HP'den ince tasarımlı dizüstü Envy m4

Windows 8 ile ilgili ürünlerini tanıtmaya devam eden HP, ince tasarımıyla dikkat çeken Windows 8'li dizüstü modeli Envy m4'ü tanıttı.





HP'nin Ultrabook serisinden çizgiler taşıyan modelde 14 inçlik 1366 x 768 piksellik ekran kullanılmış. İşlemci tarafında ise Ivy Bridge tabanlı Core i3 ve Core i5 işlemcilere yer veriliyor.





8GB RAM, 1TB'a kadar depolama kapasitesi, optik sürücü çözümleri, SSD önbellek, Beats Audio ses teknolojisi, bir çift hoparlör ve subwoofer, entegre Intel HD grafik birimi, fırçalanmış alüminyum kasa, parmak izi okuyucu, Intel WiDi içerik aktarım teknolojisi, parmak izi ile hesaplara giriş yapma imkanı veren SimplePass yazılımı şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





26 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak olan ürün 900$ başlangıç fiyatına sahip olacak.