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HTC One'a altın renk seçeneği eklendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
707
1
44
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC One'a altın renk seçeneği eklendi
Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, One modeli için altın rengi seçeneğini kısa bir süre önce gün yüzüne çıkardı. Böylece gümüş, siyah, mavi ve kırmızının ardından akıllı telefonun renk seçeneği sayısı toplamda beşe yükselmiş oldu.
Altın renginin farklı bir hava kazandırdığı One, tahmin edeceğiniz üzere teknik özellik veya kutu içeriği bakımından diğer modellerden herhangi bir farklılık göstermiyor. Akıllı telefonun başlıca teknik özelliklerini tekrardan gündeme getirmek gerekirse; 1.7 GHz'de çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600 platformu, Adreno 320 grafik işlem birimi, 2 GB RAM, Android 4.3 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 4.7-inç'lik Full HD ekran, 4 megapiksel kamera ve 2.300 mAh kapasiteli batarya dikkat çekiyor.
Altın renkli One'ın aralık ayının ortalarına doğru Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor. Finlandiya'daki online satış mağazalarında akıllı telefon için şimdiden ön sipariş alımları başlamış. Fiyat vergiler hariç 504 Euro olarak görünüyor.

http://www.esphoneblog.com/exclusive-htc-one-gold-available-finland-starting-december-12th-25811 Yorum Yaz
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Nancy Ajram 5 yıl
İğrenç
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Jeopol 6 yıl
altın rengi ve siyah . nefret ediyorum su ikiliden
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mehmedaltair 6 yıl
Htc One Kıro Edition


Bu arada herkes cahilliğini göstermiş rakplerinden geri kaldı falan
ama bilmiyorlar ki htc one note 3'den daha hızlı ve stabil şu an
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duyguçiçek 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Htc One Kıro Edition


Bu arada herkes cahilliğini göstermiş rakplerinden geri kaldı falan
ama bilmiyorlar ki htc one note 3'den daha hızlı ve stabil şu an


Bende HTC ONE'da Android var sanırdım. Kusura bakmayaında androide istediğin arayüzü koy yine aynı b*k. Android'de hangi donanım güçlüyse o telefon güçlüdür daha az ram harcıyor diye Htc One'ı Note3 ile kıyaslamak pek mantıklı değil.
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TEKİN 1881 6 yıl
Çok güzel .
Nokia da yapsın.herkes yapmalı bu renkten.
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yc#1 6 yıl
Arap yarımadasındaki satışlara olumlu katkısı olur.
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VYC Majoris 6 yıl
Gayet güzel olmuş. Fotoğraftaki renkteyse altın değil de şampanya demek daha doğru.
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Lady GarGara 6 yıl
Baya beğendim
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Kaplan261 6 yıl
batsınlar ben htc one kullanıyorum bir daha htc almamaya niyetliyim.
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Xagdas 6 yıl
Neden acaba?
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melihcskn 6 yıl
Apple altın rengi bize ait diye dava açarsa şaşırmam
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fear-tr 6 yıl
samsungla sony de altın renkli çıkarsada arkadaşlarla beraber altın günü yapsak. not : gümüş renkliler katılamaz
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Master_Evil 6 yıl
yakışmış ben beğendim
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HectorBarbossa 6 yıl
Çok yakışmış valla ben bayıldım. Beyaz ve siyahtan kat kat daha güzel görünüyor bence.
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