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HP, webOS ve Palm varlıkları için 1.2 milyar dolar istiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin mobil cihaz pazarına en iddialı girişi yaptığı webOS işletim sistemi yaz aylarında alınan şok karar doğrultusunda rafa kalkmış ve uygun cihaz üretimi de sonlandırılmıştı. O günden sonra webOS platformunun satılacağı sık sık dile getirilmişti.
İçinde bulunduğumuz ay ise HP'nin yeni CEO'su Whitman, webOS'u sadece açık kaynak topluluklar ile geliştirmeye devam edeceklerini, başka bir firmaya lisanslamayacaklarını duyurdu. Ancak gelen haberler HP'nin halen olası bir satışa sıcak baktığı yönünde.

VentureBeat sitesinin firma içindeki bir kaynağa dayanarak aktardığı habere göre HP, webOS ve Palm varlıklarını toplamda 1.2 milyar dolar karşılığında elden çıkarmak istiyor. Bu rakam HP'nin 2010 yılında Palm'ı satın alırken ödediği bedel ile aynı. Yani firma zarar etmeden platformu satabilmenin peşinde.

Mobil platformun satış rakamı göz önüne alındığında webOS için HP'nin sağlam bir müşteri bulamamış olabileceğini söylemek mümkün. Çünkü TouchPad, Veer ve Pre3 gibi büyük projelerin fiyaskoyla sonuçlanması bu rakamı çok abartılı bir hale getiriyor.
HP'nin satın almasından sonra Palm'ın marka değeri adeta eridi. Aynı kaynak 1.2 milyar dolarlık miktarda indirim olsa bile en fazla 500 milyon dolara kadar inebileceğini aksi takdirde firmanın finansal dengesinin bozulacağını belirtiyor.

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danGerfuLL 7 yıl
HP zarari sattigi 99 usd lik tabletlerden fazlasiyla etti. Simdi de satacagi firmadan edecek.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
100binlira ben sana vereyimde sen benim çoçuğu bul gel HP
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balomer 7 yıl
1milyar dolarım olsa yatırıp alır androidle geliştirirdim
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sertacarslan 7 yıl
Bunlar webos projesini rafa kaldırdık dememişler miydi? Bu 1.2 milyar dolar nereden çıktı şimdi? Şaka olmalı...
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Webos u bilmemde güzelim palm ı mahvetti stratejisi ile. Nezaman satın aldı palmos oldı palmyok oldu...Palmiyemi sandılar acaba? kedidir kedi
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Guest-F8946C419 7 yıl
Yeni logonun parasını çıkarmaya çalışıyorlar anlaşılan
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NuKe_MaNia 7 yıl
Hp webosu resmen bitirdi yazık ettiler
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tufancan82 7 yıl
bu yorum yazanların kaçı webos kullandı da yorum yapıyor.
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RevivaL 7 yıl
Yok daha neler hp
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Menow 7 yıl
Bu fiyata satabilirse hayatim boyunca hp ye köle olurum... Çölde kutup ayisi denk gelirse de sonuclarina raziyim...
Bi akilli sendin hp...
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promilius 7 yıl
Çiçek gibi firmayı satın alıp, çıkardığımız ürünlerle endüstride herhangi bir yüzdeyle ifade edilebilecek pazarı bile oluşturamadık, şimdi kısmet olursa bir kerize kaskallamak istiyoruz.
Zarar kaçınılmaz bro.
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istanbulsm 7 yıl
Android,iOs ve Windows varken biraz zor be HP...
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