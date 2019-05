HTC Pro kulaklıklar internete sızdırıldı

Teknoloji dünyası HTC'nin bu yıl tanıttığı ve tanıtacağı yeni amiral gemi akıllı telefonlara odaklanmışken, firmanın kapalı kapılar ardında çeşitli sürpriz ürünlere imza attığı konuşuluyor. Bunlardan birisi kulaklık.

Sızdırılan görsellere göre firma HTC Pro adında bir kulak-içi kulaklık hazırlıyor. Bir mikrofona sahip olduğu görülen kulaklık ayrıca normalden biraz büyük sürücülere sahip. Bu bakımdan akıllı telefonlar için üst seviye ses deneyimi sunacağı tahmin ediliyor.

Kulaklık ile ilgili bilinen bir detay henüz yok ancak daha önce HTC'nin Bose ile işbirliği iddiaları hatırlandığında, HTC Pro kulaklıklarına Bose elinin değmiş olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bununla birlikte üründe herhangi bir Bose logosuna rastlanmıyor.

HTC One M9 amiral gemi modelinin kutu içeriğinde bu kulaklıkların mevcut olmadığı bildiriliyor. Bu bakımdan ya One M9 Plus modelinin kutusuna eklenecek veya HTC ürünü ek aksesuar olarak satışa sunuacak.









