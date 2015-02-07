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HTC One M7 geliştirici sürümü için Lollipop güncellemesi başladı

4 yıl
12b
1
61
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M7 geliştirici sürümü için Lollipop güncellemesi başladı
Geçtiğimiz günlerde M8 kullanıcılarına Lollipop sürümünü ulaştıraran HTC bu kez M7 kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Şirketin M8 modelinden önceki amiral gemisi One M7'nin geliştirici sürümü için Android 5.0 Lollipop güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme M7 modelinin tüm kullanıcılar için kısa süre sonra güncellemeyi alacağının bir habercisi. Güncellemenin çok geçmeden global anlamda yayınlanacağı düşünülüyor.
HTC One M7 için 90 günde güncelleme sözünü tutamayan HTC kısa bir süre farkla da olsa güncellemeyi yayınlayabilecek gibi gözüküyor. Geliştirici sürümü için gelen güncelleme ile M7 modeli Sens 6 arayüzünde çalışmaya devam ederken cihazı 5.0.2 sürümüne taşıyor. Yaklaşık 700 MB boyutundaki güncellemenin yapı numarası 7.17.1540.7 olarak geçiyor.
Güncelleme ile bildirim ekranı ve bildirimler değişime uğrarken artık bildirimler kilit ekranında görüntülenebiliyor. Ayarlar menüsü arama fonksiyonuna kavuşurken son uygulamalar bölümünün de revize edildiği söyleniyor. Ayrıca güncelleme Lollipop ile gelen materyal tasarım anlayışından da nasibini almış görünüyor.

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DH Misafiri 4 yıl
lolipop güncellemesi sonunda geldi şuan yüklüyorum m7 kullanıcıları kontrol etsin !!!
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kod40 4 yıl
sonunda geldi güncelleme ya
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bioleon555 4 yıl
M9 cikan surumu m7 ye modlasalarda cihazi root lattirsak 😃
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bioleon555 4 yıl
Eee nerde kaldi bu guncelleme mart da gelir artik
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mabool 4 yıl
m8 güncellemesi ilk çıktıktan 9 gün sonra Türkiyeye geldi m7 güncellemesinin çıkışının üstünden 11 12 gün geçti bugün yarın gelecekmiş gibi geliyor bana :)
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doctor_bey 4 yıl
Adamlar hala destek veriyor vay be, gerçi bencede bundan başka güncelleme almaz ama bu da bir başarı bence
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mabool 4 yıl doctor_bey
lg g2 ye samsung s4 e veriyorken htc ye neden bu kadar şaşırdınız sonuçta bu modeller aynı yıl çıkmış modeller.
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mabool 4 yıl
Evet yahu canli destekten de sordum henuz resmi bir aciklama yok diyor zaten resmi aciklama olsa hemen duyuruyonuz :)
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optimist0626 4 yıl
Türkiyeye ne zaman gelecek bilgisi olan var mı kaç gün oldu hala yok.
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serdarsimsek1 4 yıl
yok öyle bi güncelleme ?? bunu çıktıgı zaman paylaşsanız olmuyomu?
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psychoAttack 4 yıl
Arkadaşlar şarj konusunda çok soru geliyor tecrübelerime değineyim.

Amerika sprint çıkışlı cihazım ve 4.4.2'den 5.0.2'ye güncelledim. İlk kurduğum saatler şarj ciddi anlamda hızlı eksiliyodu. Bu konuyla ilgili ufak bir iki araştırma yapınca wi-fi üzerinden güncelleme alanların yani bilgisayar yardımı ile temiz kurulum yapmayanların kesinlikle cihazı fabrika ayarlarına döndürmeleri yani format atmaları gerektiğine dair yorumlar okudum çeşitli Türk ve yabancı forumlarda.Her neyse yedeklerimi aldım ve formatladım cihazı.

Bu işlemden sonra cihaz kendine geldi.1 seneden fazladır m7 kullanıcısıyım ve samimi söylüyorum 4.4.2 de cihazı güç tasarruf modundan çıkartamıyordum korkudan, zor bela günü çıkartıyodu cihaz. Şu an ise güç tasarruf modu kapalı, ekran parlaklığı %70'lerde rahatça çıkarıyor 1 günü.

Kafanızda daha rahat şekillensin diye; 4.4.2 de 3g açıkken ve cihaz uykudayken sabaha kadar saat başı %1 tüketim vardı, şimdi ise güç tasarruf modu kapalı, uyku modu kapalı olduğu halde sabaha kadar (7-8 saat) bekleme modunda %2 veya 3 anca tüketiyor.

Sözün özü: Benim deneyimlerime göre batarya performansı ciddi anlamda artmış lakin bu bataryanın yıpranmışlığına, kişiden kişiye değişen uygulama kullanımına göre herkese olumlu yansımayabilir.

Batarya dışında cihazın genel kullanımı da çok akıcı, android lollipop için optimize edilen yazılımlar fevkalade; örnek 60 fps çalışan chrome.

Olumsuz bir şey yok mu derseniz var; android runtime (art) için optimize edilmemiş veyahut güncelleme almamış bazı uygulama ve oyunlarda performans sıkıntısı var.

Son olarak; tüm akıllı telefon markalarında uzun süre dolaşmış birisi olarak iphone bir yana en keyifli android deneyimini HTC yaşattı. Malzeme kalitesi, ses deneyimi, sense arayüzü hepsini geçtim neredeyse 2 yaşındaki cihaza oldukça hızlı bir biçimde güncelleme verdi, daha ne olsun.?!
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SingleShot 4 yıl
peki sense7 guncellemesi ne olacak bilen varmi?
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DH Misafiri 4 yıl
5 gün oldu güncelleme yi yükleyeli Htc One Developer Edition kullanıyorum full sarjin dolum süresi uzadı kapaliyken de bir de full sarjdan çıkınca konuşma veya facebook ta yazı okurken 2 dakikada %10 şarj eksiliyor ikincisi yüklü uygulamalardan sorunsuz çalışan lar facebook İnstagram google plus twitter a uygulama üzerinden giriş hatası uyarısı alıyorum internet üzerindende sorun yok. Diğer uygulama 'larda da fotoğraf yuklerken yüklenme durduruldu daha sonra tekrar deneyin diye hata veriyor kamerasını iyilestirmisler daha bi canlı görüş oluşmuş on kamera da da aynen
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Gurbetçi23 4 yıl DH Misafiri
Kamerayı iyilestirmisler diyorsunuz demek peki sizdeki 5.0.2 mi sanırım Htc Türkiye 'deki cihazlara Lollipopun bu sürümünü verecekmiş :)
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar turkiye den güncelleme alan varmı..
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