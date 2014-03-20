HP, önümüzdeki Haziran ayında üç boyutlu yazıcı pazarına giriş yapıyor

Canon, Epson ve Xerox gibi firmalarla beraber dünyanın sayılı yazıcı üreticilerinden HP, CEO Meg Whitman'ın hissedarlar toplantısında belirttiği kadarıyla Haziran ayında yapacağı büyük bir teknoloji duyurusuyla üç boyutlu yazıcı pazarına giriş yapmayı planlıyor.

Bu büyük teknoloji duyurusunun Haziran ayı içerisinde tam olarak ne zaman yapılacağı belli olmasa da, üç boyutlu yazıcı teknolojinin geniş kitleler tarafından benimsenmesini engelleyen birçok teknik problemin firma tarafından aşıldığı söyleniyor. HP'nin üç boyutlu yazıcı pazarına girişini tüketiciler için çok olumlu değerlendiren uzmanlar, 3D Systems, MakerBot ve Stratasys gibi sektörün ufak firmalarının ise ciddi bir darbe alabileceğini belirtiyor.

Son dönemin en önemli üretim teknikleri arasında yer alan üç boyutlu yazıcı teknolojilerinin, HP gibi bir firmanın elinde hem endüstriyel hem de ev kullanımı için çok daha kolay elde edilebilir hale gelebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://3dprint.com/1692/hewlett-packard-to-make-big-3d-printing-announcement-in-june/