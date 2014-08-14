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HTC, 4 Eylül etkinliği için davetiye gönderimine başladı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, 4 Eylül etkinliği için davetiye gönderimine başladı

19 Ağustos tarihinde New York ve Tokyo'da hem One for Windows hem de J Butterfly için birer etkinlik gerçekleştirecek olan HTC, 4 Eylül tarihi için de bir etkinlik ayarlamış durumda. 

IFA 2014 fuarının ilk gününde yapılacak olan etkinlikte neler tanıtılacağı bilinmiyor ancak önceki sızıntılara bakarak bir kaç muhtemel ürün mevcut. Bunlardan iki tanesi One for Windows ve  Butterfly 2.

HTC'nin WP8.1 işletim sistemli One for Windows 19 Ağustos tarihinde tanıtılarak sadece Verizon operatörüne özel olarak bir süre ABD'de satışta kalacak. Ancak IFA 2014 fuarı sonrasında cihazın global dağıtıma başlayacağı tahmin ediliyor. 

HTC'nin Japonya için geliştirdiği J Butterfly modelinin Butterfly 2 olarak uluslararası pazara çıakcağı bir süre önce internete sızdırılmıştı. Bu bakımdan etkinlikte Butterfly 2 modelinin tanıtılması muhtemel. 

Diğer bir ihtimal ise HTC One Max modelinin devamı. One M8 Max olarak adlandırılacağı tahmin edilen modelde iddialara göre 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM gibi özellikler yer alacak. Ayrıca 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetine sahip A11 kod adlı akıllı telefonun tanıtılması da olası. Bunun yanında firmanın üzerinde çalıştığı akıllı saatin de etkinlikte karşımıza çıkabileceği ifade ediliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/08/htc-schedules-event-september-4th.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
önce teleservice i halletsinler htc donanımda 0 garantide 0 yani htc Türkiye'de bi iş yapamaz...
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Knock Code 4 yıl
En azindan bu sene icinde cikan 64 bitler alinmaz dostlar.
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matmuhendisi 4 yıl
One max e o kadar heyecanlanmıstık ki artık zevk vermiyor ..
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PeYLeR. 4 yıl
Plastik 2000 ise metal olunca 2.500 olması normal mi yani.
Kullandığım htc one komple kasasını(ön arka) 60 liraya değiştirdim. o kasanın maliteti en fazla 20 liradır. Şimdi 20 liralık kasa için 500 lira fazla vermek mantıklı mı
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Apple Specialist 4 yıl
Malzemesine göre fiyat olduğu için bu kadar pahalı samsung plastik kullandığı halde 2.000 tl?
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Gece772 4 yıl
Ürün şaşırtan bir özelliği görebileceğimizden emin değillim
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SteveMeade 4 yıl
2.800 olur mu ya o ne öyle çerez parası gibi, en az 5.000
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ounomaus 4 yıl
hadi bakalım htc şimdi fiyatı tahmin edelim tr fiyatı 2800 civarı bekliyom
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