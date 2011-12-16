HP'den 1600dpi lazer sensörlü iki yeni kablosuz fare: X4000 ve X5000

Hewlett Packard, X4000 ve X5000 olarak isimlendirdiği iki yeni kablosuz faresinin satışına başladı.

1600 dpi'lik lazer sensörle gelen kablosuz farelere 2 tane AA batarya güç veriyor. Firma verilerine göre X4000'ün bataryası 30 aya kadar, X5000'in bataryası ise 24 aya kadar dayanabiliyor. Yaklaşık 9 metreye kadar kapsama alanına sahip fareleri birbirinden ayıran detay ise kaydırma tekerleği (Scroll). X4000'de standart kaydırma tekerleğine, X5000'de dokunmaya duyarlı kaydırma tekerleğine yer verilmiş.

Fiyat konusuna gelince Hewlett Packard, X4000'i 29.99$'dan, X5000'i 39.99$'dan satıyor.

