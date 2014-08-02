Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP lüks sınıfında bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

4 yıl
222
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP lüks sınıfında bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

Yıldızı bir anda parlayan akıllı saat segmentine her geçen gün yeni bir firma daha ekleniyor. Şimdiye kadar henüz bir giyilebilir cihazı olmayan HP iddialı bir akıllı saat ile lüks sınıfı hedefleyecek. 

Tasarımcı Michael Bastian ile işbirliği yapan HP, çapraz platform desteği sunacak bir akıllı saat modeli geliştirdiğini duyurdu. 44mm paslanmaz çelik kasaya sahip olacak akıllı saat, değiştirilebilir kayışlar sunacak. 

Basttan akıllı saati geliştirirken lüks otomobillerdeki tasarım ögelerini miras almış. HP ise cihazın yazılım tarafı ile ilgileniyor. Saat yazılımını bizzat kendisi geliştireceği için Android Wear işletim sistemi taşımayacağı tahmin ediliyor. 

Lüks tasarımın yanında saat akıllı telefonlara bağlanarak email, SMS, çağrı gibi bildirimleri kullanıcıya sunarken, müzik ve diğer uygulamaları kontrol de edebilecek. HP şimdilik saat ile ilgili fazla bir detay vermiyor ancak sonbahar döneminde saatin satışa çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://www.gilt.com/company/content/mbxhp Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ssbrutality 4 yıl en beğenilen
HP'nin Akıllı Saatleri Sayesinde Kışın Bileğimiz Üşümeyecek :))
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 4 yıl
Kredi kartı özellikli saat çıksa fazla satar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pndr 4 yıl
ucuz laptobu alıyorsunuz
sonra ısınıyor diye ağlıyorsunuz
fakirler sizi ne bekliyordunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nzmaydin 4 yıl
HP Isıtma Sistemleri yeni giyilebilir kol sobasını gururla sunar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 4 yıl
bu kol saatti degil arka saati olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Bu saat olayı iwatch cıktıktan sonra cok populer olacak.. Apple`da ne varsa artık insanlara bir teknolojiyi veya urunu ozendiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 4 yıl en beğenilen
HP'nin Akıllı Saatleri Sayesinde Kışın Bileğimiz Üşümeyecek :))
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 4 yıl
Umarım batarya kısmında da lüksü hedeflerler, gerçi lüks değil ama artık o yola soktular.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl EVOBT RS6 Slim video inceleme "Uygun fiyatlı akıllı telefon alternatifleri çoğalıyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim