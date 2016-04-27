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SanDisk’ten maliyet odaklı Z410 SSD serisi

SSD sektöründe maliyete odaklanmak isteyenlerin bir numaralı tercihi TLC NAND bellekler, giderek daha fazla yaygınlaşıyor. SanDisk de TLC tabanlı yeni SSD serisini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde, SSD üreticilerinin daha düşük maliyetli TLC NAND bellek modüllerine yöneldiğini görüyoruz. Intel, Toshiba gibi devlerin ardından diğer bir dev SanDisk de yeni Z410 SSD serisini duyurdu.

Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

SanDisk Z410 SSD serisinde 15nm TLC NAND bellek modülleri kullanılmış. Firma, sektörde en az enerji tüketen SSD ürünlerinden birisine sahip olduğunu ifade ediyor. SLC tabanlı önbellek teknolojisi sayesinde seri, yüksek veri transfer hızlarına ulaşabiliyor.

Ayrıca Bkz. "LaCie’den 96TB kapasiteli RAID depolama birimi"

Seride okuma hızı 535MB/s olarak ölçülmüş. Sürekli yazma hızları da; 120GB kapasite için 410MB/s, 240GB kapasite için 440MB/s, 480GB kapasite için 445MB/s şeklinde. Rastgele 4K okuma hızları sırasıyla 36 000-36 000-37 000 IOPS. 4K yazma hızları da 54 000-66 000-68 000 IOPS seviyesinde.

2.5 inç x 7mm form yapısında satışa sunulacak olan Z410 SSD serisinde, hatalar arasında 1.75 milyon zaman değeri yer alırken, toplam yazma ömrü de 40TB-80TB-120TB şeklinde gerçekleşiyor. Seri, 3 yıllık garanti altında kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek. 

 

http://www.tweaktown.com/news/51840/sandisk-reveals-new-15nm-z410-ssd-lineup/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
40TB aslında yazma ömrü değil , firmanın garanti veridği yazma ömrü.
tlc bloklar 1000 döngüye kadar yazılabiliyor(paylaşımda hata var çünkü 30nm' e kadar olan MLC nandlarda 3000-5000 arası yazma , 30nm'e kadar olan tlcler 500 ile 1000 arası ömrü var). Ki slc cache olduğunda sürekli büyük boyutlu yazma yapmıyorsanız mlc diskler kadar uzun ömürlü olabilir.
Ek olarak en başta da belirttiğim gibi 40TB garantili yazma ömrü , bunun kat kat üstüne çıkmanız mümkün.
ssd test eden forumlarda 150TBW ömrü olan ssdlerde 1PB'a kadar çıkabilenler vardı.
Normal bir kullanıcıya göre yeterli yani kısacası
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zwanzig 3 yıl
450 mb civarı yazma değerleri düşük değil ki.Eğer fiyat cazip tutulursa kesinlikle tercih edilebilir.
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ipli jeton 3 yıl zwanzig
Okuma yazma döngü sayısı çok düşük ama
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omerfa 3 yıl
ucuz olsun 3 veya 4 tb olsun arşiv yapalım artık
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Batumatu 3 yıl
Samsung kesinlikle rakiplerinden 2 yıl önde gidiyor SSD pazarında. Amazondan 250GB'lığı 52 dolara kapmıştım indirimde...
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