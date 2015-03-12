Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Pro kulaklıklar internete sızdırıldı

4 yıl
1,7b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC Pro kulaklıklar internete sızdırıldı

Teknoloji dünyası HTC'nin bu yıl tanıttığı ve tanıtacağı yeni amiral gemi akıllı telefonlara odaklanmışken, firmanın kapalı kapılar ardında çeşitli sürpriz ürünlere imza attığı konuşuluyor. Bunlardan birisi kulaklık.
Sızdırılan görsellere göre firma HTC Pro adında bir kulak-içi kulaklık hazırlıyor. Bir mikrofona sahip olduğu görülen kulaklık ayrıca normalden biraz büyük sürücülere sahip. Bu bakımdan akıllı telefonlar için üst seviye ses deneyimi sunacağı tahmin ediliyor.
Kulaklık ile ilgili bilinen bir detay henüz yok ancak daha önce HTC'nin Bose ile işbirliği iddiaları hatırlandığında, HTC Pro kulaklıklarına Bose elinin değmiş olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bununla birlikte üründe herhangi bir Bose logosuna rastlanmıyor.
HTC One M9 amiral gemi modelinin kutu içeriğinde bu kulaklıkların mevcut olmadığı bildiriliyor. Bu bakımdan ya One M9 Plus modelinin kutusuna eklenecek veya HTC ürünü ek aksesuar olarak satışa sunuacak.



http://www.phonearena.com/news/HTC-Pro-stereo-headset-leaks-in-black-and-white_id67095 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Ses açıp kısma ile ilgili bir tuşta gözükmüyor.ama uygun fiyatlı bişeyde olmaz gibi sonuçta telefon piyasasından gelip extra aksesuar üreticeksin htcye hayran belli bir kesimin paralarını da cebinden ayıklama çabasına giriceksin. Akıllıca. gerçi fiyatına da bakmadan konuşmak erken olur. Eğer telefonda müzik dinlemeye meraklıysanız Sennheiser momentum in ear tavsiyemdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl
Samsung un amirali dururken, htc ye pek sıra gelmez gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 4 yıl
bose'nin eli değmişse noise-cancelling özelliği olsun bari :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 4 yıl
pro suda bu ayin sonunda tanitilir bana göre bakalim neler olacak parasi fazla olan alacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 4 yıl
Paintte daha iyisini çizmezsem bende bişey bilmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl icon Changer İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim