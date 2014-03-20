Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, önümüzdeki Haziran ayında üç boyutlu yazıcı pazarına giriş yapıyor

5 yıl
749
1
7
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP, önümüzdeki Haziran ayında üç boyutlu yazıcı pazarına giriş yapıyor
Canon, Epson ve Xerox gibi firmalarla beraber dünyanın sayılı yazıcı üreticilerinden HP, CEO Meg Whitman'ın hissedarlar toplantısında belirttiği kadarıyla Haziran ayında yapacağı büyük bir teknoloji duyurusuyla üç boyutlu yazıcı pazarına giriş yapmayı planlıyor.
Bu büyük teknoloji duyurusunun Haziran ayı içerisinde tam olarak ne zaman yapılacağı belli olmasa da, üç boyutlu yazıcı teknolojinin geniş kitleler tarafından benimsenmesini engelleyen birçok teknik problemin firma tarafından aşıldığı söyleniyor. HP'nin üç boyutlu yazıcı pazarına girişini tüketiciler için çok olumlu değerlendiren uzmanlar, 3D Systems, MakerBot ve Stratasys gibi sektörün ufak firmalarının ise ciddi bir darbe alabileceğini belirtiyor.
Son dönemin en önemli üretim teknikleri arasında yer alan üç boyutlu yazıcı teknolojilerinin, HP gibi bir firmanın elinde hem endüstriyel hem de ev kullanımı için çok daha kolay elde edilebilir hale gelebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.
(TC) / (RT)

http://3dprint.com/1692/hewlett-packard-to-make-big-3d-printing-announcement-in-june/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bgryngn 5 yıl en beğenilen
Şimdi bunda da kartuş yazicidan pahalı olacak mı???
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 5 yıl
Merak etmeyin Bu teknolojiye girmeyecek bir firma sanmıyorum ki olsun şuan dünyadaki en önemli teknolojik gelişme 3D printer yani bir çok ünlü firma girecektir en geç 2020 yılında her evde bir tane olacaktır ve aktif kullanılacaktır giderek kartuş fiyatlarıda düşer hatta kartuşa gerek kalmaz atıklarla çalıştırırız yani kola şişesi vs eritip kartuşa çeviren cihazları da fazla sürmez çıkması rahat olun bunda kartuş yerine bu cihaz pahalı olur artık amerikadan ürün getirtmeye gerek yok kendin yap :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl
bu 3d yazıcı isinde çok büyük gelecek var. Ozellikle mekanik elektronik robot vs yapacaklar için çok büyük nimet. İkincisi onumuzdeki yıllarda evde sanat eseri yap satan çok insan olur. Ama tabi bi 8-10 yılı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
günaydın hp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 5 yıl
Kartuş yazıcıdan pahalı olunca kartuş bitince yazıcı oldu SADECE TARAYICI
Allah tan sadece yazıcı değilmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 5 yıl
3D yazıcılarla yapılabilecekler insanın hayal gücüyle sınırlı. gelecekte çok yaygın bir şekilde kullanılacağına inanıyorum. HP gibi bir firmanın bu işe girmesi çok etkili olur. Bu teknolojiye ulaşmak dahada kolaylaşır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bgryngn 5 yıl en beğenilen
Şimdi bunda da kartuş yazicidan pahalı olacak mı???
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 yıl
Bence 3d yazıcı inanılmaz bir icat,ilerde almayı düşünüyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Corsair Obsidian 750D video inceleme *Güncel* Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim