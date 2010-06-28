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HP'nin üst sınıf dizüstü bilgisayarı Envy 14 satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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HP'nin üst sınıf dizüstü bilgisayarı Envy 14 satışa sunuldu
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ünvanını korumaya devam eden HP, üst sınıf dizüstü ailesi Envy'nin Mayıs ayında duyurduğu 14 inçlik modelini satışa sundu.

Gerek tasarımıyla gerekse de donanımsal özellikleriyle HP'nin üst sınıf dizüstü bilgisayar sınıfını oluşturan Envy'nin 14 inçlik üyesinin satış fiyatı 1100 dolardan başlıyor. 2,38 kg'lık alüminyum kasası içersindeki Intel'in i3, i5 ya da i7 işlemcilerinden gücünü alan Envy 14, 64bit'lik Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelirken; 14.5 inçlik LED aydınlatmalı ekranında 1600x900 piksellik çözünürlük sunuyor. 4GB'lık bellekle (8GB'a kadar arttırabilir) ve ATI'nin 1GB'lık Radeon HD 5650 grafik birimiyle gelen bilgisayarın diğer özellikleri arasında TrueVision HD İnternet kamerasına, arka aydınlatmalı klavyeye, 8 hücreli bataryaya, mini Display ve HDMI porta sahip olması bulunuyor.

HP'nin üst sınıf dizüstü bilgisayarı Envy 14 satışa sunuldu
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modesit 9 yıl
Arkadaşlar envy ile ilgili konu açılmış ama kullananlar hiç yorum yapmamış.ben de bu modelden almak niyetindeyim.bu cihazın bataryası kaç saat gidiyor normal internet kullanımında? Mini display nedir?bu seriyi kullanan arkadaşlar bana detaylı bilgi verirseniz sizlere minnettar olurum.
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DH Misafiri 9 yıl
vatan notbook mağzalarında 2300 tl den satılıyor
ama tasarımı çok iyi olmuş ve asıl önemli yanı yedek batarya ile birlikte gelmesi ve ses sistemi
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mehmetmetingülcan 9 yıl
cihazın parçaları iyi seçilmiş benden ok.
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sahafiec 9 yıl
...
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Kygt 9 yıl
Ortalama fiyat düzeyinde olursa satılabilir neden satılmasın
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colins547 9 yıl
Üst sınıf olduğundan ülkemizde çok satmazlar.Toshiba nın Quizmo ları gibi yok yok laptoplardan
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Freeline 9 yıl
Stil olarak güzelde soğutma daha iyi olabilirdi soğutma delikleri dar tabiki diğer notebooklardan daha dar değil biraz daha önem verse soğutmaya süper olcak
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Batuist 9 yıl
hp gerçekten kaliteli notebooklar üretiyor... bununda donanımı gayet güzel... bir notebookla yapılacak şeyler için oldukça yeterli...
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