"HP'nin akıllı saati pazarda ses getirmeyi hedefliyor"





Akıllı saat segmentinde ilk yıllardaki ürünler ilgi çekici tasarımlara sahip olmaktan uzaktı ve kaba yapılar tüketicinin de uzak kalmasına neden olmuştu. Ancak son dönemde artık çok beğendiğimiz klasik kol saatlerinin tasarımları akıllı saatlere de gelmeye başladı.





Ünlü tasarımcı Michael Bastian ile biraraya gelen HP, pazarda ses getirmeyi amaçladığı ilk akıllı saatini geliştirdi ve resmiyete kavuşturdu. Özellikle tasarım açısından, MB Chronowing adlı akıllı saatin ilgi göreceğini belirtmek gerek. Zaten yüksek fiyatı da bunu destekliyor.





MB Chronowing modeli iOS ve Android cihazları ile uyumlu olacak. Saat ile gelen mail ve SMS'lerden haberiniz oluyor, ajandadaki randevularınız kolunuza geliyor ve müzik oynatıcınızı saatin butonları ile yönetebiliyorsunuz. Canlı skor veya hava durumu gibi farklı beslemelerden gelen bilgileri de ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca standart şekilde saat, kronometre, geri sayım gibi fonksiyonlar da mevcut.





Saatin kadranı ve sol üstteki çerçeve içerisindeki kadran farklı saat yüzleri ile değiştirilebiliyor. Bazen bir barometre bazen bir saat veya termometre bu küçük ekrana yerleşebiliyor. Ana ekranda ise bildirimleri ve batarya düzeyini takip edebiliyorsunuz. Ancak gelen arama bildirimlerinden bahsedilmemiş.





Saat 44mm paslanmaz çelikten imal edilmiş. 300 adetlik özel bir versiyon ise platin kaplama ile geliyor. Safir ekran, timsah derisi kayış gibi çeşitli özelleştirmeler de mevcut. Saat 1 hafta kullanım süresi sunuyor ve belirli bir derinliğe kadar suya da dayanıklı.





MB Chronowing modeli başlangıç olarak 349$ seviyesindeki fiyatlandırma ile 7 Kasım tarihinde ABD'de satışa sunulacak. Sonrasında global bir dağıtım olacak mı bilinmiyor.

http://www.gilt.com/sale/men/mm/michael-bastian-x-hewlettpackard-1