HIS 975MHz'de çalışan Radeon HD 6870 IceQ Turbo X modelini duyurdu

Ekran kartı üretiminde AMD'nin ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan HIS, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunduğu özel tasarımlı IceQ modellerine yeni bir çözüm daha ekliyor. Firma tarafından yakında kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 6870 IceQ Turbo X, sahip olduğu özel soğutucusu ve yüksek çalışma frekansıyla dikkat çekiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 255mm2 zar alanında 1.7 milyar transistör barındıran Barts XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 1120x paralel işlem birimi, 56x doku ünitesi ve 32x ROP ile geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart 975MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan Radeon HD 6870 IceQ Turbo X, üretici firma HIS'den yapılan açıklamaya göre 8mm kalınlığında dört adet bakır ısı borusu ve 92mm çapında fan ile donatılan özel soğutucusu ile referans modellere göre 13 derece daha serin ve 15 dbA daha sessiz çalışmayı başarıyor. 7, 8 veya yakında çıkacak 9 serisi anakartlar üzerinde çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek sunan ekran kartı, aynı zamanda çoklu monitör desteği de sunuyor. Eyefinity X teknolojisine destek sunan yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI, iki adet DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle ve bu sayede birden fazla monitörle çalışmak isteyenler için farklı seçeneklere olanak tanıyor.

Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen HIS Radeon HD 6870 IceQ Turbo X için güç tüketim değeri açıklanmış olmasa da, GPU'nun 975MHz'e yükseltilen çalışma frekansı dikkate alındığında, referans model için belirlenen 151 Watt'lık ısıl tasarım gücünün (referans model) artış gösterdiğini söyleyebiliriz. 1-5 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı ile birlikte çok sayıda üreticinin özel tasarımlı ekran kartlarını göstermesi beklenirken, bu konuda erken davranmak isteyen HIS, Radeon HD 6870 tabanlı IceQ Turbo X modelini yakında pazara sunmayı planlıyor. Fiyatı henüz açıklanmayan kartın, referans tasarımlı HIS HD 6870'ten (193€) pahalı olacak.