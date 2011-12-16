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HP'den 1600dpi lazer sensörlü iki yeni kablosuz fare: X4000 ve X5000

7 yıl
14,1b
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7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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HP'den 1600dpi lazer sensörlü iki yeni kablosuz fare: X4000 ve X5000
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Hewlett Packard, X4000 ve X5000 olarak isimlendirdiği iki yeni kablosuz faresinin satışına başladı.
1600 dpi'lik lazer sensörle gelen kablosuz farelere 2 tane AA batarya güç veriyor. Firma verilerine göre X4000'ün bataryası 30 aya kadar, X5000'in bataryası ise 24 aya kadar dayanabiliyor. Yaklaşık 9 metreye kadar kapsama alanına sahip fareleri birbirinden ayıran detay ise kaydırma tekerleği (Scroll). X4000'de standart kaydırma tekerleğine, X5000'de dokunmaya duyarlı kaydırma tekerleğine yer verilmiş.
Fiyat konusuna gelince Hewlett Packard, X4000'i 29.99$'dan, X5000'i 39.99$'dan satıyor.
HP'den 1600dpi lazer sensörlü iki yeni kablosuz fare: X4000 ve X5000
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Elefue 7 yıl
Bu Hp nin alıcısız wireles ten çalışan farelei vardı onları geliştirip modelleri çoğaltsaya
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tanreall 7 yıl
Arkadaşlar Gigabyte Aivia M8600 satışa sunuldu mu? Satın alabileceğimiz bir yer var mı, bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
açıkcası logitec ten sonra mauselere bakış açım değişti yaklaşık 5-7 yıl önceydi sanırım.
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Imploser 7 yıl
HP de fare yapmasa eksik kalırdı =P
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A.l.p.r 7 yıl
Bu fare ile sanırım oyun oynanmaz.
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P.Escobar 7 yıl
scrool ü günlük kullanım icin güzel olmus ama oyuna gelmez düsüncesindeyim
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karaköy_soğancısı 7 yıl
acaba fps oyunu oynucak kadar stabil ve hızlımıdır incelemesini yaparsanız seviniriz :)
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