HP'den iki yeni Sleekbook modeli

İnce tasarımlı dizüstü modellerini Sleekbook olarak adlandırarak piyasaya süren HP, aileye iki yeni üye daha ekledi.





Pavilion Sleekbook 14 ve Pavilion Sleekbook 15 adındaki iki yeni üye 14 ve 15.6 inçlik ekran boyutlarıyla geliyor. HD çözünürlük sunan modellerde 1TB'a kadar HDD seçeneği sunuluyor.





Pavilion Sleekbook 14 modeli AMD'nin APU'larına yer verirken, Pavilion Sleekbook 15, işlemci kısmını Intel cephesine ayırmış. Windows 8 işletim sistemi, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 bağlantıları, TrueVision HD web kamera, Dolby Advanced Audio ses teknolojisi, NVIDIA grafik birimleri, CoolSense soğutma teknolojisi, ProtectSmart sarsıntı koruma, Connected Photo ve Connected Music uygulamaları modellerde bulunan özelliklerden bazıları.





Pavilion Sleekbook 15 modelinde ise ek olarak bir tuş takımı bulunuyor.





26 Ekim tarihinde Pavilion Sleekbook 14 modeli 499$'dan, Pavilion Sleekbook 15 modeli ise 559$'dan satışa sunulacak.