödüllendirmişler 13 milyon dolar vermişler.tr de emekli edilen bir memur ise 20 bin tl alabiliyormudur acaba.


20 bin tl den çok daha fazlsını alıyorlar da bu adamın tr deki memurlarla ne alakası var ?

avrupadaki calısan insanların gelirlerinin tr deki calısanlarla kıyasladım
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IceRulez 7 yıl
adilazimdegilx
Adamı ülkede bile istememişler.


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FoxPark 7 yıl
yanlış anlamadıysam 40 milyar dolar batırmıs birde ödüllendirmişler 13 milyon dolar vermişler.tr de emekli edilen bir memur ise 20 bin tl alabiliyormudur acaba.
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adilazimdegilx 7 yıl
Adamı ülkede bile istememişler.
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ProbLem! 7 yıl
13 Milyon dolar, paraya bak..
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