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HP'den yeni Chromebook

ChromeOS işletim sisteminin önemli temsilcilerinden HP, yeni Chromebook 14 ile tasarım, çözünürlük ve batarya konusunda önemli geliştirmeler yapıyor.
3 yıl
2,2b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP'den yeni Chromebook
Yenilenen HP Chromebook 14, ilk olarak Turbo Silver ve Sky Blue olmak üzere iki farklı renk seçeneği kazanıyor. Bu sayede renkli bir yapıya bürünen Google'ın ChromeOS işletim sistemli dizüstü bilgisayar, 14-inç'lik ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor ve 30$ ekstra ödeme ile 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükteki ekran da elde edilebiliyor.
Batarya geliştirmeleriyle 9 saat gibi oldukça iyi bir çalışma süresi ortaya koyabilen yeni HP Chromebook 14, gücünü artık Nvidia işlemci yerine Intel Celeron N2840'dan alıyor ve 2GB RAM, 16GB dahili flaş depolama ile USB 3.0 / USB 2.0 portları, HDMI çıkışı ve micro SD hafıza kartı okuyucusu gibi detaylar taşıyor.
90 gün ücretsiz Google Müzik, 3 adet Google Play film kiralama ve 100GB Google Drive depolama alanı gibi ekstralarla gelen HP Chromebook 14, Kasım ayında 250$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Full HD ekranlı versiyon ise 280$ seviyesinde.

http://9to5google.com/2015/10/19/refreshed-chromebook-14-hp/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
turkiyede is yapmaz bu
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stevenashty 3 yıl
Burada kaç TL olur?
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OverClocK1ng 3 yıl
"HP Chromebook 14, ilk olarak Turbo Silver ve Sky Blue olmak üzere iki farklı renk seçeneği kazanıyor."
İlla değişik bir renk ismi bulup o isimle çıkartacaklar.
Siyah değil, uzay siyah gibi...
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zaferyurt 3 yıl
avrupadan gidip alim
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emre1393 3 yıl
Ekstralari vermesin düz 200 olsun fhd model
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