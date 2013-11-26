HTC One'a altın renk seçeneği eklendi

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Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, One modeli için altın rengi seçeneğini kısa bir süre önce gün yüzüne çıkardı. Böylece gümüş, siyah, mavi ve kırmızının ardından akıllı telefonun renk seçeneği sayısı toplamda beşe yükselmiş oldu.
Altın renginin farklı bir hava kazandırdığı One, tahmin edeceğiniz üzere teknik özellik veya kutu içeriği bakımından diğer modellerden herhangi bir farklılık göstermiyor. Akıllı telefonun başlıca teknik özelliklerini tekrardan gündeme getirmek gerekirse; 1.7 GHz'de çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600 platformu, Adreno 320 grafik işlem birimi, 2 GB RAM, Android 4.3 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 4.7-inç'lik Full HD ekran, 4 megapiksel kamera ve 2.300 mAh kapasiteli batarya dikkat çekiyor.
Altın renkli One'ın aralık ayının ortalarına doğru Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor. Finlandiya'daki online satış mağazalarında akıllı telefon için şimdiden ön sipariş alımları başlamış. Fiyat vergiler hariç 504 Euro olarak görünüyor.
http://www.esphoneblog.com/exclusive-htc-one-gold-available-finland-starting-december-12th-25811 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada herkes cahilliğini göstermiş rakplerinden geri kaldı falan ama bilmiyorlar ki htc one note 3'den daha hızlı ve stabil şu an
Bende HTC ONE'da Android var sanırdım. Kusura bakmayaında androide istediğin arayüzü koy yine aynı b*k. Android'de hangi donanım güçlüyse o telefon güçlüdür daha az ram harcıyor diye Htc One'ı Note3 ile kıyaslamak pek mantıklı değil.
Nokia da yapsın.herkes yapmalı bu renkten.