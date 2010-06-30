HTC: Desire, Legend ve Wildfire için Android 2.2 güncellemesi üçüncü çeyrekte hazır olacak

Google'ın bu hafta içinde Nexus One için Android "Froyo" 2.2 güncellemesini yayınlamasından sonra gözler Tayvan'lı üretici HTC'e çevrilmiş ve Desire, Legend gibi akıllı telefonlarına Froyo güncellemesini ne zaman sunacağı kullanıcılar arasında merak konusu olmuştu.

HTC'nin İngiltere Ofisi'nden gelen açıklamaya göre firma, tahmin edebileceğiniz gibi HTC Sense arayüzünü Froyo'ya en iyi şekilde entegre etmek için iş ortaklarıyla sıkı birşekilde çalışmaya devam ediyor ve yılın 3.çeyreğinden itibaren Desire, Legend ve Wildfire için Android 2.2 güncellemesini sunmayı hedefliyor.

Bakalım, güncelleme HTC'nin hedeflediği tarihlerde kullanıcıya sunulacak mı yoksa Hero kullanıcılarının Android 2.1'i beklediği gibi Desire, Legend ve Wildfire kullanıcıları da Android 2.2'i beklemek zorunda mı kalacak ?