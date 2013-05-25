HP'den Haswell işlemcili yeni masaüstü modelleri





Intel'in Haswell tabanlı işlemcilerinin resmi lansmanı için geri sayım devam ederken, üreticiler de Haswell tabanlı ürünlerini tanıtmaya başladı. Intel'in lansmanı sonrasında ise bu ürünleri piyasada görebileceğiz.





PC pazarının lideri olan HP, Haswell tabanlı işlemcilerle desteklediği Envy, Pavilion, Slimline serisi masaüstü bilgisayarlarını resmi olarak duyurdu.





HP Envy Phoenix 800 modeli sıkı oyunculara yönelik bir bilgisayar. Haswell işlemciler barındıracak model ayrıca yeni bir NVIDIA grafik birimi opsiyonu sunacak. Model 5 Haziran tarihinde 1099$ başlangıç fiyatı ile piyasada olacak.





HP Envy 700 hem gündelik oyuncular hem de multimedya severlere hitap ediyor. Modelde yeni AMD ve Haswell işlemci seçenekleri yer alacak ve grafik tarafında da yine AMD veya NVIDIA opsiyonları sunulacak. Beats Audio desteğinin yanında 3 disk sürücü yuvası bulunacak. Model 5 Haziran'da 599$ başlangıç fiyat etiketi ile satışa çıkacak.





HP Pavilion 500 orta seviyeye doğru yönelen bir model. Haswell işlemcilerin yanında AMD veya NVIDIA grafik birimleri arasından tercih yapılabilecek. 32GB'a kadar RAM desteği, iki disk sürücü yuvası, entegre dts Sound+ ses sistemi ve subwoofer desteği ile model 5 Haziran'da 490$ başlangıç fiyatı ile görücüye çıkacak.





Pavilion Slimline 400 yine orta seviye geleneğini devam ettiren bir model olacak. Intel Haswell işlemcilerin yanında opsiyonel NVIDIA grafik birimi, entegre dts Sound+ ses sistemi özellikleri ile 30 Haziran'da 400$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.





HP 110 ise giriş seviyesi bir model. Haswell veya AMD işlemci seçenekleri, 2TB'a kadar HDD, 8GB'a kadar RAM ve opsiyonel optik sürücü ilse 5 Haziran'da 289$ başlangıç etiketi ile piyasada olacak.