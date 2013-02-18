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HTC One kopyası GooPhone One ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One kopyası GooPhone One ortaya çıktı

Yarın ki etkinlikte HTC’nin One modeli ile ilgili lansman yapması beklenirken, aradaki boşluğu değerlendiren Çinli üreticilerin de HTC One tasarımını taklit eden yeni bir model pazara sunacağı ortaya çıktı.

GooPhone firması geçen sene de iPhone 5’ten önce tasarımı birebir aynı olan i5 modelini pazara sunmuş ve dikkat çekmişti. Genelde model sızıntılarını iyi takip eden firma, sadece Çin pazarına yönelik olarak çalışıyor.

Yeni modelin adı GooPhone One olarak belirlenmiş. Modelin detayları bilinmese de Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6589 işlemcisi, 4.7 inçlik ekran, Jelly Bean işletim sistemi, Lewa kullanıcı arayüzü, 1GB RAM ve 13MP çözünürlükte kamera kullanıldığı tahmin ediliyor. 

Modelin ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz ancak HTC One modelinden hemen sonra olabileceği düşünülüyor. 

http://www.gizchina.com/2013/02/16/the-goophone-one-is-a-htc-one-aka-m7-clone-from-china/ Yorum Yaz
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J0K3R61 6 yıl en beğenilen
Hani biraz daha zorlasa özellikleri sızan Htc One'la kapışabilir:))) Tasarımı çakma yapmasalarda kendi dizaynlarıyla cihaz çıkarsa bu çinli firmalar iş görür.
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1 Avatar
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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falcon5234 6 yıl
BlackBerry Z10 tasarımı = Htc One tasarımı
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miltonius 6 yıl
Soldakini ilk bakışta gerçek htc sandım
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kımyasal 6 yıl
HTC kimden kopya etmiş acaba ?
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ahmet izmirli 6 yıl
kenditarzını yapsa zaten bu özellikle türkiyede çok satar bu telefon
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Jacobıan 6 yıl
bu çinliler
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Fx_57,5 6 yıl
RAN7843
ben gercegini almayi düsünüyorum amaa snapdragon s600 serisinden gelirse alirim yoksa bekliyecem veya tegra 4 olursa yoksa almam Adriano 320 FHD ekranlara yetmiyor bunu herkez billiyor ama uretici firmalar ilk önce bunu satip sonra diyeceklerki biz bunu astik bunuda alin ama yemezzz

adriano :D
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PwaGG 6 yıl Fx_57,5
Fx_57,5
RAN7843
ben gercegini almayi düsünüyorum amaa snapdragon s600 serisinden gelirse alirim yoksa bekliyecem veya tegra 4 olursa yoksa almam Adriano 320 FHD ekranlara yetmiyor bunu herkez billiyor ama uretici firmalar ilk önce bunu satip sonra diyeceklerki biz bunu astik bunuda alin ama yemezzz

adriano :D


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General. 6 yıl
Keşke bir baba çıkıp elini taşın altına koyup %100 türk malı telefon firması kursaydı bizde yabancı firmala paramızı vermeseydik bu memlekette dandik çin firması kadar telefon yapacak zengin yokmu?
1 Yanıt Yanıtla +2
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[Fe4R] 6 yıl General.
web101
Keşke bir baba çıkıp elini taşın altına koyup %100 türk malı telefon firması kursaydı bizde yabancı firmala paramızı vermeseydik bu memlekette dandik çin firması kadar telefon yapacak zengin yokmu?

%100 olmaz. Çünkü işlemci, ekran üretemiyoruz. Onları dışarıdan alıp öyle olur anca.
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mxfxi 6 yıl
[DHTUBE=
RévivaL
Hangisi htc
]
Hicbiri
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ahmtdzdr 6 yıl
Telefon çıkmadan çakması çıktı :)
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Kemal K. 6 yıl ahmtdzdr
ahmtdzdr
Telefon çıkmadan çakması çıktı :)


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RAN7843 6 yıl
ben gercegini almayi düsünüyorum amaa snapdragon s600 serisinden gelirse alirim yoksa bekliyecem veya tegra 4 olursa yoksa almam Adriano 320 FHD ekranlara yetmiyor bunu herkez billiyor ama uretici firmalar ilk önce bunu satip sonra diyeceklerki biz bunu astik bunuda alin ama yemezzz
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cmengn 6 yıl RAN7843
RAN7843

ben gercegini almayi düsünüyorum amaa snapdragon s600 serisinden gelirse alirim yoksa bekliyecem veya tegra 4 olursa yoksa almam Adriano 320 FHD ekranlara yetmiyor bunu herkez billiyor ama uretici firmalar ilk önce bunu satip sonra diyeceklerki biz bunu astik bunuda alin ama yemezzz

Snapdragon s600 de de adreno 320 var zaten. Sadece frekansı artırılmış versiyonu
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YasinKsmG 6 yıl
HTC apple'a her telefon başına bi miktar para ödüyor ama bu firma ne yapacak bilmiyorum yapıştırır ensesine alır parayı patent yüzünden :)
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