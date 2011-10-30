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HP tablet üretiminde yoluna Windows 8 ile devam edecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Palm'ı satın aldıktan sonra geliştirdiği webOS mobil işletim sistemi ile mobil pazara hızlı bir giriş yapmak isteyen HP, şok bir kararla webOS cihaz üretimini durdurduğunu açıklamış ve iddialı tableti TouchPad piyasadan çekilmişti.

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'i tanıtmasının ardından HP tablet macerasına kaldığı yerden devam etme kararı aldı. PC bölümünün satılmayacağını açıkladığı toplantıda HP CEOsu Whitman bilindiği gibi Windows 8 işletim sistemli tabletler ile yola devam edeceklerini belirmişti.

Los Angeles Times gazetesi HP'nin tablet planları hakkında daha detaylı bilgileri gün yüzüne çıkardı. Tabletler hakkında konuşan Whitman kişisel bilgisayar alanında yeni bir segmentin henüz başlangıç aşamasında olduklarını, bu pazarda HP'nin geç kaldığına dair yorumlara inanmadığını ve Microsoft ile sıkı bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

HP'nin Windows 8 yüklü ilk tablet modelleri gelecek yıl piyasada olacak. Sonraki yıllarda da HP'nin atılımı devam edecek.

Whitman Kasım ayındaki son gelir raporlarının açıklanacağı toplantıya kadar planlarını gizli tutacaklarını açıkladı. 

HP başkan yardımcısı Todd Bradley ise HP'nin tablet üretiminden hiç bir zaman vazgeçmediğini bu segmentte Windows 8 ile varolmaya devam edeceklerini vurguladı. WebOS'nin HP bünyesindeki geleceği ise birkaç ay sonra belirlenecek.

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xxxx1 8 yıl en beğenilen
Hp'siz bir pc dünyası düşünülemezdi,win8 de bence doğru ve geleceği olan bir hamle...
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DH Misafiri 7 yıl
bence çok yanlış bir karar wepos un bilinirligi ve kullanımı artmışken windows a dönmek saçmalık wepos bölümünü satın alacak firmayı dötgözle bekliyorum umarım htc alır sense ara yüzüyle muhteşem olurdu
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DH Misafiri 7 yıl
TABLET DENILINCE AKLIMA DIREK PARASI GELIYOR ÖZELLİKLER BOYLE YENI CIKAN ÜRÜNLER İÇİN BİRAZ MARKA BAĞIMSIZ ARASTIRMA YAPINCA GÖRDÜM Kİ BİZ RESMEN ÜRÜNE YADA ÖZELLİKLERE DEĞİLDE MARKAYA PARA VERİYORUZ SANKI ÖRNEK SU ILANDAKI TABLET sahibinden.com/... SİZCE BU ILANDAKI ÜRÜNÜN MARKASI CASPER ASUS HP HTC ....vb OLSAYDI NE KADAR OLURDU
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Guest-F8946C419 7 yıl
Windows 8 sağlam geliyor adam akıllı donanımlı bir tablet çıkartırsa HP bayağı satış yapacaktır, bence.
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serci94 8 yıl
darkaura

serci94
darkaura windows 8 in tabletlere gelmesi benide heyecanlandiriyor. ama bazi arkadaslar beklentilerini cok yuksek tutmasin. cunku arm windows8 x86 programlarini buyuk ihtimal calistirmayacak. calistirsa bile ayni verimi vermiyecek. yani sifirdan kendi program tabanini olusturmak zorunda kalabilirki bu durumda ios ve sndroid karsisinda cok fazla artisi kalmiyor. ama durum boyle bile olsa windowsa alisik kullanicilarin talebiyle kisa surede liderligi almasi muhtemel. sonuc ne olursa olsun tablet ortaminin kalitesi yukselecektir. bir an once cikmasi dilegiyle.
sen kâhin misin? win8 indir de dene bakalım neymiş ne değilmiş sonra atıp tutarsın
bazi seyleri gorebilmek icin kahinmi olmak gerek. x86 ve arm farkli islemci mimarileri, farkli makina dilleri demek. ozetle ayni programlari direk calistiramazlar. en iyi ihtimal x86 programlari portlanacak yada emule edilecekki bununda ayni verimi vermesi zayif ihtimal. bunlari goremiyorsan goreni kahin sanman normal tabi. hos windows 8 indir dene demenle olaydan ne kadar bir haber oldugunu gostermissin. su an indirilen win8 x86 versiyonu. tablet icin farkli arm windows 8 cikacak. tamamen ayri hikaye.


çok platformlu sistemler nasılsa bu da öyle olacak
sen bir java programı yaptığında windowsta da çalışır telefonunda da webde de
bunu sağlayan ise JVM'dir.
microsoft kendi runtime'ını arm'a uyarlaması tüm .net tabanlı programların çalışması için yeterlidir. işin tablet kısmını düşünürsek zaten "windows explorer" diye bişey yok, metro var. metro arayüzlü programlar HTML5 ile de yazılabildiği için her platformda çalışacağından emin olabilirsin
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smart1978 8 yıl
İş amaçlı gerçek ofis uygulamalarının çalıştırabileceğiz oluşturabileceğiz... Artık excell de bile makro çalıştırabileceğiz.. Bilindiği üzere ne Ipad lerde ne de Android tabanlı tüm tabletlerde makro desteği yoktur...

FULL Java tabanlı internet siteleri de windows 8 tabletlerde sorunsuz kullanılabiilecek...
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sertacarslan 8 yıl
darkaura
serci94
darkaura windows 8 in tabletlere gelmesi benide heyecanlandiriyor. ama bazi arkadaslar beklentilerini cok yuksek tutmasin. cunku arm windows8 x86 programlarini buyuk ihtimal calistirmayacak. calistirsa bile ayni verimi vermiyecek. yani sifirdan kendi program tabanini olusturmak zorunda kalabilirki bu durumda ios ve sndroid karsisinda cok fazla artisi kalmiyor. ama durum boyle bile olsa windowsa alisik kullanicilarin talebiyle kisa surede liderligi almasi muhtemel. sonuc ne olursa olsun tablet ortaminin kalitesi yukselecektir. bir an once cikmasi dilegiyle.
sen kâhin misin? win8 indir de dene bakalım neymiş ne değilmiş sonra atıp tutarsın
bazi seyleri gorebilmek icin kahinmi olmak gerek. x86 ve arm farkli islemci mimarileri, farkli makina dilleri demek. ozetle ayni programlari direk calistiramazlar. en iyi ihtimal x86 programlari portlanacak yada emule edilecekki bununda ayni verimi vermesi zayif ihtimal. bunlari goremiyorsan goreni kahin sanman normal tabi. hos windows 8 indir dene demenle olaydan ne kadar bir haber oldugunu gostermissin. su an indirilen win8 x86 versiyonu. tablet icin farkli arm windows 8 cikacak. tamamen ayri hikaye.

Direk çalışmayacaklar. Win8 ile ilgili bu sitedeki haberlerde de bu durum vurgulanmıştı, internette de araştırabilirsiniz.
Bileşenlere doğrudan erişen kodlar nedeniyle ya çeşitli katmanlarda emulasyon yapılmalı, ya da işletim sistemi tamamen donanıma erişimi kendi üzerine alacak şekilde tasarlanmalı (ki bu ikinci ihtimal çok zayıf performans kaygıları nedeniyle).
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theyapici 8 yıl
vipergts
ne yaptıklarını onlarda bilmiyor ki bi piyasadan çekilcez diyorlar bi windows 8 diyorlar.

piyasadan çekilmeyeceği duyuruldu arakadaşım psg yada kişisel bilgisayar sistemleri bölümü satılmıyor gönül rahatlığıyla alabilirsiniz
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theyapici 8 yıl
en sonunda bilgisayar bölümünü satmamayı akıl ettiler ve açıkladılar win 8 de güzel bir olay baklaım nolcak
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eeevrim 8 yıl
Sonun da Bir tablette GERÇEK ANLAMDA !!! World Excel ve Powerpoint !!! okuyup,işleyebileceğiz.Bence,İş Dünyası için Gerçek tablet,Windows işletim sistemli tabletlerdir.
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serci94 8 yıl
darkaura
windows 8 in tabletlere gelmesi benide heyecanlandiriyor. ama bazi arkadaslar beklentilerini cok yuksek tutmasin. cunku arm windows8 x86 programlarini buyuk ihtimal calistirmayacak. calistirsa bile ayni verimi vermiyecek. yani sifirdan kendi program tabanini olusturmak zorunda kalabilirki bu durumda ios ve sndroid karsisinda cok fazla artisi kalmiyor. ama durum boyle bile olsa windowsa alisik kullanicilarin talebiyle kisa surede liderligi almasi muhtemel. sonuc ne olursa olsun tablet ortaminin kalitesi yukselecektir. bir an once cikmasi dilegiyle.

sen kâhin misin?
win8 indir de dene bakalım neymiş ne değilmiş sonra atıp tutarsın
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 8 yıl serci94
serci94

darkaura

windows 8 in tabletlere gelmesi benide heyecanlandiriyor. ama bazi arkadaslar beklentilerini cok yuksek tutmasin. cunku arm windows8 x86 programlarini buyuk ihtimal calistirmayacak. calistirsa bile ayni verimi vermiyecek. yani sifirdan kendi program tabanini olusturmak zorunda kalabilirki bu durumda ios ve sndroid karsisinda cok fazla artisi kalmiyor. ama durum boyle bile olsa windowsa alisik kullanicilarin talebiyle kisa surede liderligi almasi muhtemel. sonuc ne olursa olsun tablet ortaminin kalitesi yukselecektir. bir an once cikmasi dilegiyle.


sen kâhin misin?
win8 indir de dene bakalım neymiş ne değilmiş sonra atıp tutarsın

bazi seyleri gorebilmek icin kahinmi olmak gerek. x86 ve arm farkli islemci mimarileri, farkli makina dilleri demek. ozetle ayni programlari direk calistiramazlar. en iyi ihtimal x86 programlari portlanacak yada emule edilecekki bununda ayni verimi vermesi zayif ihtimal. bunlari goremiyorsan goreni kahin sanman normal tabi. hos windows 8 indir dene demenle olaydan ne kadar bir haber oldugunu gostermissin. su an indirilen win8 x86 versiyonu. tablet icin farkli arm windows 8 cikacak. tamamen ayri hikaye.
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semo_86 8 yıl
cikarir 1 ay sonra destegi keser 99 dolara satar. Bu saatten sonra kim HP'ye guvenip tablet alir. Ben almam.
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vipergts 8 yıl
ne yaptıklarını onlarda bilmiyor ki bi piyasadan çekilcez diyorlar bi windows 8 diyorlar.
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darkaura 8 yıl
windows 8 in tabletlere gelmesi benide heyecanlandiriyor. ama bazi arkadaslar beklentilerini cok yuksek tutmasin. cunku arm windows8 x86 programlarini buyuk ihtimal calistirmayacak. calistirsa bile ayni verimi vermiyecek. yani sifirdan kendi program tabanini olusturmak zorunda kalabilirki bu durumda ios ve sndroid karsisinda cok fazla artisi kalmiyor. ama durum boyle bile olsa windowsa alisik kullanicilarin talebiyle kisa surede liderligi almasi muhtemel. sonuc ne olursa olsun tablet ortaminin kalitesi yukselecektir. bir an once cikmasi dilegiyle.
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