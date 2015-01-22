HP'den ultrason teknolojili Android tablet





WebOS ile tablet pazarında hayal kırıklığı yaşadıktan sonra bir dönem geri çekilen ardından Windows 8 ve Android ile yeniden hamle yapmaya başlayan HP, Android tarafında orta seviyede yoluna devam etmekteydi. Firmanın bu hafta tanıttığı tabletler ise üst seviye segmentte yer alıyor.





İş dünyasını hedefleyen tabletler HP Pro Slate 12 ve HP Pro Slate 8 şeklinde sıralanıyor. HP Pro Slate 12 ise sektörde önemli bir yenilik ile birlikte geliyor. Yeniliğin sahibi ise Qualcomm.





Qualcomm'un bir süre önce tanıtımını yaptığı ultrason yoluyla ekran kalemini algılayabilen sistem ilk kez HP Pro Slate 12 modelinde kullanılacak. Bu teknolojide ekran kaleminin çıkardığı sesler 4 mikrofon tarafından takip ediliyor ve ister ekran üzerinde ister kağıt üzerinde olsun belirli bir mesafeden tam olarak hangi konumda olduğu anlaşılabiliyor. Qualcomm sayısallaştırıcı kullanan ekranlara göre daha hassas algılama yapıldığı konusunda ısrarcı.





Pro Slate 12 modelinde bunun haricinde 12.3 inçlik 1600x1200 piksel çözünürlükte ekran, Gorilla Glass 4 koruması, Snapdragon 800 yongaseti, çift ön hoparlör ve bahse konu Duet Pen ekran kalemi yer alıyor. Defter şeklinde kılıf ile sağ kısımda kağıt üzerine yazı yazarken anlık olarak ekrana aktarmanız mümkün.





Pro Slate 8 modelinde ise 7.9 inçlik ekranda 2048x1536 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 4 kaplama, çift ön hoparlör şeklinde özellikler mevcut. Modelin piksel yoğunluğu 326ppi ile dikkat çekiyor. Kısa süre içerisinde raflara çıkması beklenen tabletlerden HP Pro Slate 12 modeli 569$, HP Pro Slate 8 modeli de 449$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.phonearena.com/news/HP-offers-new-12-inch-and-8-inch-Android-powered-tablets-for-business-use_id65029