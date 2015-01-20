HTC, 1 Martta ilk akıllı saatini tanıtmayı planlıyor







Daha önce bu bağlantıda HTC'nin 1 Martta düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi modelini tanıtacağını sizlerle paylaşmıştık. Mobil Dünya Kongresi'nin başlamasından hemen 1 gün önce düzenlenecek etkinlikte HTC'nin ilk akıllı saatini de tanıtması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında şirketin giyilebilir cihazı CES 2015 fuarında tanıtacağı iddiaları ortaya çıkmıştı fakat ürün tam olarak hazır olmadığı için tanıtımın erteleneceği de söylenmişti.

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1 Martta amiral gemisi modeli ile birlikte duyurulması beklenen giyilebilir teknolojinin sunacağı özellikler tam olarak bilinmiyor ancak iddialara göre cihaz spor ürünleri ve aksesuarları satan Under Armour markası ile birlikte üretilecek. Bu da fitness ve spor özellikleri sunan bir akıllı saat/bileklik olasılığını güçlendiriyor.HTC'nin rakibi sayılabilecek Samsung, LG, Sony ve Asus'un akıllı saatleri bir süredir zaten piyasada bulunuyor. HTC'nin piyasaya girmek konusunda biraz geç kaldığı ve Apple'ın da aynı şekilde akıllı saat pazarına geç girecek olmasının şirketin işini zorlaştırabileceği söyleniyor.