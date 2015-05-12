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HTC, One M8S modelini ülkemizde de satışa sunacağını açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
12,7b
1
88
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC, One M8S modelini ülkemizde de satışa sunacağını açıkladı
 
HTC geçtiğimiz ayın ilk günlerinde One M8S adını verdiği yeni modelini Avrupa için duyurmuştu. Bu duyurunun ardından şirket ülkemizdeki sosyal medya hesaplarından modelin Türkiye'de de satışa sunulacağını açıkladı.
Cihazı kısaca hatırlatmak gerekirse HTC tasarım olarak HTC One M8'in neredeyse aynısı olan M8S modelinden 0.2mm daha kalın. Kalınlığın artmasına rağmen ağırlık yine 160 gram olarak korunurken cihazın tam boyutları 146.36 x 70.6 x 9.55mm şeklinde. Kalınlık dışında tamamen One M8 modeli gibi görünen cihazda derinlik algılayan ikinci arka kamera da yerini koruyor.

Donanıma bakacak olursak cihazın gücünü son dönemlerin popüler çipsetlerinden Snapdragon 615 (4 adet 1.7GHz Cortex A53  + 4 adet 1.0 GHz Cortex A53) modelinden aldığını görüyoruz. Bunun dışında cihazda 2 GB bellek ve 16 GB depolama alanı bulunurken bu depolama alanını Micro SD kart ile arttırmak da mümkün.
Arka kamera F/2.0 diyagram açıklığına sahip ve 13 MP çözünürlükte iken ön tarafta 5 MP'lik bir kamera tercihe dilmiş. Ayrıca telefon Android 5.0 ile kutusundan çıkıyor ancak Sense 6 arayüzüne sahip. One M9'da gördüğümüz yeni arayüze henüz bu cihazda da yer verilmediğini görüyoruz.

Cihazın Türkiye için satış fiyatı henüz açıklanmadı. HTC Türkiye web sitesinde de henüz listelenmeyen cihazın kısa bir süre içerisinde fiyatı açıklanarak satışının başlanacağını söyleyebiliriz. Kıyaslamak gerekirse cihaz şu an İngiltere'de 380 İngiliz Sterlini (1600 TL) fiyat ile satılıyor. Türkiye fiyatı açıklandığında güncel bilgiyi yine bu sayfadan takip edebilirsiniz.

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Umutcan 4 yıl en beğenilen
Orta seviye cihaz, üst seviye fiyat her zamanki gibi.
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Omme 4 yıl
Ustune koydugum not4ü,

biraz ustune koy klişesi sanayi ve ticaret bakanliginca yasaklanmali,

soyleyenin agzinin Üstüne Koyasım geliyo.
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1 Avatar
Audi383848 3 yıl
Orta sınıf bir cihaz bu fiyata satılır mı?
Telefon güzel.

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DH Misafiri 3 yıl
htc m8s model telefonumun camı kırıldı piyasada bulamadım nerden temin edebilirim
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Luke Cage 3 yıl DH Misafiri
M8 olarak ara,ekranlar ayni zaten
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar bende yeni aldım 2 3 gün oldu dedikleri kadar kasma çok çok az çalışan uygulamalar sayfasını açarken oluyor onun dışında yaklaşık 20 uygulama açtım herhangi bir kasma olmadı izlediğim testlerde telefon çok geç açılıyordu ama bende gayet hızlı açıldı genel olarak instagram vb uygulamalarda kasma yok çok ağır oyun yüklemedim daha traffic racer yükledim ondada herhangi bir sıkıntı olmadı şarj diğer arkadaşlarında dediği kurcalarsan gidiyor yani ama alınmayacak telefon değil bence
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hakan3801 3 yıl
evet telefonu alalı 3 hafta oldu. TELEFON ÖNCELİKLE GÖRÜŞ GÖZE HİTAP AÇISINDAN GÜZEL DONMA TAKILMA KASMA YOK BİRAZ ISINMA OLUYOR O KDAR O DA ÖNEMLİ DEĞİL.

TEK ŞİKAYETİM KAMERASI MALESEF KAMERASI 5 PARA ETMEZ CİNSTEN BUNDAN ÖNCEKİ TELEFONUM HUAWWEİ G7 KAMERASIYLA KİMSE YARIŞAMAZ BUNA O KDAR PARA VERDİK KAMERASI ÇOK KÖTÜ HELE SELFİ KAMERASI GÖRENLER DALGA GEÇİYOR


TELEFONUN SATARSAM KAMERASI YÜZÜNDEN SATARIM DİĞER HERYÖNÜ MÜKEMMEL
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ysertac 4 yıl
Bir aydan fazldir kullanıyorum telefonu oyunlarda menü geçişlerinde asla kasma yaşamadım.gayet hızlı. Isınma durumu çok uzun süre oynarsan oluyor.
Şarji çok iyi değil .çok kurcalarsan gidiyor
Selfie kamerası tırt on kamerA iyi ama
Benim izlenimlerim bu kadar
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hakan3801 3 yıl ysertac
ÜSTAD TELEFONDANA ALACAM AMA NASIL ŞARJI 1 GÜN GİDİYOR MU YADA DAHA FAZLA AÇIKCASI KİMSE MEMNUN DEĞİL GİBİ M8S PAHALI BİR TELEFON AMA YAPISI SAĞLAMLIĞI FALAN HOŞUMA GİDİYOR
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DH Misafiri 4 yıl
CallofTruth
Şu an telefonu kullanıyorum ve gayet memnunum. Çek cumhuriyetinden 12000 krona aldım. Sorularınız varsa iletebilirsiniz

memnun musun telefondan bende almayı düşünüyorumda snapdragon 615 olması kafamı karıştırıyor oyunlarda falan kasar mı diye?
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DH Misafiri 4 yıl
ağır oyunlarda real racing vblerde kasma var mı
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GIRALİÇEM 4 yıl
hizlial.com/... bu ürünü kullanan,bilgisi olan var mıdır? Bu telefon ile kullanmak istiyorum. Teşekkürler.
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invisible 4 yıl GIRALİÇEM
GIRALİÇEM

hizlial.com/... bu ürünü kullanan,bilgisi olan var mıdır? Bu telefon ile kullanmak istiyorum. Teşekkürler.

kardeşim bence
hizlial.com/...

bu işini görür.
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irfanzrn 4 yıl
Tema uygulamasinda tasarladigim temalari baskalarinin indirebilmesi icin nasil yayinlayacagim
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar oyunlarda kasma yaşıyor musunuz
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GIRALİÇEM 4 yıl DH Misafiri
Hill climb racing oynuyorum kasma yok.
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Omme 4 yıl
Ustune koydugum not4ü,

biraz ustune koy klişesi sanayi ve ticaret bakanliginca yasaklanmali,

soyleyenin agzinin Üstüne Koyasım geliyo.
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