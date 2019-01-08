HTC Vive Pro Eye anlık göz takibi sunuyor

HTC’nin Cosmos adındaki yeni nesil sanal gerçeklik kaskı yanında mevcut nesile önemli bir yükseltme de yapıldı. HTC Vive Pro Eye kaskı anlık olarak gözlerinizi takip edecek yeni bir sistemle donatıldı.

HTC Vive Pro Eye özellikleri

HTC yeni entegrasyonun otomotiv sektöründen fitness ve oyun sektörüne kadar pek çok alanda önemli bir fayda sağlayacağını ifade ediyor. HTC Vive Pro Eye orijinal kaskı temel alırken göz takibi sayesinde kontrolcülerden de kurtuluyor.

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Anlık olarak kullanıcının gözlerini takip edebilen sistem bu sayede bakılan noktayı daha net ve gerçekçi hale getiriyor. Bakılmayan noktaları ise bulanık bırakıyor. Böylece enerji tüketimi noktasında da verimlilik sağlanıyor.

Diğer taraftan göz takibi bazı senaryolarda kontrolcüye gerek bırakmıyor. Menü gezintileri veya seçim yapma gibi konularda kullanıcı gözüyle kontrol sağlayabiliyor.

HTC Vive Pro Eye için şimdilik kesin bir çıkış tarihi ve fiyat bulunmuyor ancak Cosmos modelinde önce piyasada olacak. Bu bakımdan yaz ayları en ideal zaman gibi görünüyor.