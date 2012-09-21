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HP'den ince tasarımlı dizüstü Envy m4

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'den ince tasarımlı dizüstü Envy m4
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Windows 8 ile ilgili ürünlerini tanıtmaya devam eden HP, ince tasarımıyla dikkat çeken Windows 8'li dizüstü modeli Envy m4'ü tanıttı.

HP'nin Ultrabook serisinden çizgiler taşıyan modelde 14 inçlik 1366 x 768 piksellik ekran kullanılmış. İşlemci tarafında ise Ivy Bridge tabanlı Core i3 ve Core i5 işlemcilere yer veriliyor. 

8GB RAM, 1TB'a kadar depolama kapasitesi, optik sürücü çözümleri, SSD önbellek, Beats Audio ses teknolojisi, bir çift hoparlör ve subwoofer, entegre Intel HD grafik birimi, fırçalanmış alüminyum kasa, parmak izi okuyucu, Intel WiDi içerik aktarım teknolojisi, parmak izi ile hesaplara giriş yapma imkanı veren SimplePass yazılımı şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

26 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak olan ürün 900$ başlangıç fiyatına sahip olacak.

http://www.bgr.com/2012/09/20/hp-envy-m4-pavilion-sleekbook-release-date-specs-windows-8/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Herkese selam utahtayim hp envy m4 dun aldim bugun hoparlor kismi kabardi
Acikcasi yarin geri goturmeyi dusunuyom aslinda cok hizli ama birinci gun kasanin hoporler kismi kabardi
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kabus1234 7 yıl
Isınma sorunu yıne devam eder :D
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kabus1234 7 yıl
Ama gzl pc
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BERK BEY 7 yıl
Hp baydi artik
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Puzzles 7 yıl
Hp düşüşe geçti. En büyük nedeni fırın laptop üretmesi. Umarım bu sorunu aşar.
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arabcian 7 yıl
adam buna bu parayı vericegine 1100 dolara tablet alırmış daha iyiymiş vay anasını millette ne para var hesap makinasını bilgisayarın üzerine koyuyor
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b0Ni 7 yıl
hp fırın diye satsın artık gerek öyle böyle numaralara
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nurettinaz 7 yıl
Hp isterse ağızıyla kuş tutsun yine de bilgisayar işini beceremiyor. Belki ülkemize getirdikleri ürünler ikinci kalitedir orasını bilmem ama kuzenimin başı hem teknik servisiyle hemde kendisiyle çok derde girdi.
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sertacarslan 7 yıl
Buna bu parayı vereceğime üzerine yüzelli-ikiyüz dolar daha koyar herhangi bir Win8pro tablet, hatta MS Surface alırım ki öyle yapacağım.
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napolyon94 7 yıl
yeni bir fırın daha
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aspirin_00 7 yıl
tasarımı şık 15:6 ekran olsa güzel olur
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Recharged 7 yıl
Cihazın tasarımı ve cihaz özellikleri şimdilik iyi görünüyor.900 $'lık fiyatı Türkiye'ye giriş yaptığında 1200-1300 $ olur her halde.
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