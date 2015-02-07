HTC One M7 geliştirici sürümü için Lollipop güncellemesi başladı

Şirketin M8 modelinden önceki amiral gemisi One M7'nin geliştirici sürümü için Android 5.0 Lollipop güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme M7 modelinin tüm kullanıcılar için kısa süre sonra güncellemeyi alacağının bir habercisi. Güncellemenin çok geçmeden global anlamda yayınlanacağı düşünülüyor.

HTC One M7 için 90 günde güncelleme sözünü tutamayan HTC kısa bir süre farkla da olsa güncellemeyi yayınlayabilecek gibi gözüküyor. Geliştirici sürümü için gelen güncelleme ile M7 modeli Sens 6 arayüzünde çalışmaya devam ederken cihazı 5.0.2 sürümüne taşıyor. Yaklaşık 700 MB boyutundaki güncellemenin yapı numarası 7.17.1540.7 olarak geçiyor.

Güncelleme ile bildirim ekranı ve bildirimler değişime uğrarken artık bildirimler kilit ekranında görüntülenebiliyor. Ayarlar menüsü arama fonksiyonuna kavuşurken son uygulamalar bölümünün de revize edildiği söyleniyor. Ayrıca güncelleme Lollipop ile gelen materyal tasarım anlayışından da nasibini almış görünüyor.

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Geçtiğimiz günlerde M8 kullanıcılarına Lollipop sürümünü ulaştıraran HTC bu kez M7 kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.