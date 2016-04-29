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HP’den Skylake işlemcili Chromebook

Google’In Chromebook konsepti güçlenmeye ve ürün sayısını artırmaya devam ediyor. HP ile ortaklık sonucu ortaya çıkan Chromebook 13 modeli, konseptin en şık tasarımlarından birisine imza atıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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9
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Chromebook konsepti, sessiz ve derinden alt seviye dizüstü segmentinde belirleyici olmaya devam ediyor. Üreticiler ile ortaklığını güçlendiren Google, daha güçlü Chromebook modelleri için çalışmalar yapıyor. Bunlardan birisi Chromebook 13.

HP’nin Skylake tabanlı işlemciler ile desteklediği yeni Chromebook 13 modeli, Google’ın Chromebook Pixel modelini geride bırakacak düzeyde. 13 inçlik IPS ekranda 3200x1800 piksel çözünürlük sunan cihaz, Intel’in Core M işlemci seçenekleri ve Pentium 4405Y alternatifi ile geliyor. 4GB-16GB RAM seçeneği sunan cihazda, 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "SanDisk’ten maliyet odaklı Z410 SSD serisi"

Tamamen metal bir gövde yapısı tercih eden modelin iki USB Type-C girişi ile enerji ve veri aktarımı yapmak mümkün. Ayrıca bir standart USB girişi de mevcut. Bluetooth 4.2, WiFi AC gibi kablosuz bağlantı seçenekleri olan cihazda 11 saate kadar tek şarj ile idare edebilmek mümkün.

12.9mm kalınlık ve 1.29Kg ağırlık değerlerine sahip olan Chromebook 13 modelinde Full HD ekran seçeneği de var. Başlangıç fiyatı 499$ olan Chromebook 13 için ön siparişler başladı. Fiyat, Chromebook Pixel’in neredeyse yarısı kadar ve dokunmatik ekran dışında bir eksiği yok gibi görünüyor. Avrupa’da 550 Avro başlangıç fiyatı konuşuluyor. 

 

http://wccftech.com/chromebook-13-latest-skylake-powered-machine-hp-google-souped-hardware-present/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
epicinfrared 3 yıl
Sırf internette gezmek için bu kadar para verilirmi daha ucuza windows laptop alsan her işini görürsün gösteriş için alınıp sonra çocuğunun eline oyuncak olarak verecekler çıkacaktır.
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criminalay 3 yıl
Diğer hp'lere bakınca bu model gayet sade olmuş
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theasus 3 yıl
Hem uygulama hem de performans anlamında gelişirse bir alternatif olabilir.
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ozkn_s 3 yıl
11 saat kullanim suresi sunuyormus.

makinanin icinde birsey yok ki arkadas.

Bence makinaya qualcomm el atsin.

sd410 yerlestirsinler makinaya.

ondan sonra yerlestir slogani

Dunyanin ilk 36 saat kullanim suresi sunan makinasi

500 dolar para istiyorlar.sanki bozuk para

vergilerle beraber birde kar payi ekle

oldu sana 2000 tl.

olacak is degil .

resmen soygun
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ozkn_s 3 yıl
200 dolarlik telefonlarda bile
64gb bellek var.

bu nasil is ben anlamadim.zaten donanim acisindan vasat bir dizustu modeli hic olmazsa 128gb ssd koy su makinanin icine

Herseyi biz mi soyleyecez yahu
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zdniz 3 yıl
Çok sık bir cihaz olmuş aynı şekli windows koyarak yapsa çerceveleri inçeltse ekranıda 15 yapsa dünyanın en şık laptobu olur.
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neo01470 3 yıl
Ben 12.9 inç IPad Pro derim..
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Milky Way 3 yıl
550 Euro başlangıç fiyatı
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mskblt 3 yıl
Spectre 13 gibi olur şimdi buda.Amerikada şurda burda 1000-1500 dolar fiyat verirler,HP Türkiye'nin Açgözlülüğü yüzünden en az 6000 den aşağı satışa sunmazlar.Alıştı firmalar nede olsa vergiyi bahane etmeyi.
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