HTC One serisi gelecek hafta Avrupa'da piyasaya çıkıyor

HTC'nin Barselona'daki MWC 2012 fuarında tanıttığı Tegra 3 ve Snapdragon S4 yongada sistemlerinin ilk örneklerini barındıran One serisi için bugüne kadar kesin bir çıkış tarihine işaret edilmese de gelecek hafta satışlara Avrupa'da başlanacağı bildirildi.





Unwired sitesi tarafından yapılan habere göre Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin olduğu Orta Avrupa bölgesinde perakende mağazalarında Android 4.0'lı One serisi gelecek hafta satışa sunuluyor. Daha önce İngiliz O2 operatörü de One X modelinin satışına 5 Nisan itibariyle başlayacağını belirtmişti.





1.5GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcili, 4.7 inçlik HD SLCD-II ekranlı, 1GB RAM bellek ve ImageSense teknolojisine sahip HTC One X serisinin fiyatı 599 Avro - 800$ olarak belirlendi.





1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi, 4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, ImageSense teknolojisi özellikleri sunan HTC One S modeli 499 Avro - 670$ fiyat etiketine sahip.





1GHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 3.7 inçlik WVGA Gorilla Glass ekran, 4GB kapasite, ImageSense teknolojisine sahip One V modeli ise 299 Avro - 400$ şeklinde raflarda boy gösterecek.





Daha önce 28nm mimarisine sahip yongaların üretiminde problemler yaşandığı belirtilmişti. Ancak bu sorun HTC'nin takvimini etkilememişe benziyor. Bu bakımdan Nisan ayı ortalarında ülkemizde de One serisini görmeye başlayabiliriz.