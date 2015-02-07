HTC One M7 geliştirici sürümü için Lollipop güncellemesi başladı

Şirketin M8 modelinden önceki amiral gemisi One M7'nin geliştirici sürümü için Android 5.0 Lollipop güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme M7 modelinin tüm kullanıcılar için kısa süre sonra güncellemeyi alacağının bir habercisi. Güncellemenin çok geçmeden global anlamda yayınlanacağı düşünülüyor.
HTC One M7 için 90 günde güncelleme sözünü tutamayan HTC kısa bir süre farkla da olsa güncellemeyi yayınlayabilecek gibi gözüküyor. Geliştirici sürümü için gelen güncelleme ile M7 modeli Sens 6 arayüzünde çalışmaya devam ederken cihazı 5.0.2 sürümüne taşıyor. Yaklaşık 700 MB boyutundaki güncellemenin yapı numarası 7.17.1540.7 olarak geçiyor.
Güncelleme ile bildirim ekranı ve bildirimler değişime uğrarken artık bildirimler kilit ekranında görüntülenebiliyor. Ayarlar menüsü arama fonksiyonuna kavuşurken son uygulamalar bölümünün de revize edildiği söyleniyor. Ayrıca güncelleme Lollipop ile gelen materyal tasarım anlayışından da nasibini almış görünüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerika sprint çıkışlı cihazım ve 4.4.2'den 5.0.2'ye güncelledim. İlk kurduğum saatler şarj ciddi anlamda hızlı eksiliyodu. Bu konuyla ilgili ufak bir iki araştırma yapınca wi-fi üzerinden güncelleme alanların yani bilgisayar yardımı ile temiz kurulum yapmayanların kesinlikle cihazı fabrika ayarlarına döndürmeleri yani format atmaları gerektiğine dair yorumlar okudum çeşitli Türk ve yabancı forumlarda.Her neyse yedeklerimi aldım ve formatladım cihazı.
Bu işlemden sonra cihaz kendine geldi.1 seneden fazladır m7 kullanıcısıyım ve samimi söylüyorum 4.4.2 de cihazı güç tasarruf modundan çıkartamıyordum korkudan, zor bela günü çıkartıyodu cihaz. Şu an ise güç tasarruf modu kapalı, ekran parlaklığı %70'lerde rahatça çıkarıyor 1 günü.
Kafanızda daha rahat şekillensin diye; 4.4.2 de 3g açıkken ve cihaz uykudayken sabaha kadar saat başı %1 tüketim vardı, şimdi ise güç tasarruf modu kapalı, uyku modu kapalı olduğu halde sabaha kadar (7-8 saat) bekleme modunda %2 veya 3 anca tüketiyor.
Sözün özü: Benim deneyimlerime göre batarya performansı ciddi anlamda artmış lakin bu bataryanın yıpranmışlığına, kişiden kişiye değişen uygulama kullanımına göre herkese olumlu yansımayabilir.
Batarya dışında cihazın genel kullanımı da çok akıcı, android lollipop için optimize edilen yazılımlar fevkalade; örnek 60 fps çalışan chrome.
Olumsuz bir şey yok mu derseniz var; android runtime (art) için optimize edilmemiş veyahut güncelleme almamış bazı uygulama ve oyunlarda performans sıkıntısı var.
Son olarak; tüm akıllı telefon markalarında uzun süre dolaşmış birisi olarak iphone bir yana en keyifli android deneyimini HTC yaşattı. Malzeme kalitesi, ses deneyimi, sense arayüzü hepsini geçtim neredeyse 2 yaşındaki cihaza oldukça hızlı bir biçimde güncelleme verdi, daha ne olsun.?!