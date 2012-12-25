HTC One S için Android 4.1.1 güncellemesi yayınlandı

3.16.401.8 yapı numaralı güncelleme, 612MB büyüklüğünde bir indirme gerektiriyor. FOTA yoluyla internete bağlı akıllı telefonlara ulaşan yazılımı; HTC_001, HTC_E11, HTC_203, HTC_102, HTC_405, HTC_Y13, HTC_A07, HTC_304, HTC_M27, HTC_032 ve HTC_016 müşteri numarasına sahip aygıtlara kurmak mümkün. CID Getter uygulamasıyla bu numara öğrenilebiliyor. Eğer dağıtım kapsamındaysanız Ayarlar - Telefon Hakkında - Yazılım Güncellemeleri menüsünden güncellemenin cihazınız için erişilebilir olup olmadığını kontrol edebilir, OTA dosyasının tamamını buradaki bağlantıyla direk firmanın sunucularından çekebilirsiniz.

Yeni kamera özellikleri, galeri uygulamasında bazı yenilikler, güç yönetiminde iyileştirmeler, Google Now sanal yardımcı hizmeti ve çevrimdışı ses algılama özelliği desteğini bünyesinde barındıran HTC One S'in yeni güncellemesini kurduktan sonra telefonun standart ayarlarla Quadrant test aracında 6,000 puan sınırını aştığı bildiriliyor. Operatör sürümleri dahil olmak üzere birçok akıllı telefona ulaşan yükseltmenin önümüzdeki günlerde tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2063848

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One S için Jelly Bean güncellemesinin yıl sonuna kadar dağıtılacağını bildiren HTC, söz verdiği gibi 2013'e sayılı günler kala yeni yazılımını dünya genelindeki cihaz sahiplerine ulaştırmaya başladı. HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzüyle zenginleştirilmiş Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna sahip yükseltmeyle kullanıcılar One X+'a eşlik eden birçok yazılımsal yeniliğe kavuşacak, pil, stabilite ve genel anlamda hissedilir bir performans artışı yaşayacak.