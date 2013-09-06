HP'den iki yeni hepsi bir arada bilgisayar: Recline 23 ve 27

Son zamanlarda büyük teknoloji firmalarının ilgisini yüksek oranda çeken hepsi bir arada bilgisayarlar arasına Recline 23 ve 27 isimli iki yeni model ekleyen HP, IFA 2013 duyurularına devam ediyor.

Limitli alana sahip kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler ile hazırlanan HP Recline 23 ve 27 hepsi bir arada bilgisayar modelleri, özellikle tasarım açısında oldukça şık ve modern bir çizgi ortaya koyuyorlar. Hareketli ayak yapıları ile geriye doğru eğilerek tablet foruma bürünebilen ve masada kullanım için dengeli bir yapı ortaya koyabilen modellerden Recline 23, teknik olarak Intel Core i7 işlemci, 23-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, 8GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM ve NVIDIA GeForce GT 730A harici grafik birimi ile gelirken, Recline 27 27-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, dördüncü jenerasyon Intel Core i5 işlemci, NVIDIA GeForce GT 730A harici grafik birimi ve 12GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM ile geliyor. Üzerlerinde çift hoparlör yer alan ve harici olarak subwoofer ile tercih edilebilen modellerden Recline 23'ün Beat Audio özel versiyonu (Ayrıca bu versiyon Core i7 yerine Core i5 işlemci kullanıyor), farklı olarak dört adet hoparlör ve standart bir subwoofer ile geliyor.

HP tarafından hazırlanan hepsi bir arada bilgisayar modellerinden Recline 23 1350$, Beat Audio özel versiyonu 1249$, Recline 27 ise 1399$ fiyat etiketleriyle Eylül ayında satışa çıkıyor.





http://www.slashgear.com/hp-envy-recline-23-and-27-touchsmart-aio-fill-the-gap-below-the-desk-05296531/