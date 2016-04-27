SanDisk’ten maliyet odaklı Z410 SSD serisi

Son dönemde, SSD üreticilerinin daha düşük maliyetli TLC NAND bellek modüllerine yöneldiğini görüyoruz. Intel, Toshiba gibi devlerin ardından diğer bir dev SanDisk de yeni Z410 SSD serisini duyurdu.

Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

SanDisk Z410 SSD serisinde 15nm TLC NAND bellek modülleri kullanılmış. Firma, sektörde en az enerji tüketen SSD ürünlerinden birisine sahip olduğunu ifade ediyor. SLC tabanlı önbellek teknolojisi sayesinde seri, yüksek veri transfer hızlarına ulaşabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"LaCie’den 96TB kapasiteli RAID depolama birimi"

Seride okuma hızı 535MB/s olarak ölçülmüş. Sürekli yazma hızları da; 120GB kapasite için 410MB/s, 240GB kapasite için 440MB/s, 480GB kapasite için 445MB/s şeklinde. Rastgele 4K okuma hızları sırasıyla 36 000-36 000-37 000 IOPS. 4K yazma hızları da 54 000-66 000-68 000 IOPS seviyesinde.

2.5 inç x 7mm form yapısında satışa sunulacak olan Z410 SSD serisinde, hatalar arasında 1.75 milyon zaman değeri yer alırken, toplam yazma ömrü de 40TB-80TB-120TB şeklinde gerçekleşiyor. Seri, 3 yıllık garanti altında kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek.