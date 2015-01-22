Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'den ultrason teknolojili Android tablet

4 yıl
802
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP'den ultrason teknolojili Android tablet

WebOS ile tablet pazarında hayal kırıklığı yaşadıktan sonra bir dönem geri çekilen ardından Windows 8 ve Android ile yeniden hamle yapmaya başlayan HP, Android tarafında orta seviyede yoluna devam etmekteydi. Firmanın bu hafta tanıttığı tabletler ise üst seviye segmentte yer alıyor. 

İş dünyasını hedefleyen tabletler HP Pro Slate 12 ve HP Pro Slate 8 şeklinde sıralanıyor. HP Pro Slate 12 ise sektörde önemli bir yenilik ile birlikte geliyor. Yeniliğin sahibi ise Qualcomm. 

Qualcomm'un bir süre önce tanıtımını yaptığı ultrason yoluyla ekran kalemini algılayabilen sistem ilk kez HP Pro Slate 12 modelinde kullanılacak. Bu teknolojide ekran kaleminin çıkardığı sesler 4 mikrofon tarafından takip ediliyor ve ister ekran üzerinde ister kağıt üzerinde olsun belirli bir mesafeden tam olarak hangi konumda olduğu anlaşılabiliyor. Qualcomm sayısallaştırıcı kullanan ekranlara göre daha hassas algılama yapıldığı konusunda ısrarcı. 

Pro Slate 12 modelinde bunun haricinde 12.3 inçlik 1600x1200 piksel çözünürlükte ekran, Gorilla Glass 4 koruması, Snapdragon 800 yongaseti, çift ön hoparlör ve bahse konu Duet Pen ekran kalemi yer alıyor. Defter şeklinde kılıf ile sağ kısımda kağıt üzerine yazı yazarken anlık olarak ekrana aktarmanız mümkün. 

Pro Slate 8 modelinde ise 7.9 inçlik ekranda 2048x1536 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 4 kaplama, çift ön hoparlör şeklinde özellikler mevcut. Modelin piksel yoğunluğu 326ppi ile dikkat çekiyor. Kısa süre içerisinde raflara çıkması beklenen tabletlerden HP Pro Slate 12 modeli 569$, HP Pro Slate 8 modeli de 449$ fiyat etiketine sahip olacak.  

http://www.phonearena.com/news/HP-offers-new-12-inch-and-8-inch-Android-powered-tablets-for-business-use_id65029 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GÖKHAN ÇAKMAK1903 4 yıl
hp gercekten cok guzel bir ürünle karsımıza cıktı pclerıde artık eskisi gibi degil ısınma problemi olmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
HP çok farklı işler yapmaya başladı, en azından sektöre farklılık katıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
Güzele benziyor.
Note Prolar 1000 dolar a yakın fiyatlarla çıktıydı sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Tablet farklı özellikler yok.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Whatsapp güncellemesi ile artık web üzerinden kontrol mümkün "Whatsapp inceleme" 4 yıl MSI GTX 960 Gaming 2G Ekran Kartı Video İnceleme 4 yıl SteelSeries Siberia Elite Prism Test Masamızda 4 yıl DH Röportaj: Meizu Türkiye'de! 4 yıl Mobilite: OnePlus Two, Samsung Galaxy S6, HTC One M9, Asus ZenFone 2 5-inç ve dahası... 4 yıl DH Özel Röportaj: Avea, Nokia Networks işbirliğiyle Türkiye’de 4G hız rekorunu kırdı 4 yıl DH Özel Röportaj: Avea ve Nokia Networks, Türkiye’de 4G hız rekorunu kırdı 4 yıl Meizu MX4 Pro inceleme videosu "2K ekran, 3D parmak okuyucu, 20.7MP kamera, 3350mAh pil ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim