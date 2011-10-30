HP tablet üretiminde yoluna Windows 8 ile devam edecek

Palm'ı satın aldıktan sonra geliştirdiği webOS mobil işletim sistemi ile mobil pazara hızlı bir giriş yapmak isteyen HP, şok bir kararla webOS cihaz üretimini durdurduğunu açıklamış ve iddialı tableti TouchPad piyasadan çekilmişti.





Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'i tanıtmasının ardından HP tablet macerasına kaldığı yerden devam etme kararı aldı. PC bölümünün satılmayacağını açıkladığı toplantıda HP CEOsu Whitman bilindiği gibi Windows 8 işletim sistemli tabletler ile yola devam edeceklerini belirmişti.





Los Angeles Times gazetesi HP'nin tablet planları hakkında daha detaylı bilgileri gün yüzüne çıkardı. Tabletler hakkında konuşan Whitman kişisel bilgisayar alanında yeni bir segmentin henüz başlangıç aşamasında olduklarını, bu pazarda HP'nin geç kaldığına dair yorumlara inanmadığını ve Microsoft ile sıkı bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.





HP'nin Windows 8 yüklü ilk tablet modelleri gelecek yıl piyasada olacak. Sonraki yıllarda da HP'nin atılımı devam edecek.





Whitman Kasım ayındaki son gelir raporlarının açıklanacağı toplantıya kadar planlarını gizli tutacaklarını açıkladı.





HP başkan yardımcısı Todd Bradley ise HP'nin tablet üretiminden hiç bir zaman vazgeçmediğini bu segmentte Windows 8 ile varolmaya devam edeceklerini vurguladı. WebOS'nin HP bünyesindeki geleceği ise birkaç ay sonra belirlenecek.