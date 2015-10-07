HP'den 32-inç'lik kavisli ekrana sahip hepsi bir arada bilgisayar

HP, 32-inç'lik kavisli ekranı ile dikkatleri üzerine çeken yeni hepsi bir arada bilgisayar model ENVY Curved'i görücüye çıkarttı.

32-inç'lik bu kavisli ekranında WQHD 3440 x 1440 piksel çözünürlük sunan ve 21:9 en boy oranıyla kullanıcılarına çok büyük bir çalışma alanı sağlayan HP ENVY Curved, gücünü Intel'ın 6. jenerasyon Core i5 ya da i7 işlemcileriden alıyor ve grafik tarafında NVIDIA GTX 960A harici grafik kartını kullanıyor. 128GB SSD ve 2TB'a kadar HDD depolama birimleriyle tercih edilebilen hepsi bir arada bilgisayar, maksimum 8GB RAM miktarıyla elde edilebiliyor.

Bünyesinde USB 3.0 ve kart okuyucu gibi ufak ancak önemli detaylar unutulmayan HP ENVY Curved, 1,800$'dan başlayan fiyat etiketleriyle raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/10/hp-envy-curved-all-in-one-pc/?utm_source=mainrss