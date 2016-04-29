HP’den Skylake işlemcili Chromebook

Google’ın Chromebook konsepti, sessiz ve derinden alt seviye dizüstü segmentinde belirleyici olmaya devam ediyor. Üreticiler ile ortaklığını güçlendiren Google, daha güçlü Chromebook modelleri için çalışmalar yapıyor. Bunlardan birisi Chromebook 13.

HP’nin Skylake tabanlı işlemciler ile desteklediği yeni Chromebook 13 modeli, Google’ın Chromebook Pixel modelini geride bırakacak düzeyde. 13 inçlik IPS ekranda 3200x1800 piksel çözünürlük sunan cihaz, Intel’in Core M işlemci seçenekleri ve Pentium 4405Y alternatifi ile geliyor. 4GB-16GB RAM seçeneği sunan cihazda, 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor.

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Tamamen metal bir gövde yapısı tercih eden modelin iki USB Type-C girişi ile enerji ve veri aktarımı yapmak mümkün. Ayrıca bir standart USB girişi de mevcut. Bluetooth 4.2, WiFi AC gibi kablosuz bağlantı seçenekleri olan cihazda 11 saate kadar tek şarj ile idare edebilmek mümkün.

12.9mm kalınlık ve 1.29Kg ağırlık değerlerine sahip olan Chromebook 13 modelinde Full HD ekran seçeneği de var. Başlangıç fiyatı 499$ olan Chromebook 13 için ön siparişler başladı. Fiyat, Chromebook Pixel’in neredeyse yarısı kadar ve dokunmatik ekran dışında bir eksiği yok gibi görünüyor. Avrupa’da 550 Avro başlangıç fiyatı konuşuluyor.