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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC: Desire, Legend ve Wildfire için Android 2.2 güncellemesi üçüncü çeyrekte hazır olacak

8 yıl
22,6b
1
2
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Google'ın bu hafta içinde Nexus One için Android "Froyo" 2.2 güncellemesini yayınlamasından sonra gözler Tayvan'lı üretici HTC'e çevrilmiş ve Desire, Legend gibi akıllı telefonlarına Froyo güncellemesini ne zaman sunacağı kullanıcılar arasında merak konusu olmuştu.

HTC'nin İngiltere Ofisi'nden gelen açıklamaya göre firma, tahmin edebileceğiniz gibi HTC Sense arayüzünü Froyo'ya en iyi şekilde entegre etmek için iş ortaklarıyla sıkı birşekilde çalışmaya devam ediyor ve yılın 3.çeyreğinden itibaren Desire, Legend ve Wildfire için Android 2.2 güncellemesini sunmayı hedefliyor.

Bakalım, güncelleme HTC'nin hedeflediği tarihlerde kullanıcıya sunulacak mı yoksa Hero kullanıcılarının Android 2.1'i beklediği gibi Desire, Legend ve Wildfire kullanıcıları da Android 2.2'i beklemek zorunda mı kalacak ?


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DH Misafiri 8 yıl
ekim sonu deniliyordu ses seda yok
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DH Misafiri 8 yıl
bune ya guncelleme duasınamı cıkalım allah askına
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