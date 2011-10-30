HP tablet üretiminde yoluna Windows 8 ile devam edecek

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Palm'ı satın aldıktan sonra geliştirdiği webOS mobil işletim sistemi ile mobil pazara hızlı bir giriş yapmak isteyen HP, şok bir kararla webOS cihaz üretimini durdurduğunu açıklamış ve iddialı tableti TouchPad piyasadan çekilmişti.
Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'i tanıtmasının ardından HP tablet macerasına kaldığı yerden devam etme kararı aldı. PC bölümünün satılmayacağını açıkladığı toplantıda HP CEOsu Whitman bilindiği gibi Windows 8 işletim sistemli tabletler ile yola devam edeceklerini belirmişti.
Los Angeles Times gazetesi HP'nin tablet planları hakkında daha detaylı bilgileri gün yüzüne çıkardı. Tabletler hakkında konuşan Whitman kişisel bilgisayar alanında yeni bir segmentin henüz başlangıç aşamasında olduklarını, bu pazarda HP'nin geç kaldığına dair yorumlara inanmadığını ve Microsoft ile sıkı bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.
HP'nin Windows 8 yüklü ilk tablet modelleri gelecek yıl piyasada olacak. Sonraki yıllarda da HP'nin atılımı devam edecek.
Whitman Kasım ayındaki son gelir raporlarının açıklanacağı toplantıya kadar planlarını gizli tutacaklarını açıkladı.
HP başkan yardımcısı Todd Bradley ise HP'nin tablet üretiminden hiç bir zaman vazgeçmediğini bu segmentte Windows 8 ile varolmaya devam edeceklerini vurguladı. WebOS'nin HP bünyesindeki geleceği ise birkaç ay sonra belirlenecek.
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çok platformlu sistemler nasılsa bu da öyle olacak
sen bir java programı yaptığında windowsta da çalışır telefonunda da webde de
bunu sağlayan ise JVM'dir.
microsoft kendi runtime'ını arm'a uyarlaması tüm .net tabanlı programların çalışması için yeterlidir. işin tablet kısmını düşünürsek zaten "windows explorer" diye bişey yok, metro var. metro arayüzlü programlar HTML5 ile de yazılabildiği için her platformda çalışacağından emin olabilirsin
FULL Java tabanlı internet siteleri de windows 8 tabletlerde sorunsuz kullanılabiilecek...
Direk çalışmayacaklar. Win8 ile ilgili bu sitedeki haberlerde de bu durum vurgulanmıştı, internette de araştırabilirsiniz.
Bileşenlere doğrudan erişen kodlar nedeniyle ya çeşitli katmanlarda emulasyon yapılmalı, ya da işletim sistemi tamamen donanıma erişimi kendi üzerine alacak şekilde tasarlanmalı (ki bu ikinci ihtimal çok zayıf performans kaygıları nedeniyle).
piyasadan çekilmeyeceği duyuruldu arakadaşım psg yada kişisel bilgisayar sistemleri bölümü satılmıyor gönül rahatlığıyla alabilirsiniz
sen kâhin misin?
win8 indir de dene bakalım neymiş ne değilmiş sonra atıp tutarsın
bazi seyleri gorebilmek icin kahinmi olmak gerek. x86 ve arm farkli islemci mimarileri, farkli makina dilleri demek. ozetle ayni programlari direk calistiramazlar. en iyi ihtimal x86 programlari portlanacak yada emule edilecekki bununda ayni verimi vermesi zayif ihtimal. bunlari goremiyorsan goreni kahin sanman normal tabi. hos windows 8 indir dene demenle olaydan ne kadar bir haber oldugunu gostermissin. su an indirilen win8 x86 versiyonu. tablet icin farkli arm windows 8 cikacak. tamamen ayri hikaye.
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