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HP'den 32-inç'lik kavisli ekrana sahip hepsi bir arada bilgisayar

3 yıl
2,7b
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4
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP'den 32-inç'lik kavisli ekrana sahip hepsi bir arada bilgisayar
 
HP, 32-inç'lik kavisli ekranı ile dikkatleri üzerine çeken yeni hepsi bir arada bilgisayar model ENVY Curved'i görücüye çıkarttı.
32-inç'lik bu kavisli ekranında WQHD 3440 x 1440 piksel çözünürlük sunan ve 21:9 en boy oranıyla kullanıcılarına çok büyük bir çalışma alanı sağlayan HP ENVY Curved, gücünü Intel'ın 6. jenerasyon Core i5 ya da i7 işlemcileriden alıyor ve grafik tarafında NVIDIA GTX 960A harici grafik kartını kullanıyor. 128GB SSD ve 2TB'a kadar HDD depolama birimleriyle tercih edilebilen hepsi bir arada bilgisayar, maksimum 8GB RAM miktarıyla elde edilebiliyor.
Bünyesinde USB 3.0 ve kart okuyucu gibi ufak ancak önemli detaylar unutulmayan HP ENVY Curved, 1,800$'dan başlayan fiyat etiketleriyle raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/10/hp-envy-curved-all-in-one-pc/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Eh, herşeyi iyi güzel de, maksimum 8 GB RAM ile gelmesi saçmalık değil de nedir.
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BlackBeasT 3 yıl
o özelliklere ve 21:9/3440x1440 geniş ekran sahip allin1 sistemde 1 çok işlem birden yapılacağını göz önüne alırsak 16gb ram uygun kaçardı...
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kadirirdem 3 yıl
Her cok güzel değişik fakat 8 gb maximum nedir
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huseyincarnege 3 yıl
V4LKyR
Eh, herşeyi iyi güzel de, maksimum 8 GB RAM ile gelmesi saçmalık değil de nedir.

sana katılıyorum one öle bide ekran soluk gibi
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Eh, herşeyi iyi güzel de, maksimum 8 GB RAM ile gelmesi saçmalık değil de nedir.
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