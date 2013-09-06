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HP'den iki yeni hepsi bir arada bilgisayar: Recline 23 ve 27

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP'den iki yeni hepsi bir arada bilgisayar: Recline 23 ve 27
HP'den iki yeni hepsi bir arada bilgisayar: Recline 23 ve 27
Son zamanlarda büyük teknoloji firmalarının ilgisini yüksek oranda çeken hepsi bir arada bilgisayarlar arasına Recline 23 ve 27 isimli iki yeni model ekleyen HP, IFA 2013 duyurularına devam ediyor.
Limitli alana sahip kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler ile hazırlanan HP Recline 23 ve 27 hepsi bir arada bilgisayar modelleri, özellikle tasarım açısında oldukça şık ve modern bir çizgi ortaya koyuyorlar. Hareketli ayak yapıları ile geriye doğru eğilerek tablet foruma bürünebilen ve masada kullanım için dengeli bir yapı ortaya koyabilen modellerden Recline 23, teknik olarak Intel Core i7 işlemci, 23-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, 8GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM ve NVIDIA GeForce GT 730A harici grafik birimi ile gelirken, Recline 27 27-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, dördüncü jenerasyon Intel Core i5 işlemci, NVIDIA GeForce GT 730A harici grafik birimi ve 12GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM ile geliyor. Üzerlerinde çift hoparlör yer alan ve harici olarak subwoofer ile tercih edilebilen modellerden Recline 23'ün Beat Audio özel versiyonu (Ayrıca bu versiyon Core i7 yerine Core i5 işlemci kullanıyor), farklı olarak dört adet hoparlör ve standart bir subwoofer ile geliyor.
HP tarafından hazırlanan hepsi bir arada bilgisayar modellerinden Recline 23 1350$, Beat Audio özel versiyonu 1249$, Recline 27 ise 1399$ fiyat etiketleriyle Eylül ayında satışa çıkıyor.
 
HP'den iki yeni hepsi bir arada bilgisayar: Recline 23 ve 27
HP'den iki yeni hepsi bir arada bilgisayar: Recline 23 ve 27


http://www.slashgear.com/hp-envy-recline-23-and-27-touchsmart-aio-fill-the-gap-below-the-desk-05296531/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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KUMANDANASKER 3 yıl
Bazı arkadaşlar ALL IN ONE olunca konuyu yine MAC e getirmiş ve iMAC için çok pahalı diyor, yok bilmem ne diyor, yok APPLE sizi kandırıyor diyor... Bir görsel tasarım uzmanı olarak sadece şunu söyleyeceğim. Dünyanın en büyük firmaları, en kaliteli işler çıkaran fotoğraf sanatçısı, manipülasyoncuları, video kurgucuları, ses editörleri, proje kurgu ve masteringler için neden hep APPLE ı tercih ediyorlar sizce? Hepsi mi aptal? Komik olmayın... APPLE ürünleri sadece Türkiye de pahalı. olumsuz olan tek kısım bu. geri kalanı için şunu söyleyim. ANDROID ve WINDOWS arabadır. Yere sürtünerek gider. IOS ve OSX ise uçak diyelim...
HP nin bu ürünü bende var. tasarım on numara. dokunmatik oluşu gerçekten albeni yaratıyor ama i7 işemcisine 16gb ramine vs. aldanmayın. Profesyonelseniz MAC alın. performansta tavan yapın.
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hddddd 5 yıl
godless turtle
Teknik özellik açısından konuşmuyorum fakat piyasada iMacin yanından geçebilecek tasarıma sahip AiO bilgisayar yok.

Tasarımla boyasınlar böyle gözünüzü.. ki tasarımı da gayet hoş bence, en azından adamlar bi yenilik getirme çabasında, bu şekilde kayar bi ekran gördünüzmü? apple gibi 3farklı nesil mac'e aynı taşıyıcı kaideyi takmıyorlar ;)
recline 27'' 1300usd diyor.. imac 27'' ne kadar 3000usd... biraz da insaflı olup fiyatına göre yapsanız!!! şimdi diyeceksiniz macin işlemcisi şunu iyi bunu iyi vsvsvs. herkes biliyor ki en ucuza alacağınız macin parasına, aynı özelliklerde en pahalı pcyi rahatlıkla toplayabilirsiniz..
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mesincır 5 yıl
Çok cazip geldi bu tasarım. Özellikle masanın kenarından sarktığı pozisyon yada masada yatar şekli çok pratik olabilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ssbrutality 5 yıl
NVIDIA GeForce GT 730A'da Nedir?
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onur01651 5 yıl
O nasıl bir masaya konma tarzıdır, video izlemek lazım, halen anlamadım.
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godless turtle 5 yıl
Teknik özellik açısından konuşmuyorum fakat piyasada iMac'in yanından geçebilecek tasarıma sahip AiO bilgisayar yok.
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IceRulez 5 yıl
GT 730A ne kadar saçma sapan bir seçim olmuş anlamak zor doğrusu
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