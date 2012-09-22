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HP'den iki yeni Sleekbook modeli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnce tasarımlı dizüstü modellerini Sleekbook olarak adlandırarak piyasaya süren HP, aileye iki yeni üye daha ekledi.

Pavilion Sleekbook 14 ve Pavilion Sleekbook 15 adındaki iki yeni üye 14 ve 15.6 inçlik ekran boyutlarıyla geliyor. HD çözünürlük sunan modellerde 1TB'a kadar HDD seçeneği sunuluyor.

Pavilion Sleekbook 14 modeli AMD'nin APU'larına yer verirken, Pavilion Sleekbook 15, işlemci kısmını Intel cephesine ayırmış. Windows 8 işletim sistemi, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 bağlantıları, TrueVision HD web kamera, Dolby Advanced Audio ses teknolojisi, NVIDIA grafik birimleri, CoolSense soğutma teknolojisi, ProtectSmart sarsıntı koruma, Connected Photo ve Connected Music uygulamaları modellerde bulunan özelliklerden bazıları.

Pavilion Sleekbook 15 modelinde ise ek olarak bir tuş takımı bulunuyor. 

26 Ekim tarihinde Pavilion Sleekbook 14 modeli 499$'dan, Pavilion Sleekbook 15 modeli ise 559$'dan satışa sunulacak.


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Mete Can Karahasan 7 yıl
DH'yi de, resmin ürüne ait olmadığını da ayırt edemeyen aklı evvel arkadaşları kutluyorum. Sleekbooklar kırmızı siyah veya gri siyah renkle geliyor...
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Aseudra 7 yıl
Fiyatı ne iyi ne kötü fakat alır mısın deseler almam.
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alp0007 7 yıl
Grafik performansının iyi olacağını sanmıyorum, benim işime yaramaz.
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1963bursa 7 yıl
HDD fiyatlarının düşmesi kendisini gösteriyor, 2 TB HDD 84$, amazon.com/...
HP son kullanıcıya 1 TB'ı yeterli görüyor anlaşılan, keşke 256 yada 240 GB SSD seçeneği de koysalarmış, onlar da 149$, benim tercihim.
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smart1978 7 yıl
Bunun neresi ince? Ekranı da altındaki kasası da kalın ... Göz var göz ...
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OZKNaln 7 yıl
bncede uygun
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Klack 7 yıl
bence de ğil.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Fiyat uygun aslında.
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