Samsung Galaxy S26 FE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S26 serisine yılın ikinci yarısında katılması beklenen yeni modeli Galaxy S26 FE hakkında önemli teknik detaylar ortaya çıktı. Şirketin FE serisinde alışık olduğumuz stratejiyi sürdüreceği ve önceki nesilden alınan donanımları Galaxy S26 ailesinin tasarım anlayışıyla bir araya getireceği belirtiliyor. Galaxy S26 FE, Grafit (koyu gri), Fıstık Yeşili (açık yeşil) ve Yaban Mersini (açık mavi) renk seçenekleriyle sunulacak

Samsung Galaxy S26 FE neler sunacak?

WinFuture'nin edindiği bilgilere göre Galaxy S26 FE, 6,7 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranla gelecek. 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunacak panelin tipik parlaklık seviyesinin 1.200 nit olduğu belirtiliyor. Ekran, yüksek parlaklık modunda 1.900 nit seviyesine kadar çıkabilecek. Ayrıca 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un cihazda geçen yılki amiral gemisi işlemcisi Exynos 2500'e yer vereceği aktarılıyor. On çekirdekli işlemci, 3,3 GHz’e kadar çalışma hızına ulaşabiliyor. Galaxy S26 FE’de bu işlemciye 8 GB RAM eşlik edecek. Dahili depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacağı belirtiliyor.

Telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ana kamerada f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir sensör kullanılacak. Kamera aynı zamanda donanımsal görüntü sabitleme, yani OIS desteğine sahip olacak. Ana kameraya f/2.2 diyafram açıklığı sunan ultra geniş açı kamera ve 3x optik yakınlaştırma yapabilen 8 megapiksellik telefoto kamera eşlik edecek. Telefoto kameranın f/2.4 diyafram açıklığına sahip olması bekleniyor.

Ön tarafta ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik selfie kamerası bulunacak. Ön kameranın otomatik odaklama desteğine sahip olmayacağı ifade ediliyor. Video kayıt özellikleri tarafında ise ana kameralarla 30 FPS’e kadar 8K video kaydı yapılabilecek. 4K çözünürlükte video kaydı ise 60 FPS’e kadar desteklenecek.

Galaxy S26 FE bağlantı özellikleri açısından da güncel standartları destekleyecek. Telefonda Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 ve NFC bağlantılarının yanı sıra iki Nano-SIM yuvası bulunacak. Kullanıcıların aynı zamanda bir veya iki eSIM kullanabilmesine imkan tanınacağı belirtiliyor. Cihazın IP68 sertifikasına sahip olması da telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olacağını gösteriyor.

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Ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy S26 FE’nin batarya kapasitesi 4.900 mAh olacak. Telefonun 45W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Ortaya çıkan verilere göre batarya, tipik kullanım senaryosunda 50 saate kadar kullanım süresi sağlayabilecek.

Bataryanın EPREL sınıflandırmasına göre 1.200 şarj döngüsü için derecelendirildiği aktarılıyor. Bu değer, önceki bazı Samsung modellerinde görülen daha yüksek döngü sayılarına kıyasla bir miktar düşüş anlamına geliyor. Bununla birlikte Galaxy S26 FE’de silikon-karbon batarya kullanılması ihtimali bulunuyor. Samsung, yakında zamanda tanıttığı katlanabilir telefonlarında ilk kez bu batarya teknolojisine yer vermişti.

Cihazın 193 gram ağırlığında ve 7,4 milimetre kalınlığında olması bekleniyor. Yazılım tarafında ise Galaxy S26 FE’nin kutudan Android 17 işletim sistemi ve Samsung’un One UI arayüzüyle çıkacağı belirtiliyor.

Samsung’un Galaxy S26 FE için Avrupa’da tavsiye edilen satış fiyatını 799 euro seviyesine yükselteceği iddia ediliyor.

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Samsung Galaxy S26 FE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı

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