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HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu

4 yıl
38,2b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Herkese merhaba, ben Burak ŞOLT. Bu videomuzda sizlerle beraber HTC’nin One M9 için özel olarak ürettiği Dot View’ı inceleyeceğiz.
HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu
 

HTC One M serisi alüminyum kasasıyla oldukça ilgi çeken ve Android camiasında belki de en iyi malzeme kalitesine sahip akıllı telefon serilerinden biri. Elde tutuş hissiyatı ve görünümü açısından olumlu yanlara sahip olan bu seri beraberinde çizilmeye ve ezilmeye müsait bir yapıyı da getiriyor. HTC üretimi Dot View kılıflar ise retro görünümüyle akıllı telefonunuzu hem korumayı hem de kullanıcıyla etkileşime geçerek daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

HTC’nin One M8 için ürettiği Dot View ile One M9 için ürettiği Dot View arasında göze çarpan bazı farklılıklar bulunuyor. Gri rengi dışında birçok renk seçeneğiyle gelen yeni Dot View’ı takıp kullanmaya başladığınızda fark ettiğiniz detaylardan ilki ön yüzün artık daha tutucu bir malzemeden üretildiği oluyor. Bu sayede telefonun elinizden kayıp gitmesi bir nebze de olsa engellenmiş oluyor.

HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu

Kılıfın üst kısımına geldiğimizde ise M8’in Dot View’ında açık bırakılan özçekim kamerasının yeni Dot View’da kapatıldığını görüyoruz. Kapak kapalı olduğu sürece özçekim kamerasının çalışmadığını göz önüne alırsak doğru bir adım atıldığını söyleyebiliriz.

Kılıfın arka yüzünü çevirdiğimizde ise yeni Dot View’ın belki de en alıcı noktalarından birine gelmiş oluyoruz. Bir önceki Dot View’da alüminyum kasanın görünümünden feragat ediyor oluşumuz doğal olarak çoğu kullanıcının hoşuna gitmemişti, ancak yeni Dot View ile birlikte tercihin şeffaf kapaktan yana kullanıldığını ve premium görünümün korunduğunu görüyoruz.

Kılıfların yan ve üst kısımlarına geldiğimizde ise Dot View kılıfın görünümüyle beraber sağlamlığının da pekiştirildiğini görmek mümkün. M8’in Dot View’ında üst, alt ve sağ tarafının açık bırakılması düşme durumunda cihazı hasarlara nispeten açık bırakıyordu. M9’un Dot View’da ise alt ve üst kısımlar şeffaf malzemeyle kaplanmış. Sert gri şeritlerden sağ taraftaki ses ve güç butonlarında geldiğimizde daha yumuşak bir malzemeye yer verildiğini görüyoruz. Yine de şahsen biraz sert bulduğum tuşlalara basmakta zorlandığımı belirtmek istiyorum.

HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu

Alt kısmın ise M8’in aksine M9’un Dot View’ında mümkün olduğunca şeffaf plastikle kaplandığını görüyoruz. Bu da telefonunuzun düşmesi durumunda daha iyi korunacağı anlamına geliyor. Kılıfın genel malzeme kalitesi göz önüne alındığında rahatsız edici bulduğum şey ise USB girişinin üzerindeki bol plastik oluyor. Giriş ve çıkışı engellememesi amacıyla ince tutulan kısmın gevşek durmasının görünümü olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz.

Sol taraftaki eşikte ise geri dönütler doğrultusunda bazı geliştirmelerin yapıldığını görüyoruz. M8’in Dot View’ında bir miktar kısa tutulan ve kat izi bırakılmayan eşik sebebiyle kapağı katladığınızda cihaz bir miktar havada kalıyordu, bu da haliyle tek elde kullanımda kullanıcıya zorluk yaşatabiliyor, yazma deneyimini olumsuz etkiliyordu. M9’un Dot View’ında ise eşik bir miktar daha uzun tutulmuş ve kat izi bırakılmış. Bu sayede kapak daha kolay katlanır hale gelmiş ve tek elle kullanımında daha rahat bir tutuş sağlanmış. Kat izleri aynı zamanda kapağın cihazın üzerine daha dengeli oturmasını ve telefonla daha uyumlu bir görünüm kazanmasını sağlamış.

Üzerinde bulunan manyetiklerle telefonla iletişime geçen Dot View’ın ön yüzü arkası şeffaf bir malzemeyle kapalı gözeneklerden oluşuyor, BoomSound hoparlörlere denk gelen gözenekler ise tamamen açık. Yapıları itibariyle bu gözeneklerin zaman zaman toz aldığını söyleyebilirim.
HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu
 

Dot View ile telefonu cebinizden çıkarıp kapağı çevirmek ise tek elle oldukça zor. Çünkü tek elle manevra kabiliyetiniz sınırlı olduğu için kapağı açmaya çalışırken tam oturmasını sağlayan mıknatıslar bu konuda size engel oluyor ve tehlikeli hareketler yapmamak için kapağı iki elle açmanız gerekiyor. Bir önceki Dot View’a nazaran güçlendirilen mıknatısları sayesinde hızlı ve sağlam bir şekilde kapak ise oldukça hoş bir his uyandırıyor.
HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu
 

Şimdi adını üzerindeki gözenekli yapıdan alan Dot View’ın etkileşimsel özelliklerine gelelim. Çift dokunuşla telefonu uyandırmanızı sağlayan Dot View telefonun kapağını açmadan noktacıklar eşliğinde ekranda istediğiniz bildirimleri gösterebiliyor. Saat ve hava durumunun gösterildiği ekranda aynı zamanda son üç aramaya ulaşabiliyor ve pratik bir şekilde tekrar arama yapabiliyorsunuz.
HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu
 

Dot View bildirim geldiğinde ise her uygulama için farklı simgeyle sizi uyarabiliyor ve rehber oklar ile bildirimi gelen uygulamayı açabiliyorsunuz, kapağı kaldırdığınızda da direkt olarak ilgili uygulamaya yönlendiriliyorsunuz ki bunu oldukça pratik bulduğumu belirtmem gerek.

Dot View’ın bir başka özelliği ise aramalara hızlı ve pratik bir şekilde cevap verebilmek oluyor. Noktacıklarla arayanın ismi belirtilen ekrandan aramayı yanıtlayabiliyor veya reddedebiliyorsunuz.

Birçok ortamda kullandığım Dot View’ın kapalı ve az ışıklı ortamlarda gayet iyi çalıştığını söyleyebilirim. Ancak mesele ışık altındaki kullanıma geldiğinde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz zira Dot View ekranı ışık altında görünmez hale geliyor ve görebilmeniz için elinizi siper etmenizi gerektiriyor.

HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu
 
Beraberinde gelen uygulama ise Dot View ekranınızı özelleştirmenizi sağlıyor. Birçok detaya yer verilen uygulamada normal temalar, tatil temaları ve canlı temalara yer verilmiş. Kısa animasyonlara sahip canlı temaların Dot View ekranını renklendirmek için iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim.

Dot View’ı özel kılan diğer bir şey ise kılıfa özel uygulamalar oluyor. Dot tasarım ile kendi çiziminizi yapabilir veya galeriden bir fotoğraf seçerek onun üzerinde çizim yapabilir, Dot View ekranınızı kendine has bir havaya büründürebilirsiniz.

Dot View’ın diğer bir özel uygulaması ise Dot Breaker adlı oyun oluyor. Bilgisayar platformundan tanıdığımız DX-ball oyununun Dot View kılıfa uyarlanmış hali olan bu oyunun vakit geçirmek için iyi bir alternatif olduğu söylenebilir.
HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu
 

Özel uygulamaların sonuncusu ise Dot Mesaj oluyor. Dot mesaj ile 50 karakter boyutunda bir yazı belirleyebiliyor, renk ve hız ayarlamaları yaptıktan sonra Dot View kılıfınızdan görüntülenmesini sağlayabiliyorsunuz.

HTC’nin One M9 için ürettiği Dot View kılıf retro görünümü, Dot View ekranı ve sağladığı pratik fonksiyonları ile iyi bir kılıf. Sağlamlık ve koruma tarafında da başarılı geliştirmelere imza atılan kılıfın kapağının tek elle açılamıyor oluşu ve Dot View ekranının güzel altında görünmez hale gelmesi ise üzücü olmuş. Deneyimlerim sonucunda genel anlamda başarılı bulduğum Dot View kılıf One M serisi telefonunuzun aksesuar listesinin üst sıralarında yer almalı diye düşünüyorum.
HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu
 

Böylelikle HTC’nin M9 için özel ürettiği Dot View kılıfı inceledik, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.







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Teknoray 4 yıl en beğenilen
mesut çevik 2 :D
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javaprof 4 yıl
ooo stajyer hoş geldiniz.
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lido 4 yıl
incelemeyi başarılı buldum dotı ise salla gitsin o telefona o kadar para veren adama hediye ediyorlarsa iyi, etmeyip m8 deki gibi fahiş fiyattan satıyorlarsa kötü
incelemeyi başarılı buldum dotı ise salla gitsin o telefona o kadar para veren adama hediye ediyorlarsa iyi, etmeyip m8 deki gibi fahiş fiyattan satıyorlarsa k...
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alpozge 3 yıl
Bende m9 orijinal kutusunda bir kaç gün kullanılan siyah kılıf var isteyene satabilirim
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DH Misafiri 3 yıl
Bu dot view ice kılıfı nerden satın alabiliriz
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DH Misafiri 3 yıl
Bu dot view ice kılıfı nerden satın alabiliriz
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asaltek 4 yıl
burak, incelemede güzel iş çıkarmış. dh için gelecekte iyi bir editör olabileceğini düşünüyorum.
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ykpkrm 4 yıl
Acep Şarz Biterkenmi denk geldi viedo çekimi telefonun açık olduğu bile zor farkediliyor
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-Joker Face- 4 yıl
İstesem bu kadar berbat gözüken bir telefon yapamam her sene de tasarımda geriye gidilmez ki
!!

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MxFxOx 4 yıl
dot view itici geliyor.tasarımı bozuyor.
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Fatih617 4 yıl
Dot view çok abartılıyor. Kalitesiz delikli plastikten ibaret bir kılıf sadece. Spigen thin fit tavsiye ederim M9 kullananlara.
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ulpi 4 yıl
Neden dot view değil de dot view 2 bunun adı?
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matraxzalim 4 yıl
Ender ve Kaan arlı Scrolla geçti
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BekirTemel 4 yıl
Şunu ios ve diğer cihazlara üretemediler , ddüşünmeden alacağım bir üründü
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