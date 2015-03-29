HTC Çin, One E9+ modelinin özel sayfasını yayınladı

HTC Çin, son zamanlarda bir çok sızıntısı yayınlanan HTC One E9+ için hazırladığı özel web sayfasını yayınladı. Web sayfasında sızıntıların doğru olduğu açık bir şekilde görülüyor, ancak sızdırılamayan teknik detaylara da yer verilmiş durumda.

Web sitesinde yer verilen detaylara baktığımızda 5.5 inç ekrana sahip modelin QHD yani 2K çözünürlük ile 534ppi değerine ulaştığını görüyoruz. Sayfada bir de HD çözünürlüklü bir ekrandan bahsediliyor ancak söylentiler bu kısmın HTC One E9 için düzenlendiğini yönünde. 64-bit, sekiz çekirdekli 2GHz saat hızına çalışan MT6795M çipseti telefona işlem gücünü verirken 2 GB sistem belleği cihaza eşlik ediyor. Dolby Audio teknolojisi ile güçlendirilmiş BoomSound hoparlörler de yine kendine yer bulmuş durumda.

Ana kamerada 13MP çözünürlüğe sahip iken ön kısımda Ultrapiksel teknolojisi kullanılıyor. Çin için çıkarılan versiyonu çift sim kartı destekleyen One E9+'ın hafızasını Micro SD kart ile arttırmak mümkün. Ayrıca ağırlığı 150 gram olan telefonun kasa boyutları 156.5x76.5x7.49mm, pil kapasitesi ise 2800mAh olarak belirtilmiş. Satın alma butonu henüz işlevsel olarak çalışmadığı için fiyat karşımıza çıkmıyor. Ancak ürünün resmileştiğini ve Çin içerisinde kısa süre içerisinde satışa başlayacağını söyleyebiliriz.

http://www.htc.com/cn/smartphones/htc-one-e9-plus/