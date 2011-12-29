HP, webOS ve Palm varlıkları için 1.2 milyar dolar istiyor

HP'nin mobil cihaz pazarına en iddialı girişi yaptığı webOS işletim sistemi yaz aylarında alınan şok karar doğrultusunda rafa kalkmış ve uygun cihaz üretimi de sonlandırılmıştı. O günden sonra webOS platformunun satılacağı sık sık dile getirilmişti.

İçinde bulunduğumuz ay ise HP'nin yeni CEO'su Whitman, webOS'u sadece açık kaynak topluluklar ile geliştirmeye devam edeceklerini, başka bir firmaya lisanslamayacaklarını duyurdu. Ancak gelen haberler HP'nin halen olası bir satışa sıcak baktığı yönünde.





VentureBeat sitesinin firma içindeki bir kaynağa dayanarak aktardığı habere göre HP, webOS ve Palm varlıklarını toplamda 1.2 milyar dolar karşılığında elden çıkarmak istiyor. Bu rakam HP'nin 2010 yılında Palm'ı satın alırken ödediği bedel ile aynı. Yani firma zarar etmeden platformu satabilmenin peşinde.





Mobil platformun satış rakamı göz önüne alındığında webOS için HP'nin sağlam bir müşteri bulamamış olabileceğini söylemek mümkün. Çünkü TouchPad, Veer ve Pre3 gibi büyük projelerin fiyaskoyla sonuçlanması bu rakamı çok abartılı bir hale getiriyor.

HP'nin satın almasından sonra Palm'ın marka değeri adeta eridi. Aynı kaynak 1.2 milyar dolarlık miktarda indirim olsa bile en fazla 500 milyon dolara kadar inebileceğini aksi takdirde firmanın finansal dengesinin bozulacağını belirtiyor.