HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu

Herkese merhaba, ben Burak ŞOLT. Bu videomuzda sizlerle beraber HTC’nin One M9 için özel olarak ürettiği Dot View’ı inceleyeceğiz.

HTC’nin One M8 için ürettiği Dot View ile One M9 için ürettiği Dot View arasında göze çarpan bazı farklılıklar bulunuyor. Gri rengi dışında birçok renk seçeneğiyle gelen yeni Dot View’ı takıp kullanmaya başladığınızda fark ettiğiniz detaylardan ilki ön yüzün artık daha tutucu bir malzemeden üretildiği oluyor. Bu sayede telefonun elinizden kayıp gitmesi bir nebze de olsa engellenmiş oluyor.





Kılıfların yan ve üst kısımlarına geldiğimizde ise Dot View kılıfın görünümüyle beraber sağlamlığının da pekiştirildiğini görmek mümkün. M8’in Dot View’ında üst, alt ve sağ tarafının açık bırakılması düşme durumunda cihazı hasarlara nispeten açık bırakıyordu. M9’un Dot View’da ise alt ve üst kısımlar şeffaf malzemeyle kaplanmış. Sert gri şeritlerden sağ taraftaki ses ve güç butonlarında geldiğimizde daha yumuşak bir malzemeye yer verildiğini görüyoruz. Yine de şahsen biraz sert bulduğum tuşlalara basmakta zorlandığımı belirtmek istiyorum.





Üzerinde bulunan manyetiklerle telefonla iletişime geçen Dot View’ın ön yüzü arkası şeffaf bir malzemeyle kapalı gözeneklerden oluşuyor, BoomSound hoparlörlere denk gelen gözenekler ise tamamen açık. Yapıları itibariyle bu gözeneklerin zaman zaman toz aldığını söyleyebilirim.

Dot View ile telefonu cebinizden çıkarıp kapağı çevirmek ise tek elle oldukça zor. Çünkü tek elle manevra kabiliyetiniz sınırlı olduğu için kapağı açmaya çalışırken tam oturmasını sağlayan mıknatıslar bu konuda size engel oluyor ve tehlikeli hareketler yapmamak için kapağı iki elle açmanız gerekiyor. Bir önceki Dot View’a nazaran güçlendirilen mıknatısları sayesinde hızlı ve sağlam bir şekilde kapak ise oldukça hoş bir his uyandırıyor.

Şimdi adını üzerindeki gözenekli yapıdan alan Dot View’ın etkileşimsel özelliklerine gelelim. Çift dokunuşla telefonu uyandırmanızı sağlayan Dot View telefonun kapağını açmadan noktacıklar eşliğinde ekranda istediğiniz bildirimleri gösterebiliyor. Saat ve hava durumunun gösterildiği ekranda aynı zamanda son üç aramaya ulaşabiliyor ve pratik bir şekilde tekrar arama yapabiliyorsunuz.





Dot View’ın diğer bir özel uygulaması ise Dot Breaker adlı oyun oluyor. Bilgisayar platformundan tanıdığımız DX-ball oyununun Dot View kılıfa uyarlanmış hali olan bu oyunun vakit geçirmek için iyi bir alternatif olduğu söylenebilir.

HTC’nin One M9 için ürettiği Dot View kılıf retro görünümü, Dot View ekranı ve sağladığı pratik fonksiyonları ile iyi bir kılıf. Sağlamlık ve koruma tarafında da başarılı geliştirmelere imza atılan kılıfın kapağının tek elle açılamıyor oluşu ve Dot View ekranının güzel altında görünmez hale gelmesi ise üzücü olmuş. Deneyimlerim sonucunda genel anlamda başarılı bulduğum Dot View kılıf One M serisi telefonunuzun aksesuar listesinin üst sıralarında yer almalı diye düşünüyorum.

