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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS 975MHz'de çalışan Radeon HD 6870 IceQ Turbo X modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
34,4b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde AMD'nin ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan HIS, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunduğu özel tasarımlı IceQ modellerine yeni bir çözüm daha ekliyor. Firma tarafından yakında kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 6870 IceQ Turbo X, sahip olduğu özel soğutucusu ve yüksek çalışma frekansıyla dikkat çekiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 255mm2 zar alanında 1.7 milyar transistör barındıran Barts XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 1120x paralel işlem birimi, 56x doku ünitesi ve 32x ROP ile geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart 975MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan Radeon HD 6870 IceQ Turbo X, üretici firma HIS'den yapılan açıklamaya göre 8mm kalınlığında dört adet bakır ısı borusu ve 92mm çapında fan ile donatılan özel soğutucusu ile referans modellere göre 13 derece daha serin ve 15 dbA daha sessiz çalışmayı başarıyor. 7, 8 veya yakında çıkacak 9 serisi anakartlar üzerinde çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek sunan ekran kartı, aynı zamanda çoklu monitör desteği de sunuyor. Eyefinity X teknolojisine destek sunan yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI, iki adet DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle ve bu sayede birden fazla monitörle çalışmak isteyenler için farklı seçeneklere olanak tanıyor.

Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen HIS Radeon HD 6870 IceQ Turbo X için güç tüketim değeri açıklanmış olmasa da, GPU'nun 975MHz'e yükseltilen çalışma frekansı dikkate alındığında, referans model için belirlenen 151 Watt'lık ısıl tasarım gücünün (referans model) artış gösterdiğini söyleyebiliriz. 1-5 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı ile birlikte çok sayıda üreticinin özel tasarımlı ekran kartlarını göstermesi beklenirken, bu konuda erken davranmak isteyen HIS, Radeon HD 6870 tabanlı IceQ Turbo X modelini yakında pazara sunmayı planlıyor. Fiyatı henüz açıklanmayan kartın, referans tasarımlı HIS HD 6870'ten (193€) pahalı olacak.


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Mckhan 8 yıl en beğenilen
25mhz daha ittirsen ölürsün değil mi
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baraks35 8 yıl
Bu ne ya su tabancası gibi iğrenç bi rengi var basit duruyor.
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ceycey11 8 yıl
görünüşü hayal kırıklığı ama içerik iyi
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Tanarri 8 yıl
yatay ve şeffaf bi kasa içerisinde uv ışık altında çok hoş görünür gibi geldi bana :)
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ens1252 8 yıl
Tasarım ve soğutması Sappıre Hd5870 Vapor-x modeline benzemiş, 1000mhz neden yapmamışlar 25 mhz oc bizemi bırakmışlar
images.bit-tech.net/...
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VenomS 8 yıl
vallahi 1 Ghz Psikolojik sınır bencede 1 Ghz GPU 5 Ghz GDDR5 olsaydı tadından yenmezdi
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devrimdoga 8 yıl
Gpu 1 ghz olabilirdi ama bunun yanında referans tasarıma göre sessiz ve daha soğuk bir kart olması önemli bir ayrıcalık ve kart çok yakışıklı duruyor.
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M@U 8 yıl
Eski tasarımı istiyoruz.


Aslında kartın görüntüsünü pek umursamam ama IceQ'ya bu yapılmamalı.
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#Gakko_ 8 yıl

M@U

Eski tasarımı istiyoruz.


Aslında kartın görüntüsünü pek umursamam ama IceQ'ya bu yapılmamalı.

Kullanıcılarda monotonluk hissi uyandırmamak adına tasarımda değişikliğe gitmiş olabilirler.. "Tebdil-i tasarımda da ferahlık vardır" mantığıyla mesela...
:)
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ThE LoSt 8 yıl
kart sessiz ve serin çalışıcağa benziyor..
gpuyu ise 1ghz yapsalarmış keşke
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Mckhan 8 yıl en beğenilen
25mhz daha ittirsen ölürsün değil mi
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hapocod 8 yıl
1 ghz olabilirdi.
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