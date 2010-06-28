HP'nin üst sınıf dizüstü bilgisayarı Envy 14 satışa sunuldu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ünvanını korumaya devam eden HP, üst sınıf dizüstü ailesi Envy'nin Mayıs ayında duyurduğu 14 inçlik modelini satışa sundu.

Gerek tasarımıyla gerekse de donanımsal özellikleriyle HP'nin üst sınıf dizüstü bilgisayar sınıfını oluşturan Envy'nin 14 inçlik üyesinin satış fiyatı 1100 dolardan başlıyor. 2,38 kg'lık alüminyum kasası içersindeki Intel'in i3, i5 ya da i7 işlemcilerinden gücünü alan Envy 14, 64bit'lik Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelirken; 14.5 inçlik LED aydınlatmalı ekranında 1600x900 piksellik çözünürlük sunuyor. 4GB'lık bellekle (8GB'a kadar arttırabilir) ve ATI'nin 1GB'lık Radeon HD 5650 grafik birimiyle gelen bilgisayarın diğer özellikleri arasında TrueVision HD İnternet kamerasına, arka aydınlatmalı klavyeye, 8 hücreli bataryaya, mini Display ve HDMI porta sahip olması bulunuyor.