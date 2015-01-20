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HTC, 1 Martta ilk akıllı saatini tanıtmayı planlıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Daha önce bu bağlantıda HTC'nin 1 Martta düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi modelini tanıtacağını sizlerle paylaşmıştık. Mobil Dünya Kongresi'nin başlamasından hemen 1 gün önce düzenlenecek etkinlikte HTC'nin ilk akıllı saatini de tanıtması bekleniyor.
Geçtiğimiz yılın sonlarında şirketin giyilebilir cihazı CES 2015 fuarında tanıtacağı iddiaları ortaya çıkmıştı fakat ürün tam olarak hazır olmadığı için tanıtımın erteleneceği de söylenmişti.

1 Martta amiral gemisi modeli ile birlikte duyurulması beklenen giyilebilir teknolojinin sunacağı özellikler tam olarak bilinmiyor ancak iddialara göre cihaz spor ürünleri ve aksesuarları satan Under Armour markası ile birlikte üretilecek. Bu da fitness ve spor özellikleri sunan bir akıllı saat/bileklik olasılığını güçlendiriyor.

HTC'nin rakibi sayılabilecek Samsung, LG, Sony ve Asus'un akıllı saatleri bir süredir zaten piyasada bulunuyor. HTC'nin piyasaya girmek konusunda biraz geç kaldığı ve Apple'ın da aynı şekilde akıllı saat pazarına geç girecek olmasının şirketin işini zorlaştırabileceği söyleniyor.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
M9 a hediye olarak verirse düşünülebilir
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advancedmobile 4 yıl
Bir sen eksiktin :)
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doctor_bey 4 yıl
Düşünsenize ilk çıktığında 600 liradan satılıyormuş
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Gece772 4 yıl
Bakalım ürün nasıl.....
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tekin-71 4 yıl
Samsung galaxy s2,s3 ve note 2 den sonra One e 8 kullanıyorum ve Samsung pişmanlıkmış.Neyse zararından neresinden dönersen kardır :)
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L0NEW0LF 4 yıl
Hocam ben bu olayı HTC One X de çözmüştüm 4 sene önce o zaman dedim HTC en iyisi diye o zaman kadar sürekli samsung bayağa bişey sanıyordum ama HTC dediğin zaman akan sular duruyor herifler güzel iş çıkarıyor. bu saatte kesin hepsine fark atar ahanda buraya yazıyorum
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GylR? 4 yıl
M9 kamerasında ultrapixel den kurtulsun da one plus one dan sonra alınabilir Android cihaz olsun.
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