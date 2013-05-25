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HP'den Haswell işlemcili yeni masaüstü modelleri

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'den Haswell işlemcili yeni masaüstü modelleri

Intel'in Haswell tabanlı işlemcilerinin resmi lansmanı için geri sayım devam ederken, üreticiler de Haswell tabanlı ürünlerini tanıtmaya başladı. Intel'in lansmanı sonrasında ise bu ürünleri piyasada görebileceğiz.

PC pazarının lideri olan HP, Haswell tabanlı işlemcilerle desteklediği Envy, Pavilion, Slimline serisi masaüstü bilgisayarlarını resmi olarak duyurdu.

HP Envy Phoenix 800 modeli sıkı oyunculara yönelik bir bilgisayar. Haswell işlemciler barındıracak model ayrıca yeni bir NVIDIA grafik birimi opsiyonu sunacak. Model 5 Haziran tarihinde 1099$ başlangıç fiyatı ile piyasada olacak.

HP Envy 700 hem gündelik oyuncular hem de multimedya severlere hitap ediyor. Modelde yeni AMD ve Haswell işlemci seçenekleri yer alacak ve grafik tarafında da yine AMD veya NVIDIA opsiyonları sunulacak. Beats Audio desteğinin yanında 3 disk sürücü yuvası bulunacak. Model 5 Haziran'da 599$ başlangıç fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

HP Pavilion 500 orta seviyeye doğru yönelen bir model. Haswell işlemcilerin yanında AMD veya NVIDIA grafik birimleri arasından tercih yapılabilecek. 32GB'a kadar RAM desteği, iki disk sürücü yuvası, entegre dts Sound+ ses sistemi ve subwoofer desteği ile model 5 Haziran'da 490$ başlangıç fiyatı ile görücüye çıkacak. 

Pavilion Slimline 400 yine orta seviye geleneğini devam ettiren bir model olacak. Intel Haswell işlemcilerin yanında opsiyonel NVIDIA grafik birimi, entegre dts Sound+ ses sistemi özellikleri ile 30 Haziran'da 400$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

HP 110 ise giriş seviyesi bir model. Haswell veya AMD işlemci seçenekleri, 2TB'a kadar HDD, 8GB'a kadar RAM ve opsiyonel optik sürücü ilse 5 Haziran'da 289$ başlangıç etiketi ile piyasada olacak.

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carter 6 yıl en beğenilen
Hazır kasa alınmaz.
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FTX58 6 yıl
şu kasanın boşunu bulabileceğim bir yer yokmu arkadaş
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Mor Lahana 6 yıl
Ne varsa toplamalarda var. Hayalindeki kasayı yaratıyorsun bildiğin. Ne gerek var hazıra para boşaltmaya..
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Recharged 6 yıl
Artık hazır kasaların tercih edilmediği bir dönemdeyiz diye düşünüyorum.Kendimde bilgisayar işiyle uğraşıyorum.Gelip bilgisayar alacak olan kişiler ya parça parça isim veriyor yada siz toplayın diyor.Kimse hazır istemiyor.Fiyatları toplamaya göre sunulan donanım bakımından fazla gelmiştir bana hep.
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Guest 6 yıl
hp'den değil pc, notebook bile almam. bi ısınamadım gitti bu markaya!
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carter 6 yıl en beğenilen
Hazır kasa alınmaz.
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Rizeli55 6 yıl
HP nin kasalarının dış tasarımı çok şık...
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yc#1 6 yıl
HP'nin masaüstü bilgisayarlarının malzeme kalitesi oldukça iyi. Kurumlar için ideal. Casper ise toplama kampından farksız.
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-MoDeStUs- 6 yıl yc#1
yc#1

HP'nin masaüstü bilgisayarlarının malzeme kalitesi oldukça iyi. Kurumlar için ideal. Casper ise toplama kampından farksız.

kalıte dısında ayrıca resımde gordugumuz gıbı cok sık..offıce ler ıcın vazgecılmez marka..
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LGR9 6 yıl
peki haswell işlemciler direkt olarak piyasaya ne zaman sürülecek ?
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
2 Haziran'da Lansman var Pazar gününe geliyor, onu takip eden hafta piyasada olur.
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