HTC One kopyası GooPhone One ortaya çıktı





Yarın ki etkinlikte HTC’nin One modeli ile ilgili lansman yapması beklenirken, aradaki boşluğu değerlendiren Çinli üreticilerin de HTC One tasarımını taklit eden yeni bir model pazara sunacağı ortaya çıktı.





GooPhone firması geçen sene de iPhone 5’ten önce tasarımı birebir aynı olan i5 modelini pazara sunmuş ve dikkat çekmişti. Genelde model sızıntılarını iyi takip eden firma, sadece Çin pazarına yönelik olarak çalışıyor.





Yeni modelin adı GooPhone One olarak belirlenmiş. Modelin detayları bilinmese de Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6589 işlemcisi, 4.7 inçlik ekran, Jelly Bean işletim sistemi, Lewa kullanıcı arayüzü, 1GB RAM ve 13MP çözünürlükte kamera kullanıldığı tahmin ediliyor.





Modelin ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz ancak HTC One modelinden hemen sonra olabileceği düşünülüyor.

http://www.gizchina.com/2013/02/16/the-goophone-one-is-a-htc-one-aka-m7-clone-from-china/