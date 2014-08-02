HP lüks sınıfında bir akıllı saat üzerinde çalışıyor





Yıldızı bir anda parlayan akıllı saat segmentine her geçen gün yeni bir firma daha ekleniyor. Şimdiye kadar henüz bir giyilebilir cihazı olmayan HP iddialı bir akıllı saat ile lüks sınıfı hedefleyecek.





Tasarımcı Michael Bastian ile işbirliği yapan HP, çapraz platform desteği sunacak bir akıllı saat modeli geliştirdiğini duyurdu. 44mm paslanmaz çelik kasaya sahip olacak akıllı saat, değiştirilebilir kayışlar sunacak.





Basttan akıllı saati geliştirirken lüks otomobillerdeki tasarım ögelerini miras almış. HP ise cihazın yazılım tarafı ile ilgileniyor. Saat yazılımını bizzat kendisi geliştireceği için Android Wear işletim sistemi taşımayacağı tahmin ediliyor.





Lüks tasarımın yanında saat akıllı telefonlara bağlanarak email, SMS, çağrı gibi bildirimleri kullanıcıya sunarken, müzik ve diğer uygulamaları kontrol de edebilecek. HP şimdilik saat ile ilgili fazla bir detay vermiyor ancak sonbahar döneminde saatin satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.gilt.com/company/content/mbxhp