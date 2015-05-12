HTC, One M8S modelini ülkemizde de satışa sunacağını açıkladı

HTC geçtiğimiz ayın ilk günlerinde One M8S adını verdiği yeni modelini Avrupa için duyurmuştu. Bu duyurunun ardından şirket ülkemizdeki sosyal medya hesaplarından modelin Türkiye'de de satışa sunulacağını açıkladı.

Donanıma bakacak olursak cihazın gücünü son dönemlerin popüler çipsetlerinden Snapdragon 615 (4 adet 1.7GHz Cortex A53 + 4 adet 1.0 GHz Cortex A53) modelinden aldığını görüyoruz. Bunun dışında cihazda 2 GB bellek ve 16 GB depolama alanı bulunurken bu depolama alanını Micro SD kart ile arttırmak da mümkün.

Arka kamera F/2.0 diyagram açıklığına sahip ve 13 MP çözünürlükte iken ön tarafta 5 MP'lik bir kamera tercihe dilmiş. Ayrıca telefon Android 5.0 ile kutusundan çıkıyor ancak Sense 6 arayüzüne sahip. One M9'da gördüğümüz yeni arayüze henüz bu cihazda da yer verilmediğini görüyoruz.



Cihazın Türkiye için satış fiyatı henüz açıklanmadı. HTC Türkiye web sitesinde de henüz listelenmeyen cihazın kısa bir süre içerisinde fiyatı açıklanarak satışının başlanacağını söyleyebiliriz. Kıyaslamak gerekirse cihaz şu an İngiltere'de 380 İngiliz Sterlini (1600 TL) fiyat ile satılıyor. Türkiye fiyatı açıklandığında güncel bilgiyi yine bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Cihazı kısaca hatırlatmak gerekirse HTC tasarım olarak HTC One M8'in neredeyse aynısı olan M8S modelinden 0.2mm daha kalın. Kalınlığın artmasına rağmen ağırlık yine 160 gram olarak korunurken cihazın tam boyutları 146.36 x 70.6 x 9.55mm şeklinde. Kalınlık dışında tamamen One M8 modeli gibi görünen cihazda derinlik algılayan ikinci arka kamera da yerini koruyor.