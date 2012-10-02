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HTC One X ve One S için Jelly Bean güncellemesi bu ay resmen dağıtılmaya başlayacak

6 yıl
5,4b
1
41
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bugün Android işletim sistemli amiral gemisinin yeni NVIDIA Tegra 3+ ile güçlendirilmiş bir versiyonu olan One X+'ı duyuran HTC, önceki aylarda tüketiciyle buluşturduğu One X ve One S modelleri için merakla beklenen Jelly Bean güncellemesinin dağıtılacağı zaman dilimini resmen açıkladı. Google'ın kaynak kodlarını yayınlamadan önce üreticilere ön çalışma imkanı sağladığı Android 4.1 sürümünün Ice Cream Sandwich ve diğer büyük güncellemelerden daha hızlı bir şekilde piyasada kabul görmesi bekleniyordu. Nihayetinde yazılımın kodları internette paylaşıldıktan yaklaşık üç ay sonra HTC'nin orta ve üst segment modelleri son sürüme yükseltilecek.
Şimdiye kadarki en hızlı ve en güvenli Android versiyonu olduğu bilinen Jelly Bean, Tayvanlı üreticinin akıllı telefonlarında HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzüyle desteklenecek. Project Butter adı altında lanse edilen bir dizi teknik düzenleme ve yenilikler ile sistem üzerindeki yükü hafifletilen arayüz sayesinde kullanıcıların aygıtlarında çok daha akıcı bir şekilde tecrübe edebileceklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Adobe Flash Player eklentisini artık indiremeyeceğinizi ve güncellemeyi onaylamadan önce bu içeriği telefonunuzda yüklü bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.
Pil ömrünü de hissedilir düzeyde arttırması beklenen Android 4.1 Jelly Bean yükseltmesi, arama motoru devinin yeni Google Now dijital yardımcı hizmetine erişebilmeyi mümkün kılacak ve internet bağlantısına gerek duymadan ses algılama teknolojisinden yararlanılabilecek. Ayrıca uyarı çubuğu ve diğer bazı arayüz ögelerine ufak çaplı iyileştirmelerin uygulanacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda OTA yolu ile ulaşmaya başlayacak güncellemenin cihazınız için indirilebilir olup olmadığını sorgulamak için Ayarlar - Telefon Hakkında menüsünden yazılım güncelleme bölümünü kontrol ediniz. Cihazınızı internete bağlı tutmanızı ve büyük boyutlu olması beklenen güncellemeyi Wi-Fi üzerinden kurmanızı öneriyoruz.

http://www.androidpolice.com/2012/10/02/htc-promises-jelly-bean-for-one-x-and-one-s-to-begin-rolling-out-in-october/ Yorum Yaz
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dere.beyi 6 yıl en beğenilen
çok salak bir firma ya 3 ayda bir amiral gemisi tanıtıyor modeller hemen çöp oluyor israfın tanımı HTC dir.
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Gladiotürk 6 yıl Firaristt
Firaristt

Bu haber daha önce DH'de verilmişti zaten... Aynı haberin 2., 3. kez yayınlanmasının amacı nedir?

HTC Satışları hızlansın maksat. DH`yi hala bilgi paylaşılan bir mekan olarakmı sanıyorsun :) Burası kocaman bir pazar artık...
FiraristtBu haber daha önce DH'de verilmişti zaten... Aynı haberin 2., 3. kez yayınlanmasının amacı nedir?HTC Satı...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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myhotyro 6 yıl
Hayırlı olsun, kıymetini bilin. Android 5 çıkınca RAM'leri yetmiyor update etmeyecez diyeceklerdir kesin.
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
SELAMLAR ARKADASLAR ONE X KULLANIYORUM YQZILIM GUNCELLE DIYE BIR BUTON YOK NASIL YAPABILIRIM YARDIM EDEBILIRMISINIZ.
TESEKKURLER
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DH Misafiri 6 yıl
dere.beyi
çok salak bir firma ya 3 ayda bir amiral gemisi tanıtıyor modeller hemen çöp oluyor israfın tanımı HTC dir.

ya şu cihazı kullanmadan yorum yapanlar yokmu öldürüyor beni.
sen kimsin arkadaşım bilmeden etmeden konuşuyorsun yorumlarını kendine sakla
senin yüzünden birsürü insanın telefon tercihi yaparken kafası karışıyor
kullanmadan yorum yapma bizahmet kullanmada öyle gidip eline alıp kurcalamayla olmaz;)
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burhanbl 6 yıl
Evo 3d gibi s2 donaniminda bir telefona jelly bean vermemek nasil bir mantiktir?

Hayir rom falan yukleyebilsek yine umrumda deil cihazi ds kitleyip veriyo bu hatice
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Illuminn 6 yıl
HTC telefon pazarının hademesidir.
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yakari01 6 yıl
bide bu one x cihazlarının bir kısmı çift bir kısmı 4 çekirdekli imiş anlamanın yolu nedir acaba ?
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MamiZone 6 yıl
sensetion ve XL,evo 3d bunlara jelibon gelmesse birdaha htc almam kardeşim ben.donanımları yeterli bahane yapsınlarda görelim HTC yi unuturum.Yapıcaklar gibi zaten ama bakalım sesyok bu telefonlarla ilgili jelibon güncellemesi için.evo 3d kullanıyorum.
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yakari01 6 yıl
hala yok uyuz ettiler yaaaaaa
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WildDestiny 6 yıl
Öne x e ne zaman cikcak bakalim ekran tereyağ gibi kaycakmis hadi bakalim
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Reanimate 6 yıl
S3 işlemcilere gelicekmi bu konu hakkında neden bilgi yok ülkemizde s3 işlemcili olarak satıldığı düşünülürse öncelikli olarak bu konuda bilgi olması gerekirdi.
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Amedra 6 yıl
Reanimate

S3 işlemcilere gelicekmi bu konu hakkında neden bilgi yok ülkemizde s3 işlemcili olarak satıldığı düşünülürse öncelikli olarak bu konuda bilgi olması gerekirdi.

Az otur soluklan hele. Senin telefonun da haberi gelmiştir kesin.
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SingleShot 6 yıl
ben küfür etmiimde kim etsin madem çıkarıcaktın baştan çıkar bu cihazı kardeşim.
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relais 6 yıl SingleShot
SingleShot

ben küfür etmiimde kim etsin madem çıkarıcaktın baştan çıkar bu cihazı kardeşim.

bende aynı fikirdeyim doğrusu. 3 yıl sonra çıkacak işletim sistemini şimdi görmek istiyorum bende. Yoksa One X miş S miş çıkarmasınlar abicim
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gallagher2001 6 yıl
ciksinda yukleyelim bakalim ...
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Klitz 6 yıl
web101
One S snapdragon4 le tanıtılıp snapdragon3 işlemciyle ülkemizde 1700tl satılan model değilmi?

evet o güzelim cihaz
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dellicocuk 6 yıl Klitz
DoodLez_06

web101

One S snapdragon4 le tanıtılıp snapdragon3 işlemciyle ülkemizde 1700tl satılan model değilmi?


evet o güzelim cihaz

siyah S4 kullananlardanım tavsiye ederim
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