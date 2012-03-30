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HTC One serisi gelecek hafta Avrupa'da piyasaya çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,1b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Barselona'daki MWC 2012 fuarında tanıttığı Tegra 3 ve Snapdragon S4 yongada sistemlerinin ilk örneklerini barındıran One serisi için bugüne kadar kesin bir çıkış tarihine işaret edilmese de gelecek hafta satışlara Avrupa'da başlanacağı bildirildi.

Unwired sitesi tarafından yapılan habere göre Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin olduğu Orta Avrupa bölgesinde perakende mağazalarında Android 4.0'lı One serisi gelecek hafta satışa sunuluyor. Daha önce İngiliz O2 operatörü de One X modelinin satışına 5 Nisan itibariyle başlayacağını belirtmişti.

1.5GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcili, 4.7 inçlik HD SLCD-II ekranlı, 1GB RAM bellek ve ImageSense teknolojisine sahip HTC One X serisinin fiyatı 599 Avro - 800$ olarak belirlendi.

1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi, 4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, ImageSense teknolojisi özellikleri sunan HTC One S modeli 499 Avro - 670$ fiyat etiketine sahip.

1GHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 3.7 inçlik WVGA Gorilla Glass ekran, 4GB kapasite, ImageSense teknolojisine sahip One V modeli ise 299 Avro - 400$ şeklinde raflarda boy gösterecek.

Daha önce 28nm mimarisine sahip yongaların üretiminde problemler yaşandığı belirtilmişti. Ancak bu sorun HTC'nin takvimini etkilememişe benziyor. Bu bakımdan Nisan ayı ortalarında ülkemizde de One serisini görmeye başlayabiliriz.

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gunman233 7 yıl en beğenilen
Fiyatları görünce cebe yakın bölgelerde karıncalanma hisseden oldu mu? :)
One S çok iyi özellik ve tasarım olarak da, SD kart girişi olmayan telefon alınmaz kanımca.
2. el Galaxy S aldım, 16 gb da hafıza kartı. ICS de yükledim (custom) daha çok götürür özellikleri One V'den iyi:) Wolfson ses çipi (voodoo sound ile) de çok iyi. Bu fiyatları bakılmaz 600 liraya temiz i9000 alınır o kadar zengin miyiz, bu fiyatlar uçuk..
Fiyatları görünce cebe yakın bölgelerde karıncalanma hisseden oldu mu? :)One S çok iyi özellik ve tasarım olarak da, SD kart girişi olmayan telefon alınmaz...
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DH Misafiri 6 yıl
aziz77
kısacası şuna htc one kazık diyelim.

Sen özellikler hakkında önce bilgi sahibi ol, sonra HTC ONE için kazık kelimesini kullan zavallı.
2 Yanıt Yanıtla
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Catharacta Skua 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

aziz77

kısacası şuna htc one kazık diyelim.


Sen özellikler hakkında önce bilgi sahibi ol, sonra HTC ONE için kazık kelimesini kullan zavallı.

Çok yanlış gelmişssin Misafir kardeş. Zaten ziyaretin kısası makbuldür.
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28tatar 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

aziz77

kısacası şuna htc one kazık diyelim.


Sen özellikler hakkında önce bilgi sahibi ol, sonra HTC ONE için kazık kelimesini kullan zavallı.

Troll değilsen, zavallı kelimesini sen daha çok hakediyorsun güzel vatandaş. Bu ne kindir, easy! easy! sanki hisse sahibi mübarek.
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aziz77 7 yıl
kısacası şuna htc one kazık diyelim.
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mustafa pepe 7 yıl
arkadaşlar htc one x mi ????????? yoksa sony experıa s mi ???? ikisi arasında kaldım tavsıyenız nedir...
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allking 7 yıl
Pulstar
Efe
allking
Efe Haberlerinize dikkat ediyorum da yonga sistemi kelimesi yerine yongada sistemi yazıyorsunuz. Ve bu ifade beni deli edercesine rahatsız ediyor. Hiçbir yerde yonga kelimesinin bu sekilde kullanıldığına şahit olmadım. Nedir bu sürekli yongada diye yazılmasının hikmeti?
Onun dogrusu oda ondan kardesim yongada sistem dir ordaki i de sahiplik eki. Tum sistem tek yongada birlestigi icin oyle isimlendirilmis.. Gavurca, System on a chip(yongada sistem) Sakin ol delilige luzum yok az arastirma yap sebebi ogren.
Örn:wifi ve bluetooth bir yongada buluştu,tek yongada 16 çekirdekli işlemci Doğrusu yukarıdaki örneklerde olduğu gibi kullanımıdır.Yongada kelimesini incelediğimiz zaman yonga-isim kökü, -da ise bulunma hal ekidir.Kelimenin kökünden gelmemektedir. Bu sebepten ötürü doğrusu yongada sistem değil, yonga sistem dir. Haberde de HTCnin Barselonadaki MWC 2012 fuarında tanıttığı Tegra 3 ve Snapdragon S4 yongada sistemlerinin kelimesi Türkçe açısından yanlış bir kullanımdır. Doğrusu şu iki farklı şekilde olabilir: HTCnin Barselonadaki MWC 2012 fuarında tanıttığı Tegra 3 ve Snapdragon S4 yonga sistemlerinin... ya da HTCnin Barselonadaki MWC 2012 fuarında tanıttığı Tegra 3 ve Snapdragon S4 yongada birleştirdiği (ürettiği vs.) sistemlerinin... Umarım takıldığım noktayı anlayabilmişsinizdir. Ayrıca tanımadığınız birine sakin ol,araştırma yap gibi emir kipi içeren sözcükler ile hitap etmeniz hiç hoş değil.Zira siz benim ne dostum,ne arkadaşım,ne de amirim ya da komutanım değilsiniz.
HTCnin Barselonadaki MWC 2012 fuarında tanıttığı Tegra 3 ve Snapdragon S4 yongada sistemlerinin ilk örneklerini barındıran One serisi için bugüne kadar kesin bir çıkış tarihine işaret edilmese de gelecek hafta satışlara Avrupada başlanacağı bildirildi. Efe bey kendi tasarladığı blogda yazılarının ilk bölümünü yayınladı. Bilmem anlatabildim mi?

bak kendın açıklamışsın; da bulunm hali diye sistem tek yongada olduğu için onun adı yongada sistemdir. yonga sistem ancak yonga-sistem diye yazılırsa doğru olabilir.
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Şahi_13 7 yıl
Efe

Haberlerinize dikkat ediyorum da yonga sistemi kelimesi yerine yongada sistemi yazıyorsunuz. Ve bu ifade beni deli edercesine rahatsız ediyor. Hiçbir yerde yonga kelimesinin bu sekilde kullanıldığına şahit olmadım. Nedir bu sürekli yongada diye yazılmasının hikmeti?


"System On Chip" : "Yonga üzerinde sistem"
Kısaltması : "Yongada sistem"
"Üzerinde" kelimesindeki "-DE" bulunma eki ses benzeşmesine uğrayarak "-DA" haline dönüşüp "YONGADA" kelimesini meydana getiriyor. İngilizce öğretmeniyim banada işimi öğretmiyceksiniz heralde...Ayrıca insanlar doğruyu zaten açıklamış neden bu kadar direttiğinizi anlamak güç.
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Je m.appelle 7 yıl
Aynen çok pahalı.
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Efe 7 yıl
Haberlerinize dikkat ediyorum da "yonga sistemi" kelimesi yerine "yongada sistemi" yazıyorsunuz. Ve bu ifade beni deli edercesine rahatsız ediyor. Hiçbir yerde "yonga" kelimesinin bu sekilde kullanıldığına şahit olmadım. Nedir bu sürekli "yongada" diye yazılmasının hikmeti?
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allking 7 yıl Efe
Efe
Haberlerinize dikkat ediyorum da "yonga sistemi" kelimesi yerine "yongada sistemi" yazıyorsunuz. Ve bu ifade beni deli edercesine rahatsız ediyor. Hiçbir yerde "yonga" kelimesinin bu sekilde kullanıldığına şahit olmadım. Nedir bu sürekli "yongada" diye yazılmasının hikmeti?

Onun dogrusu oda ondan kardesim yongada sistem dir ordaki i de sahiplik eki. Tum sistem tek yongada birlestigi icin oyle isimlendirilmis.. Gavurca, System on a chip(yongada sistem) Sakin ol delilige luzum yok az arastirma yap sebebi ogren.
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aziz77 7 yıl
htc millet hd ekran yaptı sen daha 960*540 lardasın.o kadar işlemciye ne hacet şu ekran olayında el at.ayrıca htc telefonaları çok pahalı,bir tane fiyat performans ürünü yok.wildfire s bile hala 650 tl.
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Pulstar 7 yıl
Bu ne yaa?
Bir tanesi iPhone 4s'in çıkış fiyatından pahalı, diğeri de neredeyse denk.
Android 5.0 güncellemesi günü geldimi de kök söktürürler artık.
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FRUEHAUF 7 yıl
HTC bu SLCD ile devam ederse bişey yapamaz.Kimsenin beğenmediği HUAWEİ bile IPS ve Super AMOLED kullanıyor.Sen git 2000TL ye telefon al oda sLCD olsun.Olacak iş değil.
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ftd 7 yıl
Bir telefon alırken en çok dikkat edilmesi gereken şey, 3 ay sonra keşke bunu değil de yeni çıkanı alsaydım dememek, HTC ONE X uzun süre bunu dedirttireceyini sanmıyorum :)
En az 2 yıl rahat götürür
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musti545 7 yıl
arkadaşlar one x alacaktımda bu beats audio kulaklıkları vermemeleri kafamı karıştırıyor...kulaklık vermeyecekse beats auidionun ne anlamı kalıyor.d.d.
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