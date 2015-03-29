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HTC Çin, One E9+ modelinin özel sayfasını yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC Çin, One E9+ modelinin özel sayfasını yayınladı
 
HTC Çin, son zamanlarda bir çok sızıntısı yayınlanan HTC One E9+ için hazırladığı özel web sayfasını yayınladı. Web sayfasında sızıntıların doğru olduğu açık bir şekilde görülüyor, ancak sızdırılamayan teknik detaylara da yer verilmiş durumda.
Web sitesinde yer verilen detaylara baktığımızda 5.5 inç ekrana sahip modelin QHD yani 2K çözünürlük ile 534ppi değerine ulaştığını görüyoruz. Sayfada bir de HD çözünürlüklü bir ekrandan bahsediliyor ancak söylentiler bu kısmın HTC One E9 için düzenlendiğini yönünde. 64-bit, sekiz çekirdekli 2GHz saat hızına çalışan MT6795M çipseti telefona işlem gücünü verirken 2 GB sistem belleği cihaza eşlik ediyor. Dolby Audio teknolojisi ile güçlendirilmiş BoomSound hoparlörler de yine kendine yer bulmuş durumda.
Ana kamerada 13MP çözünürlüğe sahip iken ön kısımda Ultrapiksel teknolojisi kullanılıyor. Çin için çıkarılan versiyonu çift sim kartı destekleyen One E9+'ın hafızasını Micro SD kart ile arttırmak mümkün. Ayrıca ağırlığı 150 gram olan telefonun kasa boyutları 156.5x76.5x7.49mm, pil kapasitesi ise 2800mAh olarak belirtilmiş. Satın alma butonu henüz işlevsel olarak çalışmadığı için fiyat karşımıza çıkmıyor. Ancak ürünün resmileştiğini ve Çin içerisinde kısa süre içerisinde satışa başlayacağını söyleyebiliriz.
HTC Çin, One E9+ modelinin özel sayfasını yayınladı
 

http://www.htc.com/cn/smartphones/htc-one-e9-plus/ Yorum Yaz
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akmac 4 yıl
Tasarım anlamında M9'dan çok daha iyi.
Fiyat olarak doğru hedef konulursa iyi satış rakamlarına ulaşabilir.

Son gelen zamlar ve markaların yenilik sunamayan amiral gemileri bana komik geliyor. Apple dahil.
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le_vlo 4 yıl akmac
akmac

Tasarım anlamında M9'dan çok daha iyi.
Fiyat olarak doğru hedef konulursa iyi satış rakamlarına ulaşabilir.

Son gelen zamlar ve markaların yenilik sunamayan amiral gemileri bana komik geliyor. Apple dahil.

Tasarım farkı sadece arkasında var ve bence M9'un arkası daha güzel.
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mu5tafa 4 yıl
5.5 inç telefona 2800 mah pil, 2k ekran. Yanında şarj cihazı taşıyacaklar için ideal. 5.2 ekrana 3000 mah pili 2 yıl önce sığdıran lg den bir şeyler öğrensin htc.
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ICromwelleI 4 yıl
O batarya olmamış Qhd ne kadar çok şarj yediğini herkes biliyor bu Bataryanın da yetmeyeceğini.
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1BilimAdamı 4 yıl
Apple bu sene kamerayı kasaya sığdıramadı nedense doğru birşeymiş gibi diğer üreticilerde kameryı sığdıramamaya(sığdırmamaya) başladı.
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Maxthon 4 yıl
Arkadaş bu sene nedir bu iphone'dan sonra çıkık kamera ve oval kenar sevdası anlamadım.
Not: Applecı falan değilim, S3 kullanan bir zavallıyım.
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le_vlo 4 yıl Maxthon
J.Maharaja

Arkadaş bu sene nedir bu iphone'dan sonra çıkık kamera ve oval kenar sevdası anlamadım.
Not: Applecı falan değilim, S3 kullanan bir zavallıyım.

Evet maalesef bu çıkıntılı kamera ne berbat öyle moda oldu anlaşılan




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kesbi 4 yıl
Siyah çerçeveyi gövde rengi olarak düşünün ve ne kadar rezil bir telefon olduğunu görün.
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le_vlo 4 yıl kesbi
kesbi

Siyah çerçeveyi gövde rengi olarak düşünün ve ne kadar rezil bir telefon olduğunu görün.

Evet haklısınız kötü görünüyor ama bence aşağıda ki htc yazan kısım dışında ki çerçeveler bence düşmelere karşı ekranı koruma yani daha sağlam olması direk cama darbe gelmemesi adına bırakılmış.
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talib kweli 4 yıl
Arka taraf çokta kötü değil ama pek beğenmedim.
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m.can123 4 yıl
bence tasarım güzel olmuş. Sadece kamera acaba ne kadar dışarı çıkık onu görmek lazım.
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Tirion Fordring 4 yıl
Fiyat uygun gelirse alınır bu. Yalnız 2 gb ram biraz kafa karıştırıcı.
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Lockheed 4 yıl
Snapdragon 810'un ısınma problemleri her ne kadar yazılımla giderildiği söylense de insanın içine şüphe bir kere girdimi çıkması zor oluyor. Hele ki MT6795'in Snapdragon 810'dan daha iyi bir işlemci olduğu da bir gerçek. Bu da E9'un işlem gücü ve kararlılık anlamında One M9'dan daha iyi olacağına işaret ediyor.
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