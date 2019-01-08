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HTC Vive Pro Eye anlık göz takibi sunuyor

HTC Vive Pro Eye sanal gerçeklik kaskı göz takibi yaparak daha gerçekçi ve akıcı içerikler sunabiliyor. Ayrıca menü seçeneklerinde kontrolcülere ihtiyaç da duyulmuyor.
4 ay
4,7b
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin Cosmos adındaki yeni nesil sanal gerçeklik kaskı yanında mevcut nesile önemli bir yükseltme de yapıldı. HTC Vive Pro Eye kaskı anlık olarak gözlerinizi takip edecek yeni bir sistemle donatıldı.

HTC Vive Pro Eye özellikleri

HTC yeni entegrasyonun otomotiv sektöründen fitness ve oyun sektörüne kadar pek çok alanda önemli bir fayda sağlayacağını ifade ediyor. HTC Vive Pro Eye orijinal kaskı temel alırken göz takibi sayesinde kontrolcülerden de kurtuluyor.

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Anlık olarak kullanıcının gözlerini takip edebilen sistem bu sayede bakılan noktayı daha net ve gerçekçi hale getiriyor. Bakılmayan noktaları ise bulanık bırakıyor. Böylece enerji tüketimi noktasında da verimlilik sağlanıyor.

Diğer taraftan göz takibi bazı senaryolarda kontrolcüye gerek bırakmıyor. Menü gezintileri veya seçim yapma gibi konularda kullanıcı gözüyle kontrol sağlayabiliyor.

HTC Vive Pro Eye için şimdilik kesin bir çıkış tarihi ve fiyat bulunmuyor ancak Cosmos modelinde önce piyasada olacak. Bu bakımdan yaz ayları en ideal zaman gibi görünüyor.


https://www.engadget.com/2019/01/07/vive-pro-eye-integrated-eye-tracking-vr-headset/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
Göz takibini öncelikle görüntüde bölgesel netlik için kullanılıyor bu firmalar oyun firmaları oyunlarda açılır menüler vs kontrolü için bu teknolojiyi kullanacağız diyecek ama daha sonra göreceğiz ki film videolar da hangi reklamların daha ilgi gördüğü bilgilerinin toplanacağı şekle evrilecek daha fazla bilgimizi çalacaklar daha çok piskolojik zorbalığa uğrayacağız.
Hatta bunu şöyle örneklendireyim bir yerde okudum "world of tanks" adlı beleş oyun da ruslar gerçek insanların oyunda yaptğı hareketlerin paternini çıkartıp yeni üreteceği otonom tanklarda ki yapay zeka için kullanacağı iddia ediliyordu yani siz taktik geliştiriyorsunuz yapay zeka bunu öğreniyor kendini geliştiriyor ve sonra sana karşı kullanıyor ve bunu kimse denetlemiyor...
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nightdrive 4 ay
bu göz takibi olayında iş var.
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