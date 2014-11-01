Haber Editörü
Akıllı saat segmentinde ilk yıllardaki ürünler ilgi çekici tasarımlara sahip olmaktan uzaktı ve kaba yapılar tüketicinin de uzak kalmasına neden olmuştu. Ancak son dönemde artık çok beğendiğimiz klasik kol saatlerinin tasarımları akıllı saatlere de gelmeye başladı.
Ünlü tasarımcı Michael Bastian ile biraraya gelen HP, pazarda ses getirmeyi amaçladığı ilk akıllı saatini geliştirdi ve resmiyete kavuşturdu. Özellikle tasarım açısından, MB Chronowing adlı akıllı saatin ilgi göreceğini belirtmek gerek. Zaten yüksek fiyatı da bunu destekliyor.
MB Chronowing modeli iOS ve Android cihazları ile uyumlu olacak. Saat ile gelen mail ve SMS'lerden haberiniz oluyor, ajandadaki randevularınız kolunuza geliyor ve müzik oynatıcınızı saatin butonları ile yönetebiliyorsunuz. Canlı skor veya hava durumu gibi farklı beslemelerden gelen bilgileri de ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca standart şekilde saat, kronometre, geri sayım gibi fonksiyonlar da mevcut.
Saatin kadranı ve sol üstteki çerçeve içerisindeki kadran farklı saat yüzleri ile değiştirilebiliyor. Bazen bir barometre bazen bir saat veya termometre bu küçük ekrana yerleşebiliyor. Ana ekranda ise bildirimleri ve batarya düzeyini takip edebiliyorsunuz. Ancak gelen arama bildirimlerinden bahsedilmemiş.
Saat 44mm paslanmaz çelikten imal edilmiş. 300 adetlik özel bir versiyon ise platin kaplama ile geliyor. Safir ekran, timsah derisi kayış gibi çeşitli özelleştirmeler de mevcut. Saat 1 hafta kullanım süresi sunuyor ve belirli bir derinliğe kadar suya da dayanıklı.
MB Chronowing modeli başlangıç olarak 349$ seviyesindeki fiyatlandırma ile 7 Kasım tarihinde ABD'de satışa sunulacak. Sonrasında global bir dağıtım olacak mı bilinmiyor.
Kaynak:http://www.gilt.com/sale/men/mm/michael-bastian-x-hewlettpackard-1
http://www.gilt.com/sale/men/mm/michael-bastian-x-hewlettpackard-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hİç bize laf yetiştirme . . .
"HP'nin akıllı saati pazarda ses getirmeyi hedefliyor"
boyle dedigin zaman saat birsey hedefliyormus gibi anlam cikiyor, onun yerine
"HP yeni akilli saatiyle pazarda ses getirmeyi hedefliyor"
ozneyi HP sirketi yapmis oluyorsun yani.
Ayrica sen hedef kitlene laf yetistiremezsin okuyucalarina karsi saygili ol.
Kimseye laf yetiştirdiğim yok, laf yetiştirmeye de zamanım yok. Bahsettiğiniz anlamlar gerek site içerisinde gerekse forum içerisinde kullanılan ve genelde de tepki görmeyen anlamlar. Ancak biz kullanınca nedense bir anda en büyük hatalardan birisi haline geliyor. Üstelik eleştiriler konuyu izah etmekten uzak. Üye birkaç ay önce katılmış ilk mesajından itibaren konularıma yorum yapmaya başlamış ve geneli anlamsız kelimeler ile taraftar tezahüratlarından ibaret. Bunun gibi pek çok yorum ve anlamsız eleştiriler okuyorum. Şimdiye kadar sessiz kaldım ama dozaj gittikçe artıyor. Bundan sonra bu tarz art niyetli eleştirilere gerekli girişimleri başlatacağım. Bunun haricinde okuyucularımıza karşı saygımızı muhafaza ediyoruz endişeniz olmasın.
Tasarım olarak korunup sadece güzel özellikler eklendiği için beğendim. Bir saatten ne bekleyebilirsiniz ki bildirim ve gösterim dışında ?
Haberde herhangi bir hikaye anlatılmıyor. Kaynağı belli olan bir ürünün duyurusu var. O zaman bu haberi veren tüm haber sitelerinin hikaye yazdığını varsaymak gerek. Benim yüzümden haber okumaz olduysanız o zaman diğer editörlerimizin haberlerine alalım sizi. Bir de orayı deneyin.