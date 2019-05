HTC One X ve One S için Jelly Bean güncellemesi bu ay resmen dağıtılmaya başlayacak

Bugün Android işletim sistemli amiral gemisinin yeni NVIDIA Tegra 3+ ile güçlendirilmiş bir versiyonu olan One X+'ı duyuran HTC, önceki aylarda tüketiciyle buluşturduğu One X ve One S modelleri için merakla beklenen Jelly Bean güncellemesinin dağıtılacağı zaman dilimini resmen açıkladı. Google'ın kaynak kodlarını yayınlamadan önce üreticilere ön çalışma imkanı sağladığı Android 4.1 sürümünün Ice Cream Sandwich ve diğer büyük güncellemelerden daha hızlı bir şekilde piyasada kabul görmesi bekleniyordu. Nihayetinde yazılımın kodları internette paylaşıldıktan yaklaşık üç ay sonra HTC'nin orta ve üst segment modelleri son sürüme yükseltilecek.

Şimdiye kadarki en hızlı ve en güvenli Android versiyonu olduğu bilinen Jelly Bean, Tayvanlı üreticinin akıllı telefonlarında HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzüyle desteklenecek. Project Butter adı altında lanse edilen bir dizi teknik düzenleme ve yenilikler ile sistem üzerindeki yükü hafifletilen arayüz sayesinde kullanıcıların aygıtlarında çok daha akıcı bir şekilde tecrübe edebileceklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Adobe Flash Player eklentisini artık indiremeyeceğinizi ve güncellemeyi onaylamadan önce bu içeriği telefonunuzda yüklü bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Pil ömrünü de hissedilir düzeyde arttırması beklenen Android 4.1 Jelly Bean yükseltmesi, arama motoru devinin yeni Google Now dijital yardımcı hizmetine erişebilmeyi mümkün kılacak ve internet bağlantısına gerek duymadan ses algılama teknolojisinden yararlanılabilecek. Ayrıca uyarı çubuğu ve diğer bazı arayüz ögelerine ufak çaplı iyileştirmelerin uygulanacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda OTA yolu ile ulaşmaya başlayacak güncellemenin cihazınız için indirilebilir olup olmadığını sorgulamak için Ayarlar - Telefon Hakkında menüsünden yazılım güncelleme bölümünü kontrol ediniz. Cihazınızı internete bağlı tutmanızı ve büyük boyutlu olması beklenen güncellemeyi Wi-Fi üzerinden kurmanızı öneriyoruz.

