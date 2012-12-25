Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One S için Android 4.1.1 güncellemesi yayınlandı

6 yıl
2,8b
1
50
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
One S için Jelly Bean güncellemesinin yıl sonuna kadar dağıtılacağını bildiren HTC, söz verdiği gibi 2013'e sayılı günler kala yeni yazılımını dünya genelindeki cihaz sahiplerine ulaştırmaya başladı. HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzüyle zenginleştirilmiş Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna sahip yükseltmeyle kullanıcılar One X+'a eşlik eden birçok yazılımsal yeniliğe kavuşacak, pil, stabilite ve genel anlamda hissedilir bir performans artışı yaşayacak.
3.16.401.8 yapı numaralı güncelleme, 612MB büyüklüğünde bir indirme gerektiriyor. FOTA yoluyla internete bağlı akıllı telefonlara ulaşan yazılımı; HTC_001, HTC_E11, HTC_203, HTC_102, HTC_405, HTC_Y13, HTC_A07, HTC_304, HTC_M27, HTC_032 ve HTC_016 müşteri numarasına sahip aygıtlara kurmak mümkün. CID Getter uygulamasıyla bu numara öğrenilebiliyor. Eğer dağıtım kapsamındaysanız Ayarlar - Telefon Hakkında - Yazılım Güncellemeleri menüsünden güncellemenin cihazınız için erişilebilir olup olmadığını kontrol edebilir, OTA dosyasının tamamını buradaki bağlantıyla direk firmanın sunucularından çekebilirsiniz.
Yeni kamera özellikleri, galeri uygulamasında bazı yenilikler, güç yönetiminde iyileştirmeler, Google Now sanal yardımcı hizmeti ve çevrimdışı ses algılama özelliği desteğini bünyesinde barındıran HTC One S'in yeni güncellemesini kurduktan sonra telefonun standart ayarlarla Quadrant test aracında 6,000 puan sınırını aştığı bildiriliyor. Operatör sürümleri dahil olmak üzere birçok akıllı telefona ulaşan yükseltmenin önümüzdeki günlerde tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2063848 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fen0men0 6 yıl en beğenilen
HTC bir zamanlar amiral gemisi olarak çıkardığı sensation a bu güncellemeleri yapmayarak kalbimizi kırıyor. amiral gemilerini bu kadar çabuk unutup yarı yolda bırakırlarsa HTC ye güven olmaz maalesef
HTC bir zamanlar amiral gemisi olarak çıkardığı sensation a bu güncellemeleri yapmayarak kalbimizi kırıyor. amiral gemilerini bu kadar çabuk unutup yarı yolda b...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yilo1907 6 yıl
BİR S2 KULLANICISI OLARAK BU SAMSUNG FANLARINI ANLAMAM MÜMKÜN DEĞİL BİR DÖNEMKİ NVİDİA ATİ MESELESİNE DÖNDÜ. SANIRIM HER ZAMAN FİRMALARIN KENDİLERİ YERİNE ONLARIN ADINA TARTIŞACAK, REKLAMINI YAPACAK MARKA TUTKUNLARI OLACAK.
BİR S2 KULLANICISI OLARAK BU SAMSUNG FANLARINI ANLAMAM MÜMKÜN DEĞİL BİR DÖNEMKİ NVİDİA ATİ MESELESİNE DÖNDÜ. SANIRIM HER ZAMAN FİRMALARIN KENDİLERİ YERİNE ONLAR...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DH Misafiri 5 yıl
HTC Sensationa yapilmayan güncellemer bizi Samsung telefon almaya zorluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaş lar dün itibari ile htc one s güncellemesini almış bulunmaktayım.güncellemeleri kontrol ediniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Cihazı güncelledim telefon resmen cortladı! batarya neredeyse gün ortasında bitiyor, (3g açık, ekran parlaklığı full, tam 10 dk tample run 2 oynadım)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
One s güncellemesı kısa kaldırılmış tekrar yayımlanması bekleniyor , bir sorun çıkmış güncelleme de..
Güncelleme imei numarasına göre dağıtılıyor, elbet gelir yani sabredin, sabretmek istemeyen teknik servise gidip yetkili teknik servisten yükletebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Hiç aklımda yokken htc one s aldım. Çekim gücü oldukça düşük geldi bana.
3G yi devre dışı bıraktım. İkinci telefon olarak kullandığım xperia mini st15i aynı operatörde aynı noktada 2-3 çubuk çekerken one s 3G devre dışı olmasına rağmen 1 çubuk gidip geliyor konuşmak mümkün değil.
2 gün önce aldığım telefondan soğudum satmayı düşünür hale geldim.
Sinyal gücü: 100 dBm ve 8 asu gösteriyor genelde
Gelecek güncellemelerle çekim gücü artar mı ne dersiniz arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tasarımı guzelde fazla Yaşamaz bu telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-PiToN- 6 yıl
S3 için ne zaman gelecek yahu hala 4.0 kullanıyoruz ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmQceR 6 yıl
HTC One S cid numaramda M27 ama yazılımı güncelleştir dediğimde telefona ait güncelleştirme bulunamadı diyor, ne yapmam gerek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Hala güncelleme almadım.Denetleme yaptığımda güncelleme yoktur diyor.Durum normal midir?(CID No :HTC_102 ) OTA dosyası ile nasıl güncelleme yapıyoruz.Bı sıkıntısı var mıdır?Lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimakkas 6 yıl
OTA İLE GÜNCELLEME NASIL YAPILIYOR BİLGİSİ OLAN ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
still07 6 yıl

iyi geceler...güncellemeden sonra telefonumda ki radyo kayboldu,sizde de aynı şey oldumu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimakkas 6 yıl
kemaloztin
DH Misafiriarkadaşlar bana yardım edin ben güncellemeyi indirirken yanlışlıkla iptal ettim şimdi güncellemeyi kurmak istiyorum ama telefonum görmüyor.Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
Tekrar denetleme yap

yapıyorum sürekli ama gelmiyor :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2806 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, one s ve
5 etiket daha uygulama haber htc Yazılım güncelleme jelly bean
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 35. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor 6 yıl Intel Core i3-3225 video inceleme "HD4000, Fusion Trinity'e karşı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim