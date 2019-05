HTC, 4 Eylül etkinliği için davetiye gönderimine başladı

19 Ağustos tarihinde New York ve Tokyo'da hem One for Windows hem de J Butterfly için birer etkinlik gerçekleştirecek olan HTC, 4 Eylül tarihi için de bir etkinlik ayarlamış durumda.





IFA 2014 fuarının ilk gününde yapılacak olan etkinlikte neler tanıtılacağı bilinmiyor ancak önceki sızıntılara bakarak bir kaç muhtemel ürün mevcut. Bunlardan iki tanesi One for Windows ve Butterfly 2.





HTC'nin WP8.1 işletim sistemli One for Windows 19 Ağustos tarihinde tanıtılarak sadece Verizon operatörüne özel olarak bir süre ABD'de satışta kalacak. Ancak IFA 2014 fuarı sonrasında cihazın global dağıtıma başlayacağı tahmin ediliyor.





HTC'nin Japonya için geliştirdiği J Butterfly modelinin Butterfly 2 olarak uluslararası pazara çıakcağı bir süre önce internete sızdırılmıştı. Bu bakımdan etkinlikte Butterfly 2 modelinin tanıtılması muhtemel.





Diğer bir ihtimal ise HTC One Max modelinin devamı. One M8 Max olarak adlandırılacağı tahmin edilen modelde iddialara göre 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM gibi özellikler yer alacak. Ayrıca 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetine sahip A11 kod adlı akıllı telefonun tanıtılması da olası. Bunun yanında firmanın üzerinde çalıştığı akıllı saatin de etkinlikte karşımıza çıkabileceği ifade ediliyor.

